В Казахстане кардинально обновляют школьную программу. Как идет процесс?

В прошлом учебном году министерство образования и науки реформировало школьную программу. Изменения в нее вносятся до сих пор, а ученики казахстанских школ пытаются привыкнуть к нововведениям. По «обновлёнке», как ее успели окрестить учителя, с этого года учатся младшие и средние классы - с первого по восьмой.
Реформ школьной программы такого масштаба в казахстанском образовании не было несколько десятилетий и понятно, почему изменения встревожили учеников и их родителей. Они говорили в том числе и о том, что введены изменения были внезапно, Минобразования указывало, что программа тестировалась в 30 школах страны еще с 2015 года. Vласть поговорила о переменах с учениками, учителями, родителями и чиновниками, чтобы разобраться, как принимают обновленную программу и каких изменений еще ждать.
Как изменилась школьная программа?
Школьную программу попытались сделать максимально объемной, а детей научить не только зубрежке, но и функциональной грамотности. Это и послужило причиной серьезных изменений и корректировок во всех пунктах обучения.
Еще в прошлом учебном году многие школы Казахстана перешли на пятидневную учебную неделю. Но если в 2016 году пять дней в неделю учились только первые, вторые, пятые и седьмые классы, то в этом году министерство образования рекомендовало вернуть ученикам всех классов заслуженный выходной. Кроме того, если раньше на урок отводилось 45 минут, то в этом и следующих годах это время сократится на 5 минут.
Минобразования также сократило некоторые предметные часы. Например, в первых и вторых классах дети будут учиться на два часа меньше обычного (28 вместо 30 часов), а в восьмых и девятых классах - на четыре часа (38 часов вместо 42). В программы некоторых классов попали предметы, которые ранее изучались в старших классах.
Ученикам снизили объем домашнего задания, теперь для каждого звена есть определенные временные «нормативы». Так, пятиклассники должны делать домашнее задание не больше 90 минут, а ученикам одиннадцатых классов нужно уложиться в 130 минут, при этом ранее на домашнее задание не отводилось определенного времени. На каникулах и праздниках дети могут заниматься только чтением художественной литературы. Контрольные работы по новой программе не рекомендуют проводить по понедельникам и пятницам, а также на последних уроках.
Система оценки знаний в корне изменилась. В новой программе нет привычных отметок, теперь отследить успехи и предугадать четвертные и годовые отметки ученика стало тяжело. Новая критериальная система оценки - это, по сути, несколько суммативных оценок за разделы (СОРы) и суммативная оценка за четверть (СОЧ). Четвертная оценка выставляется путем сложения баллов за каждый СОР и СОЧ, а каждому баллу соответствует своя отметка.
Помимо учеников и их родителей, под школьные реформы попали и учителя. Министерство образования обещает выплачивать учителям надбавки от 30% до 50% за их квалификацию, которая будет определяться с помощью различных аттестационных тестов.
В этом учебном году под обновлённую программу, кроме первых, вторых, пятых и седьмых классов, попали третьи, шестые и восьмые классы. Уже к 2020 году ожидается полный перевод казахстанского образования на новую программу.
«Пока программа вызывает сопротивление»
Родители уже второй год пытаются приспособиться к новой программе и помочь своим детям. Шумиха в интернете никак не утихает: взрослые и ученики продолжают возмущаться из-за учебников, СОРов и пятидневки. В некоторых школах ученикам восьмых классов приходится учиться по восемь уроков ежедневно, потому что вместить все учебные часы в пять дней у школ получается с трудом.
Айнура (имя изменено - V) - мама двоих дочерей. Старшая в этом году закончит школу, младшая учится по новой программе в 7 классе. По словам Айнуры, обновлённая программа у нее и родителей остальных детей из класса дочери пока вызывает лишь сопротивление.
«Я думаю, что наша страна попыталась отойти от излишней академичности и перейти на более практическое обучение. Я окончила школу на золотую медаль, но больше половины из школьной программы я давно забыла. А по новой программе детям запомнится больше информации, которая реально пригодится им в жизни. У меня сложилось двоякое отношение к отсутствию оценок: с одной стороны, теперь в классах не будет разделения на отличников и двоечников, да и излишней категоричности у родителей не будет. Но с другой, теперь ни у кого не получается прослеживать прогресс обучения ребенка. О том, как все время ученик учился, становится ясно только после дурацких СОРов и СОЧей. Сейчас я вижу, что из-за них мой ребенок в шоке», - говорит Айнура.
Она уверена, что СОРы и СОЧи «составлены некорректно: больше половины вопросов никак не относятся к тому, что дети читали в учебниках и о чем говорили на уроках». «Когда все родители нашего класса пришли к учителям с вопросами о том, почему в тестах даются задания, ответ на которых не был дан (во время обучения - V), нам сказали, что по новому формату ребенок должен искать часть информации сам. Может быть, это правильно, но я думаю, что наши дети пока не готовы к этому. Они привыкли, что всю тему им по сто раз разжевывает учитель. Очень много недоработанных моментов, поэтому пока от СОРов только ужас. Домашнего задания меньше не стало, моя дочь как сидела за ним по несколько часов, так и сидит. Только теперь она стала больше зависать в интернете, потому что многое приходится находить именно там. Это еще один минус программы - мы вроде пытаемся оторвать детей от гаджетов и переместить их в реальный мир, но обновлёнка этого не позволяет», - делится Айнура.
У Асель, дочери Айнуры (имя изменено - V), обновленная программа пока тоже вызывает только отрицательные эмоции. «Я учусь по новой программе только первую четверть, но уже очень устала. Самое дурацкое то, что мы делаем домашнее задание, учим теорию и стараемся захватить как можно больше информации, но из-за нервов или плохого самочувствия все СОРы и СОЧи наш класс пишет очень плохо. Везет тем, кто научился списывать. В основном те ученики, которые пишут СОРы хорошо - заранее готовят шпаргалки и списывают, а это нечестно. В суммативных оцениваниях очень просто запороть задание. Например, если я напишу лишнюю информацию или не допишу маленькую деталь, у меня не примут задание. Перед СОРами наши девочки плачут, а у меня постоянно трясутся руки. Я даже выспаться не могу, потому что половину ночи трачу на заучивание параграфов и поиск информации. В день у нас по пять-шесть СОРов и СОЧей, на переменах я либо дописываю то, что не успела, либо повторяю теорию. В учебниках по одной теме написано несколько строчек, на основе которых строятся суммативные оценивания. Часть информации мы должны заучить, а остальное найти в интернете или додумать логически», - жалуется школьница.
Одноклассники Асель и родители детей возмущены отсутствием в учебнике правил по русскому языку. Как отметили родители, в 7 классе дети пишут СОРы по таким темам, как обычаи, традиции и изучение иностранных языков. За грамматические ошибки снижают баллы, однако ни правил, ни дополнительных заданий по орфографии и пунктуации ученикам не дают.
Родители также жалуются на дорогие учебники, которые в школах не предоставляют. По словам Айнуры, один учебник по казахскому обошелся ей в 7000 тенге.
Анастасия (имя изменено - V) в этом году отправила дочь в пятый класс. Несмотря на весь негатив в сторону программы, она не против того, чтобы дети учились в новом формате.
«Плюс этой программы в том, что она более гибкая. Так как в ней нет четкого распределения в оценках, сперва казалось, что дети не будут выполнять домашнее задание, ведь двойки им за это поставить не могут. Но после целой четверти я поняла, что эта программа дисциплинирует и заставляет детей искать и запоминать информацию, чтобы потом ее можно было использовать на практике. Эта четверть лично мне далась очень сложно: ощущение такое, будто моя дочь снова пошла в первый класс, потому что снова пришлось делать с ней все ее домашнее задание. Она не понимает, что ей нужно делать. Но в этом есть свой плюс: я стала чаще проводить время со своим ребенком, а это не может не радовать», - говорит она.
Большим минусом программы она называет то, как составлены СОРы и СОЧи. «В учебнике дана маленькая часть информации, остальное ученики должны додумать сами, а это пока получается не у всех. Да и у наших учителей много что не получается: они не успевают вовремя проверять все суммативные, потому что дети последнюю неделю четверти пишут их ежедневно. Зато СОРы, хоть и позволяют оценить знания выборочно, учат детей давать полные ответы и выражать свое мнение», - рассказывает Анастасия.
Родители отмечают, что с помощью суммативных оценок дети смогут подготовиться к учебе в университете, ведь программа в вузах схожа с обновлённой программой школ. Но из-за отсутствия расписания, по которому проводятся СОРы и СОЧи, пока что они приносят больше нервов.
«Идеальных программ нет»
Педагоги стараются не поднимать шум, несмотря на то, что многим из них тоже не нравится программа. За год учителя более-менее приспособились к «обновлёнке» и стараются помочь своим ученикам понять и принять ее.
Учитель физики одной из школ Алматы Жанна (имя изменено - V), считает, что ни старая, ни новая программа не идеальны. По ее словам, преподаватели считают, что в скором времени все недостатки будут исправлены. «Меня возмущает отсутствие оценок. Я, как учитель физики, не могу понять, что значит «Молодец» или «Старайся», потому что у меня каждая отметка была расписана до мелочей. Например, пятерка - это идеальное понимание темы и решение задач без единой ошибки, а двойка - отсутствие каких-либо знаний по заданной теме. Пятибалльная система оценивания - это уже очень субъективно, что уж говорить о словах?», - отмечает учитель.
«Кроме этого, я недоумеваю со слов министра здравоохранения, который недавно сказал, что у учеников младших классов школьный портфель должен весить не больше двух килограмм. Почему это не учитывалось, когда печатали учебники? Если взвесить сумки ребят, то они носят гораздо больше, чем два килограмма. И вроде как уже разрешили носить с собой планшеты, на которые можно скачать все учебные пособия, однако даже в некоторых частных школах не каждый может позволить себе такой гаджет», - уверена Жанна.
Она рассказывает, что теперь в программе седьмых и восьмых классов по физике «много тем, которые раньше дети проходили в старших классах». «Например, недавно с семиклассниками мы проходили механические движения и их графическое представление. Это тема конца девятого и начала одиннадцатого класса. Если в старших классах она идет тяжело, то про седьмые я вообще молчу», - рассказывает педагог.
Ольга (имя изменено - V) - преподаватель истории, она работает в школе уже больше 25 лет. Недавно ученики восьмых классов сфотографировали СОЧ, который лежал в ее школьном шкафчике. Такой поступок очень удивил и разочаровал ее: «За 25 лет я впервые столкнулась с тем, что дети вот так нагло вытащили контрольную из полки и сфотографировали ее. Конечно, я часто ругала детей за списывание, однако в моих вещах еще никто не копался. Я до сих пор очень злюсь на ребят, хотя СОЧ мы написали еще на прошлой неделе. Но с другой стороны, мне очень жаль их. До какого состояния учеников нужно было довести, чтобы они всем классом обманули учителя. В школу вызвали родителей всех ребят, но как это поможет?».
В Обзоре среднего образования в Казахстане, был сделан вывод о том, что учебные программы среднего образования «не дали возможности ученикам достичь минимального уровня функциональной и математической грамотности и не способствовали развитию навыков мышления высокого уровня
Программа для «навыков мышления высокого уровня»
В Минобразования в последний год часто отвечали родителям, недовольным обновленной программой, твердо заявляя, что менять ее тем не менее не собираются.
Сауле Кабимолдаева, руководитель управления комитета по контролю в сфере образования и науки, в ответе на запрос Vласти, указывает, что «по результатам международных исследований PISA в 2012 году казахстанские школьники заняли 63-е место из 65-ти по уровню читательской грамотности, 49 место – по математике». «В Обзоре среднего образования в Казахстане, был сделан вывод о том, что учебные программы среднего образования «не дали возможности ученикам достичь минимального уровня функциональной и математической грамотности и не способствовали развитию навыков мышления высокого уровня», - поясняют в Минобразования.
По данным ведомства, обновленная школьная программа базируется на ожидаемых от ученика результатах, а не на содержании. Сама программа составлялась на примере образовательных практик стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), показавших высокие результаты по итогам международных исследований (PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS и др.). Перед внедрением обновленного содержания школьной программы, она была успешно апробирована в «Назарбаев Интеллектуальных школах».
Проблему с учебником по русскому языку тоже постарались решить: «С учетом критики общественности, в 2018 году внесены изменения в учебные программы русского языка в части усиления обучения грамматике и внесения корректировок в некоторые лексические темы. В соответствии с этим, в 2018 году учебники по русскому языку для пятых и седьмых классов были переизданы. В новых учебниках грамматика изучается наряду с лексическими темами. Однако концепция учебной программы сохранилась, поэтому в суммативных заданиях учеников встречаются прошлогодние темы».
Кабимолдаева также отметила, что педагоги имеют право самостоятельно составлять задания для СОРов и СОЧей, но они обязательно должны соответствовать содержанию программы по предмету. Кроме того, учителя обязаны придерживаться нормативов по выполнению домашнего задания и не должны перегружать учеников большими объемами заданий на дом.
Реформа школьной программы – одна из многих, которые проходят сейчас в системе образования. Другие примеры – введение подушевой системы финансирования в образовании, трехъязычного обучения или академической свободы в вузах. Очевидно, что это не последние изменения, которые произойдут в школах, колледжах и вузах, а быстрого эффекта от них не будет. Но сворачивать с пути реформ в министерстве образования явно не готовы, значит, всем участникам останется принимать изменения и добиваться их улучшения, вне зависимости от того, как они сейчас относятся к этим переменам.