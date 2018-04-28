Трехъязычие отвечает интересам народа и не ущемляет ничьи интересы – Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уверен, что общенациональное языковое согласие – это «золотое решение» нашей страны. Он также считает, что трехъязычие, которое внедряется в республике, отвечает интересам народа и не ущемляет ничьи интересы.

«Этносоциальная политика страны не случайно получила высокую оценку со стороны ООН, ОБСЕ и других авторитетных международных организаций, а также многих дальних и близких стран. В частности, языковая политика государства, о чем немало говорилось - и хорошего, и критического - позволила найти оптимальный баланс интересов. Трехъязычие отвечает коренным интересам народа и не ущемляет интересы кого-либо в нашей страны», - заявил Назарбаев в субботу в ходе XXVI-й сессии Ассамблеи народа Казахстана.

Президент убежден, что общенациональное языковое согласие, достигнутое в Казахстане – это «наше золотое решение», которое отвечает глобальному тренду развития общества, науки, образования и будущего казахстанской молодежи.

Темой XXVI сессии Ассамблеи народа Казахстана стали «Пять социальных инициатив - платформа социального единства общества». В работе сессии принимают участие более 1 500 человек. В их числе члены и ветераны ассамблеи из всех регионов, председатели республиканских и региональных этнокультурных объединений, депутаты парламента, руководители центральных исполнительных органов, политических партий, религиозных объединений, НПО, ректоры вузов, дипломатические миссии иностранных государств, представители научной, творческой интеллигенции и СМИ.