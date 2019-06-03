Уроки голосования. Глава вторая: выборы

Пока государственные органы молчат, студенты, уставшие от давления и недомолвок, начинают говорить – все более громко и открыто. Студентка Казахского национального педагогического университета (КазНПУ) им. Абая Диляра рассказала Vласти, что им тоже продлили сессию. «Сессию перенесли. Сделали собрание. Это был конец апреля примерно. Заместитель ректора проводил. Декан была нашего института (по словам Диляры, в КазНПУ факультеты называют институтами – V). Они сказали: мы вам даем больше времени подготовиться к экзаменам. Это якобы наша услуга вам, так получается. Это ни с чем не связано, просто мы даем вам больше времени, чтобы отдохнуть вы успели, подготовиться. До этого было по два экзамена в день. Полчаса на один предмет. Час в день. И то, сдаешь не целый час, а 2-3 минут хватает, если знаешь предмет. А теперь стало неудобно. Я сдаю всего пять предметов. Они в тестовом виде. Теперь мне надо ждать почти неделю, чтобы за две-три минуты сдать тест в кабинете. И все, я свободна еще на неделю. Получается, я и домой не могу улететь (Диляра живет не в Алматы – V). Это неудобно. У нас еще дальняя практика, мы едем на Восток с группой. Она после сессии будет. Получается, студенты уезжают на практику, возвращаются после 20 июня, после сдачи отчетов смогут уехать домой», - сказала студентка.

В ходе нашей беседы Диляра, недовольная нынешним отношением к студентам, вспомнила и другие «сюрпризы». «Есть фонд института (факультета – V). Каждый студент сдает по 200-250 тенге. Выходит немалая сумма. Когда я незадолго до Нового года стала старостой, у меня появились вопросы: зачем нужен этот фонд, на что тратятся деньги? Я была возмущена. Может университет и так выделяет деньги? Мне сказали, что это идет на мероприятия, оформление, шарики, аппаратуру», - говорит Диляра.

В мае она написала пост в Instagram, в котором возмущалась, в том числе, описанной ситуацией. Вскоре ее удалили из чата старост университета. «Меня просто удалили из группы старост в WhatsApp. Добавили мою одногруппницу, а меня удалили на следующий день. Я встретилась с деканом, спросила у него, почему так произошло. Он ответил, что с этой ситуацией (сбором денег – V) это не связано. Якобы пришел мой куратор к замдекана, сказал, что вся группа против того, что я староста. Но моя группа даже не знает, что я уже не староста», - говорит Диляра.

Наша с ней встреча состоялась почти сразу после ее беседы с деканом, поэтому она хорошо запомнила некоторые детали. «Он говорил, что мой пост в Instagram ничего не сделает, я им ничего не добьюсь. Приводил в пример, что в Youtube также высказываются, ругаются (в своем посте Диляры немного выругалась - V). Он так сказал, будто я Nur Otan обматерила с ног до головы. Сказал, что такие люди, которые так ругаются, не имеют образования, культуры. У него на столе лежали буклеты Токаева. Не называя его фамилии, показывает их, говорит: этот человек знает столько языков, он тем был, этим был, это такой человек! Он сейчас правит страной, если бы он так высказывался, это было бы неприемлемо!», - вспоминает Диляра.

«Ты думаешь, что работаешь со студентами, но часто получается так, что ты работаешь над студентами»

Этот материал – не первый, в котором Vласть разбирается в том, как студентов и бюджетников так или иначе пытаются вовлечь в различные провластные мероприятия, часто против их воли. Как правило, рассказать о подобных случаях берутся студенты, молодые люди, стоящие на пороге новой жизни и не желающие, чтобы эта жизнь подчинялась чужой воле. В этот раз, однако, нам удалось поговорить не только со студентами, но и с сотрудником одного из самых известных и крупных университетов Алматы.

Выполнять любимую в целом работу, игнорируя свою гражданскую позицию, стало все сложнее, говорит собеседник Vласти:

