Школа на трех языках. Как эксперимент сработал в одной из гимназий Павлодара

В павлодарской гимназии пятеро из 52 педагогов имеют сертификат С1 по владению английским языком, есть уровень А2. Учителя прошли курсовую переподготовку – 3-х и 9-месячные языковые курсы, в перспективе у них новая учеба. Учителя отмечают, что восприняли идею преподавания своего предмета на английском языке «с азартом». А уже во время занятий со стороны интересно наблюдать, как во время урока учителя и дети свободно переходят с русского на английский и на казахский язык.

- Я самостоятельно начала изучать английский язык. Поскольку работаю в гимназии для одаренных детей, я должна соответствовать уровню учеников, которые изучают английский, немецкий, казахский и французский языки, - делится своим опытом решения задачи полиязычия Марина Валова, учитель русского языка и литературы, а теперь еще и учитель английского языка Павлодарской школы-гимназии №3.

Она рассуждает, что «большой процент литературы по всем последним достижениям педагогики, филологии, воспитания и образованию выходит на английском языке, в переводе его нет». «Это тоже причина - хотелось читать и узнавать все в оригинале. Учитель перестает быть учителем, если прекращает учиться сам. Все началось с мотивации и потребности: я решила поехать в англоязычную Малайзию на языковые курсы. После учебы появился уровень, достаточный для бытового общения», - отмечает Валова.

Теперь она имеет второе высшее образование уже как специалист по обучению английскому языку и учится в докторантуре. «Очень много информации, и мне нужно больше знаний, чтобы применять их при работе с поликультурными детьми, - отмечает педагог. - Это совершенно новое явление – наше новое поколение, мы впервые с ним сталкиваемся, и не имеем опыта, как с ними общаться. Я вместе с ними учусь многому. Нам всем, если мы хотим быть востребованными, сейчас нужно будет постоянно чему-то учиться на протяжении всей жизни».

Павлодарская гимназия №3 имеет два направления: общественно-гуманитарное и языковое, и естественно-математическое. В гимназии 529 детей. Казахский, русский и английский языки они изучают с 1 по 11 класс. Из них 280 детей учатся в полиязычных классах, где учат еще и французский с немецким. Есть углубленное изучение математики и физики на иностранном языке. А химию, биологи и информатику ведут на английском языке не только в полиязычных классах, но и во всех гимназических. Имена постоянных призеров олимпиад заносятся на стенды школьного музея, про них рассказывают гостям.

В школе рассказывают, что изначально многие родители были настроены к идее трехъязычия скептически, опасаясь за лишнюю нагрузку для детей, но результаты их убедили: ученики могут в разговоре свободно переходить на разные языки, они не просто запоминают слова, а учатся думать на них. Выпускники полиязычной гимназии востребованы и конкурентоспособны, отмечают в школе.

«В чем еще сложность? ЕНТ ребенок сдает на русском языке, ту же биологию, если поступает в мединститут. А учил на английском. Поэтому мы вводим язык постепенно: в первой четверти 25%, во второй 50 на 50. И только в четвертой четверти (на) 100% предмет ведется на английском. Школа не обязана готовить ребенка к ЕНТ, но учителя всегда открыты и готовы помогать. С прошлого года в нашей школе можно выбрать язык обучения – казахский, русский, английский. Обучаясь в казахской школе, ребенок может сдавать ЕНТ на русском, или в русской школе сдавать ЕНТ на английском или на казахском. В планах у нас, чтобы и учителя математики владели английским языком в совершенстве», - говорит заместитель директора гимназии Светлана Костюкова.

Министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев в комментарии Vласти отмечает, что вопрос со сдачей ЕНТ на разных языках, в зависимости от того, на каком из них изучался предмет, уже решен.

«Сегодня можно сдавать на трех языках, выбирая по каждому предмету свой язык (...). Все разработано, все уже внедрено, все сделано, и дети этим уже пользуются. Ничего дополнительно придумывать (внедрять и разрабатывать - V) не надо», - сказал Сагадиев, подчеркнув, что изменения в сдаче ЕНТ в связи с внедрением трехъязычия не последует.

В павлодарской гимназии №3 с 2018 года введено пробное изучение информатики на английском языке по казахстанским учебникам с 1 класса, и уже не факультативно. Учителям намного легче, ведь в информатике все программы – на английском, а ученики хорошо владеют гаджетами, теперь их обучают навыкам программирования. Пока поставлена задача научить первоклашек делать видео, небольшой мультфильм, презентацию и т.д. – с использованием английской терминологии. Класс робототехники для учеников постарше также ведется с изучением английского языка.

«К тому же с этого учебного года биология и химия ведутся на английском языке. Уже не билингвально, урок ведет окончивший курсы предметник, - делится учебными нововведениями завуч школы Светлана Костюкова. - Факультативно введено изучение латиницы для знания государственного языка. Английский дети выбирают в качестве углубленного изучения, а французский, немецкий - как дополнительные».

При этом школа готова поддерживать инициативы учеников по изучению других языков. Китайский язык здесь изучают в формате. «Открыт английский клуб, куда приглашаются носители языка для общения с детьми, чтения на языке оригинала, просмотра фильмов и живого разговора. Клуб казахского языка помогает в изучении обычаев и традиций, мировой литературы через призму родного языка, чтобы выйти за рамки урока. Изучая современные методики, мы не забываем и истоки», - говорит Костюкова.

«Это звучит банально, но учителям нужно просто найти время на изучение языка, - уверена преподаватель биологии гимназии Ботагоз Каирбаева. – И даже если есть знания языка, главный барьер все равно нужно будет преодолеть каждому: выйти к детям и начать говорить. Это самая большая проблема. Решить ее должен будет лично каждый учитель. Молодым учителям, которые только окончили вуз, где они учили английский, и их уровень достаточно хорош, будет намного проще, чем возрастным педагогам. С чем еще придется столкнуться: непросто первое время переключаться, если основная масса уроков идет на русском или на казахском. Это новый сложный процесс, к нему нужно привыкнуть. Здесь нам помогает педагогическое сообщество и постоянная практика. Трудности еще впереди, но они преодолимы».