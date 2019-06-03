Уроки голосования. Глава вторая: выборы

9 июня в Казахстане состоятся выборы президента Республики. Vласть рассказывает, как в этом пытаются задействовать работников бюджетных организаций и студентов .
Как действующий Глава государства, я гарантирую, что выборы будут проведены честно, открыто, справедливо
Касым-Жомарт Токаев
Все началось на Пасху
Перед пасхальным концертом музыкантам-бюджетникам Западно-Казахстанской области дали лист бумаги, на котором нужно было написать фамилию, имя, отчество и номер удостоверения. Спустя месяц, в двадцатых числах мая, музыкантам дали еще один документ, который нужно было заполнить в обязательном порядке.
21 мая один из музыкантов – тот, что согласился говорить с Vластью – должен был выступать на концерте с сольной партией. К выступлению он готовился заранее и тщательно, поэтому, когда ему велели быть на собрании, он отказался. «Получается, это [мероприятие] было приурочено к 21 мая, ко дню работника культуры. Я подумал, решил не идти. На следующий день я узнал, что это было собрание предвыборного штаба Токаева», - сказал собеседник Vласти.
Музыканта, игравшего сольную партию, основанную на произведении национальной классики, и нескольких его коллег, тоже пропустивших собрание, лишили премий. «На собрание не пошли еще два человека. Санкции были на следующий же день. В ходе разбирательства этой ситуации директор повел себя не очень адекватно. Нас на пять месяцев лишили премий. Устный выговор без предоставления документов или приказа», - говорит музыкант.
Потеря премий была ощутимым ударом по карману, потому что исполнители классической музыки, работающие в государственных культурных учреждениях, и без того получают весьма скромные зарплаты. «Музыканты, - говорит собеседник Vласти, - это люди, у которых в принципе всегда не хватает денег. На одной работе прожиточный минимум месячный ты никак не вытащишь. Всем музыкантам приходится работать на нескольких работах, чтобы обеспечить себя, своих детей. Даже мизерная премия очень сильно помогает».
По его словам, такого рода ситуации – не редкость. Но, как правило, его коллеги предпочитают не сопротивляться давлению, говорит музыкант:
Чаще всего, говорит музыкант, на его коллег давят, угрожая трудностями на работе. «Это давление от вышестоящих чинов, депутатов, короче, всей этой "шайки", оно таково, что если что-то не подпишешь, куда-то не придешь, будет туго на работе. Возможно, будем вас увольнять под таким-то предлогом. Это, конечно, подается завуалировано, но подтекст такой», - говорит собеседник Vласти.
Журналист из Западного Казахстана Жанар Давлетова одной из первых узнала о ситуации с музыкантами-бюджетниками. Она написала пост в Facebook, в котором сообщила о том, что музыкантов лишают премий. Кроме того, она взялась оказать музыкантам поддержку и на уровне суда. «Собирались в суд подавать. Я собиралась защищать девушку, его (музыканта, согласившегося говорить с Vластью – V) коллегу, так как она не планировала нанимать адвоката. А ещё двое взрослых не хотели шума, боясь репрессий. Я сразу обратилась, в тот же день, к директору оркестра и начальнику управления культуры. Директор грубо ответил. Руководитель управления культуры обещал разобраться, но ничего не сделал. Потом он сослался на то, что был в отъезде. Со мной общалась девушка-музыкант, она была напугана, рассказала, что директор лишает их премии на пять месяцев вперёд, и выговор им объявлен. И с них потребовали написать объяснительную. Объяснение не успели зарегистрировать, так как уехали на гастроли, собирались после приезда», - говорит Давлетова, добавляя, что в итоге ситуация разрешилась: музыкантам вернули премии.
По словам журналистки, реакция появилась вскоре после того, как она опубликовала пост. «Как только вышел пост, мне стали звонить из управления культуры и управления внутренней политики и просить, чтоб я его удалила. Этот пост испортил предвыборный рейтинг области, так мне сказали. 23 числа, после обеда, мне скинули приказ о назначении премии четырем музыкантам, и просили убрать пост. Я сказала, что в Facebook моя личная страница, и я пишу, что считаю нужным», - говорит Давлетова.
По ее словам, руководитель управления культуры даже просил у Давлетовой прощения. «Но я здесь при чём? У музыкантов не попросили прощения», - добавила она.
Тем временем, несмотря на идентичные свидетельства давления на музыкантов, в управлении культуры ЗКО отрицают эту информацию. «В государственных учреждениях культуры Западно-Казахстанской области не обязывали сотрудников подписывать подписные листы в поддержку кандидата в президенты от партии «Нур Отан». Информация о лишении премии у сотрудников учреждении культуры, из-за отказа присутствовать на собрании штаба кандидата в президенты от партии «Нур Отан», является недостоверной», - говорится в ответе на запрос Vласти за подписью исполняющего обязанности руководителя управления культуры ЗКО С. Дуйсенова.
Институт, экзамены продленная сессия
Свидетельства музыкантов, указывающие на попытку вовлечь их в выборный процесс против их воли, не единственные в своем роде. Как минимум в нескольких университетах страны, по свидетельствам студентов и сотрудников вузов, продлили сессии. Кроме того, студенты, согласившиеся говорить с Vластью, единогласно отмечают: помимо продления сессии, они также столкнулись с попытками завлечь их или их сокурсников на сторону конкретного кандидата.
Студентка Северо-Казахстанского государственного университета (СКГУ) имени М. Козыбаева говорит, что сессию им продлили впервые. В предыдущие годы, на которые не приходились президентские выборы, ничего подобного не было, говорит собеседница Vласти. «До конца мая у нас будет практика, а с 5 июня сессия. Раньше у нас сессия была в мае, а практика в июне. Всегда так было. Мы узнали об этом случайно. Просто глянули расписание. Сначала там было написано, что [сессия] будет в мае, а через два дня в расписание заглянула наша одногруппница, и там июнь. Мы были в смятении, написали нашему куратору. Она вообще ничего не знала, сама была в шоке. Через, наверное, три дня замдекана сказала, что перенесли из-за выборов», - говорит она.
По словам собеседницы, в университете «проходят какие-то мероприятия от партии Nur Otan, там студентов заставляют надевать эти кепки и футболки с фамилией Токаев».
«Наш преподаватель, - добавила студентка, - спросил мнение о выборах и за кого будем голосовать. В итоге он как-то навязчиво говорил о Токаеве».
Другая учащаяся СКГУ также подтвердила Vласти, что в их университете перенесли сессию. «Шла последняя неделя учебы, - вспоминает девушка, - это был конец апреля – начало мая. Мы рассчитывали, что у нас 13-14 мая начнется практика, мы уже начали готовиться, все такое. И буквально в четверг-среду, в первых числах мая, нам сообщают, что сессию нам переносят на июнь. Не объясняют, почему. Сначала сказали, что из-за выборов. Это кто-то из преподавателей был. Потом было собрание, встречи с ректором. Но самого ректора не было, были его помощницы, кто-то из администрации. Они так и не смогли ответить на вопрос, который мы задавали: почему перенесли сессию? Сказали только, что из-за производственных трудностей. Получается, мы узнали о переносе сессии на июнь буквально второго-третьего мая. И нам говорят, что шестого мая мы выходим на практику. Хотя у нас все было наоборот».
Как и другая студентка СКГУ, эта свидетельница утверждает, что в их университете агитируют только за одного кандидата. «Нашей группы это не касалось, но второй и первый курс просят ходить на различные мероприятия, репетиции в пользу одного из кандидатов, носить футболки Токаева. Я не видела, чтобы в пользу других кандидатов звали [на подобные мероприятия]. Только Токаев», - сказала студентка Vласти.
Она также вспомнила другой эпизод: «Недавно встретилась с друзьями. Один парень рассказывал, что ему куратор или преподаватель, который принимает экзамен, говорил, мол, сходи на репетицию, походи в футболке синей Токаева, я тебе поставлю автоматом экзамен».
С переносом сессии столкнулись не только студенты Петропавловска, но и обеих столиц. «Сказали, что из-за праздников в марте, мае. Ссылаясь на то, что якобы много отдохнули. Но в начале учебного года они же знали, что мы будем отдыхать на праздниках и это красный день календаря. Каждый год так отдыхали, а в этом году вот так делают. Всё это изменили, как было выяснено, что 9 июня будет выбор (видимо, имеются в виду президентские выборы – V). Когда я болела, всех моих одногруппников и других знакомых с ЕНУ заставили заполнять бланки. Сказали, что допуска не будет к сессии. Несмотря на то, что некоторые, наверное, не хотят вообще идти на выборы», - рассказала Vласти студентка столичного Евразийского национального университета (ЕНУ) им. Л.Н. Гумилева.
Студентка университета «Сорбонна Казахстан» Замира Нармет рассказала Vласти, что их тоже просили заполнять документы, в которых следовало указать свои данные. «Нам продлили сессию до 10 июня, - говорит Нармет. - Никак это не объяснили, вообще ничего не сказали. Потом, в начале мая, я поехала в университет узнать по поводу сессии. Сказали, что до 10 июня продлевают из-за выборов. Потом секретарь, молодая девушка, которая у нас недавно работает, собирала анкеты. Говорят, на выборы. Я сказала, что ничего не буду подписывать. Они сказали, что надо будет [предоставить] свои данные, ИИН и другое. Я сказала, что не буду. Скажите, для чего мне нужна эта анкета? Для чего я должна ее заполнять? Они говорят: чтобы было ясно, кто пойдет на выборы. Я пойду на выборы, но не буду ничего подписывать, тем более вы все мои данные записываете. Потом подошла сотрудница университета, сказала, что это для того, чтобы открепить меня от моего участка и закрепить в Медеуском. Я сказала, что мне этого не надо. Хотите – отчислите, но я ничего не буду подписывать, от участка тоже не надо откреплять. Я пойду и отдам свой выбор от своего участка».
Информацию о том, что студентов просили заполнять некий «бланк» или «анкету», нам удалось получить не только у собеседниц из ЕНУ и «Сорбонны». Исполнительный директор общественного фонда «Еркіндік Қанаты» Елена Швецова предоставила Vласти скан заявления, в котором студент Казахского национального исследовательского технического университета имени Каныша Сатпаева, прописанный в Актюбинской области, просит включить его в избирательный список одного из алматинских районов.
Швецова отправила официальный запрос в министерство образования, в котором просила разъяснить: имеют ли право вузы содействовать в прикреплении студентов к избирательным участкам, которые находятся на территории учебного заведения? Помимо этого, в своем запросе Швецова заметила, что информация, полученная фондом, также «распространяется в социальных сетях и на ежедневной основе появляются новые сведения, подтверждающие изложенные выше обстоятельства и в других университетах». Запрос на имя министра образования Куляш Шамшидиновой Швецова направила 15 мая. Ответ она пока так и не получила.
Как и редакция Vласти, которая направила запрос в министерство образования 14 мая, чтобы уточнить информацию о переносе сессий.
Пока государственные органы молчат, студенты, уставшие от давления и недомолвок, начинают говорить – все более громко и открыто. Студентка Казахского национального педагогического университета (КазНПУ) им. Абая Диляра рассказала Vласти, что им тоже продлили сессию. «Сессию перенесли. Сделали собрание. Это был конец апреля примерно. Заместитель ректора проводил. Декан была нашего института (по словам Диляры, в КазНПУ факультеты называют институтами – V). Они сказали: мы вам даем больше времени подготовиться к экзаменам. Это якобы наша услуга вам, так получается. Это ни с чем не связано, просто мы даем вам больше времени, чтобы отдохнуть вы успели, подготовиться. До этого было по два экзамена в день. Полчаса на один предмет. Час в день. И то, сдаешь не целый час, а 2-3 минут хватает, если знаешь предмет. А теперь стало неудобно. Я сдаю всего пять предметов. Они в тестовом виде. Теперь мне надо ждать почти неделю, чтобы за две-три минуты сдать тест в кабинете. И все, я свободна еще на неделю. Получается, я и домой не могу улететь (Диляра живет не в Алматы – V). Это неудобно. У нас еще дальняя практика, мы едем на Восток с группой. Она после сессии будет. Получается, студенты уезжают на практику, возвращаются после 20 июня, после сдачи отчетов смогут уехать домой», - сказала студентка.
В ходе нашей беседы Диляра, недовольная нынешним отношением к студентам, вспомнила и другие «сюрпризы». «Есть фонд института (факультета – V). Каждый студент сдает по 200-250 тенге. Выходит немалая сумма. Когда я незадолго до Нового года стала старостой, у меня появились вопросы: зачем нужен этот фонд, на что тратятся деньги? Я была возмущена. Может университет и так выделяет деньги? Мне сказали, что это идет на мероприятия, оформление, шарики, аппаратуру», - говорит Диляра.
В мае она написала пост в Instagram, в котором возмущалась, в том числе, описанной ситуацией. Вскоре ее удалили из чата старост университета. «Меня просто удалили из группы старост в WhatsApp. Добавили мою одногруппницу, а меня удалили на следующий день. Я встретилась с деканом, спросила у него, почему так произошло. Он ответил, что с этой ситуацией (сбором денег – V) это не связано. Якобы пришел мой куратор к замдекана, сказал, что вся группа против того, что я староста. Но моя группа даже не знает, что я уже не староста», - говорит Диляра.
Наша с ней встреча состоялась почти сразу после ее беседы с деканом, поэтому она хорошо запомнила некоторые детали. «Он говорил, что мой пост в Instagram ничего не сделает, я им ничего не добьюсь. Приводил в пример, что в Youtube также высказываются, ругаются (в своем посте Диляры немного выругалась - V). Он так сказал, будто я Nur Otan обматерила с ног до головы. Сказал, что такие люди, которые так ругаются, не имеют образования, культуры. У него на столе лежали буклеты Токаева. Не называя его фамилии, показывает их, говорит: этот человек знает столько языков, он тем был, этим был, это такой человек! Он сейчас правит страной, если бы он так высказывался, это было бы неприемлемо!», - вспоминает Диляра.
«Ты думаешь, что работаешь со студентами, но часто получается так, что ты работаешь над студентами»
Этот материал – не первый, в котором Vласть разбирается в том, как студентов и бюджетников так или иначе пытаются вовлечь в различные провластные мероприятия, часто против их воли. Как правило, рассказать о подобных случаях берутся студенты, молодые люди, стоящие на пороге новой жизни и не желающие, чтобы эта жизнь подчинялась чужой воле. В этот раз, однако, нам удалось поговорить не только со студентами, но и с сотрудником одного из самых известных и крупных университетов Алматы.
Выполнять любимую в целом работу, игнорируя свою гражданскую позицию, стало все сложнее, говорит собеседник Vласти:
В их университете тоже продлили сессию. Затем грянули и другие неожиданности. «Сессию продлили, это некрасиво - говорит сотрудник университета. - Еще пришло письмо с просьбой отправить десять человек на мероприятие штаба Токаева. Официальное письмо. Была просьба сопроводить этих студентов. Я спросила у коллег: кто будет голосовать за Токаева, кто хочет сопроводить студентов? Они отказались».
Собеседник Vласти несколько раз подчеркнул, что работа в университете дает и удовлетворение, но ситуации, вроде описанной выше, наводят на невеселые мысли.
«Ты думаешь, что работаешь со студентами, - говорит собеседник Vласти, - но часто получается так, что ты работаешь над студентами. Потом становишься неприглядным примером гражданина для них. Что я им предлагаю, то они и принимают за правду. То есть, это какой-то сумасшедший груз. И понимаешь, что завтра эти ребята будут такие же решения принимать… Студенты это уже взрослые люди, но в то же время это очень важный период перехода ко взрослой жизни, период становления. В том числе становления как гражданина. Представляете, каково переносить все это людям, которые работают с молодыми людьми, хотят сделать из них хороших граждан?»
Читайте также: