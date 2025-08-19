Также предлагается установить ограничения на срок эксплуатации вагонов
Минпромышленности предлагает заключать офтейк-контракты с отечественными производителями вагонов
ФОТО PRIMEMINISTER.KZ

По данным министерства промышленности и строительства, износ парка пассажирских вагонов в Казахстане составляет 42%. Как заявил глава ведомства Ерсайын Нагаспаев, обновление парка вагонов должно быть в тесной взаимосвязи с развитием отечественного машиностроительного сектора, что позволит синхронно наращивать производственные мощности и модернизировать парк вагонов. В этой связи он предложил три меры.

«Первое. Необходимо установить ограничения на эксплуатацию вагонов с продленным сроком службы. Данная мера позволит обеспечить отечественных производителей железнодорожного транспорта дополнительными заказами», - сказал Нагаспаев.

Также он предложил проработаь вопрос обеспечения достаточного финансирования для субсидирования процентной ставки по приобретению КТЖ отечественных вагонов и полувагонов, так как «объем выделенных средств на субсидирование низкий».

«Третье. В целях обеспечения загрузки действующих производств предлагается в долгосрочной перспективе проработать вопрос заключения офтейк-контрактов. Офтейк-контракты позволят гарантировать стабильный объем заказов для отечественных производителе и обеспечить плановую нагрузку производственных мощностей», - добавил министр.

Вместе с тем для вагоностроительных предприятий будут установлены встречные обязательства по повышению доли отечественных материалов и деталей.

Нагаспаев сообщил также, что министерство уже начало работу над проектом соглашения о промышленной сборке, которая будет распространяться на все виды вагонов и локомотивов.

Согласно данным на слайдах презентации, показанной во время доклада министра, всего в Казахстане 2 672 пассажирских вагона, из них 940 вагонов – с продленным сроком.

Глава правительства Олжас Бектенов Олжас Бектенов поручил обеспечить регулярное обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов у всех перевозчиков.

«По-прежнему поступают жалобы населения на низкое качество обслуживания и состояние вагонов. Это сказывается на имидже как железной дороги, так и страны в целом. Необходимо обеспечить регулярное обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов у всех перевозчиков. Отечественные вагоностроительные заводы наладили выпуск современных и комфортных пассажирских вагонов, которые уже используются национальным перевозчиком», - подчеркнул Бектенов.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
В Казахстане почти половина парка локомотивов и грузовых вагонов изношена
Новости
Первые 50 пассажирских вагонов по швейцарской технологии КТЖ получит в этом году – Минпромышленности
Новости
В восьми регионах Казахстана выявлена схема оформления кредитов в банках обманным путем
Просматриваемые
Новости
В Алматы частично ограничат движение по проспекту аль-Фараби на два месяца
Новости
В Алматы запустили платформу с данными по качеству воздуха в реальном времени
Новости
Правительство отказалось от идеи повышать МЗП с 1 января 2026 года
Новости
Создана петиция о возвращении диабета в список социально значимых заболеваний
Новости
Интернет Starlink стал доступен казахстанцам
Новости
Китай подтвердил задержание казахстанца Алимнура Турганбая