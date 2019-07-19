Великий казахстанский файрвол

Зачем нужна установка сертификата и к чему она приведет?

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Аблайхан Оспанов в пятницу в кулуарах правительства объяснял небольшой группе журналистов, что установка сертификата «позволит населению обеспечить безопасность своих персональных данных, которые хранятся у них, когда они подключаются к интернет-ресурсам». «То есть он позволит вам не посещать фишинговые сайты. Вы знаете, что есть такие в рамках хакерских атак, когда вас направляют с одного сайта на другой сайт, где возможна утечка персональных данных. Это те же самые сведения о ваших платежных картах и всех транзакциях, которые вы проводите», - говорил чиновник.

У экспертов относительно установки сертификатов безопасности иное мнение. Директор Центра анализа и расследований кибератак (ЦАРКА) Арман Абдрасилов полагает, что установка сертификатов позволит спецслужбам эффективнее находить преступников. «Сертификаты позволят расширить возможности правоохранительных органов, поэтому эта система действительно поможет в поиске преступников. Они достаточно безопасны, потому что мы используем ту же технологию (что и западные страны - V). Вопрос только в том, у кого будут находиться ключи. Раньше мы использовали ключи, которые нам выдавали западные страны, соответственно, у них был доступ к различным каналам. Теперь возможности иностранных операторов ослабляются и повышаются возможности наших спецслужб», - сказал Абдрасилов в комментарии Vласти.

Директор по распространению технологий Яндекса Григорий Бакунов в своем telegram-канале написал, что «единственное, зачем нужен этот сертификат - для перехвата https-трафика и модификации/блокирования отдельных страниц в нем». «Можно сделать вид что это “защита”, но это конечно банальная борьба с утекающим из рук контролем за интернетом», - уверен он.