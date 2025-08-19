Минпромышленности предлагает заключать офтейк-контракты с отечественными производителями вагонов

По данным министерства промышленности и строительства, износ парка пассажирских вагонов в Казахстане составляет 42%. Как заявил глава ведомства Ерсайын Нагаспаев, обновление парка вагонов должно быть в тесной взаимосвязи с развитием отечественного машиностроительного сектора, что позволит синхронно наращивать производственные мощности и модернизировать парк вагонов. В этой связи он предложил три меры.

«Первое. Необходимо установить ограничения на эксплуатацию вагонов с продленным сроком службы. Данная мера позволит обеспечить отечественных производителей железнодорожного транспорта дополнительными заказами», - сказал Нагаспаев.

Также он предложил проработаь вопрос обеспечения достаточного финансирования для субсидирования процентной ставки по приобретению КТЖ отечественных вагонов и полувагонов, так как «объем выделенных средств на субсидирование низкий».

«Третье. В целях обеспечения загрузки действующих производств предлагается в долгосрочной перспективе проработать вопрос заключения офтейк-контрактов. Офтейк-контракты позволят гарантировать стабильный объем заказов для отечественных производителе и обеспечить плановую нагрузку производственных мощностей», - добавил министр.

Вместе с тем для вагоностроительных предприятий будут установлены встречные обязательства по повышению доли отечественных материалов и деталей.

Нагаспаев сообщил также, что министерство уже начало работу над проектом соглашения о промышленной сборке, которая будет распространяться на все виды вагонов и локомотивов.

Согласно данным на слайдах презентации, показанной во время доклада министра, всего в Казахстане 2 672 пассажирских вагона, из них 940 вагонов – с продленным сроком.

Глава правительства Олжас Бектенов Олжас Бектенов поручил обеспечить регулярное обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов у всех перевозчиков.

«По-прежнему поступают жалобы населения на низкое качество обслуживания и состояние вагонов. Это сказывается на имидже как железной дороги, так и страны в целом. Необходимо обеспечить регулярное обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов у всех перевозчиков. Отечественные вагоностроительные заводы наладили выпуск современных и комфортных пассажирских вагонов, которые уже используются национальным перевозчиком», - подчеркнул Бектенов.