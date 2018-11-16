В Казахстане кардинально обновляют школьную программу. Как идет процесс?

У Асель, дочери Айнуры (имя изменено - V), обновленная программа пока тоже вызывает только отрицательные эмоции. «Я учусь по новой программе только первую четверть, но уже очень устала. Самое дурацкое то, что мы делаем домашнее задание, учим теорию и стараемся захватить как можно больше информации, но из-за нервов или плохого самочувствия все СОРы и СОЧи наш класс пишет очень плохо. Везет тем, кто научился списывать. В основном те ученики, которые пишут СОРы хорошо - заранее готовят шпаргалки и списывают, а это нечестно. В суммативных оцениваниях очень просто запороть задание. Например, если я напишу лишнюю информацию или не допишу маленькую деталь, у меня не примут задание. Перед СОРами наши девочки плачут, а у меня постоянно трясутся руки. Я даже выспаться не могу, потому что половину ночи трачу на заучивание параграфов и поиск информации. В день у нас по пять-шесть СОРов и СОЧей, на переменах я либо дописываю то, что не успела, либо повторяю теорию. В учебниках по одной теме написано несколько строчек, на основе которых строятся суммативные оценивания. Часть информации мы должны заучить, а остальное найти в интернете или додумать логически», - жалуется школьница.

Одноклассники Асель и родители детей возмущены отсутствием в учебнике правил по русскому языку. Как отметили родители, в 7 классе дети пишут СОРы по таким темам, как обычаи, традиции и изучение иностранных языков. За грамматические ошибки снижают баллы, однако ни правил, ни дополнительных заданий по орфографии и пунктуации ученикам не дают.

Родители также жалуются на дорогие учебники, которые в школах не предоставляют. По словам Айнуры, один учебник по казахскому обошелся ей в 7000 тенге.

Анастасия (имя изменено - V) в этом году отправила дочь в пятый класс. Несмотря на весь негатив в сторону программы, она не против того, чтобы дети учились в новом формате.

«Плюс этой программы в том, что она более гибкая. Так как в ней нет четкого распределения в оценках, сперва казалось, что дети не будут выполнять домашнее задание, ведь двойки им за это поставить не могут. Но после целой четверти я поняла, что эта программа дисциплинирует и заставляет детей искать и запоминать информацию, чтобы потом ее можно было использовать на практике. Эта четверть лично мне далась очень сложно: ощущение такое, будто моя дочь снова пошла в первый класс, потому что снова пришлось делать с ней все ее домашнее задание. Она не понимает, что ей нужно делать. Но в этом есть свой плюс: я стала чаще проводить время со своим ребенком, а это не может не радовать», - говорит она.

Большим минусом программы она называет то, как составлены СОРы и СОЧи. «В учебнике дана маленькая часть информации, остальное ученики должны додумать сами, а это пока получается не у всех. Да и у наших учителей много что не получается: они не успевают вовремя проверять все суммативные, потому что дети последнюю неделю четверти пишут их ежедневно. Зато СОРы, хоть и позволяют оценить знания выборочно, учат детей давать полные ответы и выражать свое мнение», - рассказывает Анастасия.

Родители отмечают, что с помощью суммативных оценок дети смогут подготовиться к учебе в университете, ведь программа в вузах схожа с обновлённой программой школ. Но из-за отсутствия расписания, по которому проводятся СОРы и СОЧи, пока что они приносят больше нервов.