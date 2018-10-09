Школа на трех языках. Как эксперимент сработал в одной из гимназий Павлодара

Казахстан в ближайшее время перейдет на трехъязычное обучение в школах. В некоторых из них больше десяти лет продолжался эксперимент с внедрением преподавания отдельных предметов на казахском, русском и английском языках. Ирина Ковалева поговорила с педагогами павлодарской гимназии №3 для одаренных детей, которая одной из первых в республике внедрила полиязычие, о том, как менялись их подходы к преподаванию, о трудностях в изучении языков и отношении учеников и родителей к реформе.
Десятилетний эксперимент
Со следующего учебного года в школах с казахским языком обучения физику, химию, биологию, информатику планируется преподавать на английском, всемирную историю, русский язык и литературу – на русском языке. В школах с русским языком обучения естественно-математические направления будут вестись на русском языке, кроме физики, химии, биологии и информатики – их будут вести на английском. История Казахстана, казахский язык и литература – на государственном языке. А с 2018 года во многих школах начали изучать на английском языке какой-либо из естественнонаучных предметов.
Путь к школьному полиязычию начался в 2007 году, когда президент Нурсултан Назарбаев выдвинул идею о переводе системы образования на трехъязычие. Он отмечал, что казахстанцы должны знать государственный язык – казахский. Русский - «это язык нашего большого соседа, один из шести языков ООН. Нам нельзя забывать этот язык, нельзя отбрасывать его», - говорил он в выступлениях. - «Английский язык нам нужен для выхода на мировую арену. Из 10 миллионов книг, которые создаются в мире, 85% - на английском языке. 3,5 тысячи иностранных компаний работают в Казахстане. На каком языке мы будем с ними разговаривать? Трехъязычие для нас должно быть нормальным явлением».
«С развитием трехъязычия мы получим большие возможности (...). В глобальном мире наши дети будут гражданами планеты – им придется работать везде и всюду, и они должны быть как рыба в воде в этом сложном мире», - говорил Назарбаев.
В том же 2007 году министерство образования и науки приступило к реализации программы полиязычия. 27 специализированных школ республики стали экспериментальными площадками для обучения школьников на трех языках. В Павлодарской области для внедрения эксперимента была выбрана гимназия №3 для одаренных детей. Результаты этого эксперимента теперь применяются во многих школах республики и будут распространяться дальше.
Павлодарская гимназия №3 известна своим коллективом, в школе преподают сразу три иностранных языка - английский, немецкий и французский. Учителя русского языка гимназии являются авторами учебника, рекомендованного к использованию в школах Казахстана.
На начальной стадии в эксперименте принимали участие 23 семиклассника. Была изменена программа обучения, в частности, было введено углубленное изучение английского языка. История Казахстана преподавалась на казахском языке, биология – на английском. Государственный язык изучался на основе программ казахских школ.
Тревога, говорят в гимназии сейчас, была у всех: родители волновались по поводу перегрузок и неопределенности, педагоги приходили в смятение от отсутствия программ, учебников, нехватки опыта работы в этом направлении. Поначалу были растеряны и дети, они включились в особый режим обучения. Тогда же, на первом этапе, было запланировано введение в учебный план немецкого и французского языков.
«На начальном этапе были трудности. Конечно, это новая система обучения, требующая от учителя большей языковой квалификации, - рассказывает директор гимназии №3 для одаренных детей Павлодара Корлан Куспекова. - Прежде всего, сам учитель должен владеть казахским, русским и английским языками для того, чтобы вести полиязычное образование. В 2007 году не было такого спектра учебников и пособий, как сейчас. Нашим педагогам приходилось много работать самостоятельно, в коллективе, в методических объединениях. В сетевом сообществе учителей обменивались опытом. Большую практику обрабатывали в единую систему, чтобы найти определенную форму работы. Значительную роль сыграли курсы повышения квалификации, когда учителя осваивали новые технологии и методики».
Педагогам гимназии пришлось разрабатывать абсолютно новый процесс обучения, аналогов которому в Казахстане еще не было. Вместе с ведущими преподавателями Павлодарского пединститута они разработали Концепцию развития полиязычного образования на пять лет, Программу эксперимента «Ведение обучения на трех языках и интеграция в международное пространство», Положение об экспериментальной площадке, авторские программы по предметам.
«Я была как раз у истоков введения проекта о полиязычии в 2007 году. С этого же года мы ввели предмет «биология» на английском языке, - говорит преподаватель биологии гимназии №3 Татьяна Дягилева. - Первые годы у нас этот предмет велся только на английском языке в некоторых классах. По ходу ведения обнаружились проблемы: не было методических пособий, программ. Нужно было все создавать самим. Сначала составили программы преподавания биологии на английском языке. Были предложены наши типовые казахстанские, переведенные на английский. Это было не то. Учебников не было. Не было кадров, способных преподавать биологию на английском языке. Пробовали решать это самыми разными способами. Привлекали для передачи опыта учителей казахско-турецкого лицея, где шло ведение на английском языке, - был такой вариант, он действовал два года».
Но надо было выходить из положения, разрабатывать свои программы. Оставив преподавание биологии на русском языке по казахстанским учебным планам, ввели факультатив биологии на английском языке. Для этого создали свою программу, а в 2014 году ее модернизировали.
«Выходили из положения самыми разными способами. Существовали тогда учебники на английском языке. Они не были приспособлены к нашим программам, но для преподавания на факультативном курсе годились. В 2014 году по инициативе профессора филологии ПГПИ Земифы Темиргазиной создали учебники биологии на английском языке, соответствующие казахстанской учебной программе. В институте организовали группу, в которую вошли и биологи-предметники гимназии. Мы отвечали за содержание электронного учебника, разрабатывали задания. Электронную оболочку делали в институте, как и перевод на английский. На следующий год мы уже взялись за второй учебник для 8 класса – «Анатомия человека». Потом заинтересовались учителя казахского языка. И с 2016 года учебник стали переводить на казахский. Сейчас есть русско-английская и казахско-английская версии. Учебник русско-английский по биологии для 7 класса имеет свидетельство и зарегистрирован. На уроках мы его используем уже несколько лет», - рассказывает Дягилева.
При этом одной из ключевых проблем, с которыми столкнулась гимназия и о которых изначально говорило большинство критиков реформы, стала нехватка специалистов, способных вести базовые дисциплины на английском языке. Подготовка таких профессионалов требует времени, однако ожидание противоречило условиям эксперимента. В этой связи администрация гимназии предложила свое решение задачи: два специалиста, учитель английского языка и учитель биологии, будут проводить интегрированные уроки, распределив между собой информационно-методические функции. Так гимназия определила особый путь полиязычного подхода в обучении, в том числе и билингвальный вариант.
«Он рассматривается в тех случаях, когда нужных кадров нет, - рассказывает Светлана Костюкова, заместитель директора по профильному обучению гимназии № 3 для одаренных детей города Павлодара. - Выпускники вузов с необходимыми знаниями идут в магистратуру, и в школу не попадают. К тому же, уровень языковой подготовки детей в гимназии не всегда соответствовал уровню подготовки выпускника вуза. Поэтому мы оказались в такой ситуации, и нашли выход в билингвальном преподавании. Это большая совместная работа».
При этом в школе понимали, что решение это может быть промежуточным, нужен специалист, владеющий и предметом и языком, на котором его нужно вести. С прошлого года учителя гимназии прошли девятимесячные языковые курсы, которые даются учителям непросто: способности изучения языка с возрастом уходят, и учителю нужно приложить больше усилий, поясняют специалисты. Для развития языкового навыка надо все время говорить и думать на новом языке.
«Чтобы развивать навык, нужна мотивация. Учитель-биолог, например, окончивший эти курсы и ведущий уроки на английском языке, у нас получает доплату, - говорит Костюкова. - Создано сетевое сообщество в школе, когда «англичане» помогают предметникам в языковой практике и произношении, чтобы коллеги чувствовали себя комфортно. В то же время мы мотивируем своих учителей английского языка, чтобы их тексты, в том числе, были направленными на биологические, математические темы и т.д. Чтобы дети ориентировались в научной литературе».
Первый выпуск полиязычного класса из гимназии состоялся в 2012 году. Гимназия продолжила разработку своих методик и поддерживает других педагогов в переходе на трехъязычие.
«У нас создано сообщество с сельской школой в Ямышево. Мы наработали определенный опыт, и делимся с сельскими учителями, - рассказывает о необходимости педагогической консолидации Светлана Костюкова. - Мы помогаем им попробовать и перейти на новый уровень. Сначала на билингвальный способ преподавания. Затем, после курсов, следующий. Количество детей в сельской школе небольшое. И это выход, когда учителя будут работать вдвоем, помогая друг другу».
Научить учителей
Учитель биологии и химии гимназии №3 Ботагоз Каирбаева, которая ведет уроки на английском языке в старших классах по программе и факультативы в среднем звене, рассказывает, что прошла трехмесячные курсы английского языка при центре «Орлеу». «Из сложностей я отметила бы, наряду с языковым барьером учителя и учеников, небольшой словарный запас. Всем нужно время на подготовку. Ученики иностранных классов с достаточным изучением английского языка свободно владеют им. Дети должны уметь говорить, иметь базу. В старших классах уже опыт в разговоре и словарном запасе. А сейчас английский дети начинают изучать гораздо раньше. И со временем это препятствие уйдет», - отмечает она.
В павлодарской гимназии пятеро из 52 педагогов имеют сертификат С1 по владению английским языком, есть уровень А2. Учителя прошли курсовую переподготовку – 3-х и 9-месячные языковые курсы, в перспективе у них новая учеба. Учителя отмечают, что восприняли идею преподавания своего предмета на английском языке «с азартом». А уже во время занятий со стороны интересно наблюдать, как во время урока учителя и дети свободно переходят с русского на английский и на казахский язык.
- Я самостоятельно начала изучать английский язык. Поскольку работаю в гимназии для одаренных детей, я должна соответствовать уровню учеников, которые изучают английский, немецкий, казахский и французский языки, - делится своим опытом решения задачи полиязычия Марина Валова, учитель русского языка и литературы, а теперь еще и учитель английского языка Павлодарской школы-гимназии №3.
Она рассуждает, что «большой процент литературы по всем последним достижениям педагогики, филологии, воспитания и образованию выходит на английском языке, в переводе его нет». «Это тоже причина - хотелось читать и узнавать все в оригинале. Учитель перестает быть учителем, если прекращает учиться сам. Все началось с мотивации и потребности: я решила поехать в англоязычную Малайзию на языковые курсы. После учебы появился уровень, достаточный для бытового общения», - отмечает Валова.
Теперь она имеет второе высшее образование уже как специалист по обучению английскому языку и учится в докторантуре. «Очень много информации, и мне нужно больше знаний, чтобы применять их при работе с поликультурными детьми, - отмечает педагог. - Это совершенно новое явление – наше новое поколение, мы впервые с ним сталкиваемся, и не имеем опыта, как с ними общаться. Я вместе с ними учусь многому. Нам всем, если мы хотим быть востребованными, сейчас нужно будет постоянно чему-то учиться на протяжении всей жизни».
Павлодарская гимназия №3 имеет два направления: общественно-гуманитарное и языковое, и естественно-математическое. В гимназии 529 детей. Казахский, русский и английский языки они изучают с 1 по 11 класс. Из них 280 детей учатся в полиязычных классах, где учат еще и французский с немецким. Есть углубленное изучение математики и физики на иностранном языке. А химию, биологи и информатику ведут на английском языке не только в полиязычных классах, но и во всех гимназических. Имена постоянных призеров олимпиад заносятся на стенды школьного музея, про них рассказывают гостям.
В школе рассказывают, что изначально многие родители были настроены к идее трехъязычия скептически, опасаясь за лишнюю нагрузку для детей, но результаты их убедили: ученики могут в разговоре свободно переходить на разные языки, они не просто запоминают слова, а учатся думать на них. Выпускники полиязычной гимназии востребованы и конкурентоспособны, отмечают в школе.
«В чем еще сложность? ЕНТ ребенок сдает на русском языке, ту же биологию, если поступает в мединститут. А учил на английском. Поэтому мы вводим язык постепенно: в первой четверти 25%, во второй 50 на 50. И только в четвертой четверти (на) 100% предмет ведется на английском. Школа не обязана готовить ребенка к ЕНТ, но учителя всегда открыты и готовы помогать. С прошлого года в нашей школе можно выбрать язык обучения – казахский, русский, английский. Обучаясь в казахской школе, ребенок может сдавать ЕНТ на русском, или в русской школе сдавать ЕНТ на английском или на казахском. В планах у нас, чтобы и учителя математики владели английским языком в совершенстве», - говорит заместитель директора гимназии Светлана Костюкова.
Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев в комментарии Vласти отмечает, что вопрос со сдачей ЕНТ на разных языках, в зависимости от того, на каком из них изучался предмет, уже решен.
«Сегодня можно сдавать на трех языках, выбирая по каждому предмету свой язык (...). Все разработано, все уже внедрено, все сделано, и дети этим уже пользуются. Ничего дополнительно придумывать (внедрять и разрабатывать - V) не надо», - сказал Сагадиев, подчеркнув, что изменения в сдаче ЕНТ в связи с внедрением трехъязычия не последует.
В павлодарской гимназии №3 с 2018 года введено пробное изучение информатики на английском языке по казахстанским учебникам с 1 класса, и уже не факультативно. Учителям намного легче, ведь в информатике все программы – на английском, а ученики хорошо владеют гаджетами, теперь их обучают навыкам программирования. Пока поставлена задача научить первоклашек делать видео, небольшой мультфильм, презентацию и т.д. – с использованием английской терминологии. Класс робототехники для учеников постарше также ведется с изучением английского языка.
«К тому же с этого учебного года биология и химия ведутся на английском языке. Уже не билингвально, урок ведет окончивший курсы предметник, - делится учебными нововведениями завуч школы Светлана Костюкова. - Факультативно введено изучение латиницы для знания государственного языка. Английский дети выбирают в качестве углубленного изучения, а французский, немецкий - как дополнительные».
При этом школа готова поддерживать инициативы учеников по изучению других языков. Китайский язык здесь изучают в формате. «Открыт английский клуб, куда приглашаются носители языка для общения с детьми, чтения на языке оригинала, просмотра фильмов и живого разговора. Клуб казахского языка помогает в изучении обычаев и традиций, мировой литературы через призму родного языка, чтобы выйти за рамки урока. Изучая современные методики, мы не забываем и истоки», - говорит Костюкова.
«Это звучит банально, но учителям нужно просто найти время на изучение языка, - уверена преподаватель биологии гимназии Ботагоз Каирбаева. – И даже если есть знания языка, главный барьер все равно нужно будет преодолеть каждому: выйти к детям и начать говорить. Это самая большая проблема. Решить ее должен будет лично каждый учитель. Молодым учителям, которые только окончили вуз, где они учили английский, и их уровень достаточно хорош, будет намного проще, чем возрастным педагогам. С чем еще придется столкнуться: непросто первое время переключаться, если основная масса уроков идет на русском или на казахском. Это новый сложный процесс, к нему нужно привыкнуть. Здесь нам помогает педагогическое сообщество и постоянная практика. Трудности еще впереди, но они преодолимы».
Больше возможностей
Выпускник гимназии №3 Темирлан Пазылов, изучая французский язык факультативно, неоднократно побеждал на областных и республиканских олимпиадах. Он поступил в Казахский национальный университет имени аль-Фараби, где изучает религиоведение и получил сертификат на владение языком С1, что позволяет ему обучаться в любой франкоязычной стране. Сейчас студент оформляет документы на учебу во Франции.
Кроме французского, Темирлан владеет английским, казахским и русским языками, а также учит немецкий самостоятельно. Пазылов говорит, что изучение языков позволяет ему не только учиться у студентов других культур, и являться носителем и распространителем своей. Он отмечает, что во Франции он обязательно будет обучать других студентов казахскому языку и традициям своего народа.
«Теперь вся система образования в школах Казахстана сейчас строится на таком образе, что мы должны ребенка научить учиться, - говорит о главной задаче директор гимназии №3 Корлан Куспекова. - Тогда как традиционная система советского образования подразумевала дать определенный минимум знания, а ученик должен был его усвоить. Сейчас мы учим детей учиться самим. Если у ребенка высокая мотивация, он сможет освоить любой предмет и вид деятельности. У него будет больше возможностей ориентироваться в мире, освоить ту или иную профессию и найти себе дело жизни. Кем бы ребенок ни мечтал стать в будущем, одна из коммуникативных функций, - это языковое общение. Человек познает мир, историю, культуру через языковое общение. Язык – ведущий фактор в образовательной деятельности любого человека».
Полиязычие расширяет возможности ребенка, в том числе, при работе с информацией в интернете, считают в гимназии. Ученик должен уметь уверенно ориентироваться в мире технологий, уметь находить знания для себя. Раньше рамки образования состояли из учебника и художественной литературы, сейчас учащийся может прочитать то, что его занимает, в книге, может найти в интернете любую информацию и источник об интересующем предмете. А знание языков увеличивает возможности.
- То, что предполагается со следующего учебного года в Казахстане, мы уже внедрили. В этом году мы перешли на обучение предметам естественно-математического цикла с преподаванием на английском языке. Мы преподаем информатику, английский язык и химию для старших классов (9, 10, 11 классы) на английском - эти факультативные спецкурсы идут у нас уже несколько лет. А в рамках учебного процесса мы ведем на английском биологию, химию, информатику начиная с 8 класса, - говорит директор гимназии.
Куспекова советует учителям не пренебрегать переподготовкой. Для педагогов она бесплатная, ее покрывает государство. К тому же, педагоги не должны замыкаться в себе, считает директор гимназии. После курсовой переподготовки учителя не прекращают свое обучение – дистанционно, в рамках круглых столов, открытых уроков.
«Родители всячески должны способствовать этому нововведению, - считает Корлан Куспекова. - Это бесплатное образование. И ребенок, придя в школу, получает знания по программе государственного стандарта. И, кроме этого, развивает свой язык и изучает другие языки дополнительно. Ребенок может получить образование на английском, казахском и русском языке. Родителям нужно только поддержать детей, развивать их интерес. Молодежь хочет достичь в мире всего, и причем быстро. Эти юношеские порывы мамам и папам стоит поддержать, и не отставать от детей. Ведь их дети могут стать первыми учителями для родителей в освоении языков».