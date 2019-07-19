Установка сертификатов безопасности может дать доступ к личным данным казахстанцев – ЦАРКА

Власти Казахстана, предлагая гражданам установить на свои персональные устройства локальные сертификаты безопасности, действительно пытаются решить проблему с доступом к данным преступников, полагает директор Центра анализа и расследований кибератак (ЦАРКА) Арман Абдрасилов.

«Сертификаты позволят расширить возможности правоохранительных органов, поэтому эта система действительно поможет в поиске преступников. Они достаточно безопасны, потому что мы используем ту же технологию (что и западные страны - V). Вопрос только в том, у кого будут находиться ключи. Раньше мы использовали ключи, которые нам выдавали западные страны, соответственно, у них был доступ к различным каналам. Теперь возможности иностранных операторов ослабляются и повышаются возможности наших спецслужб. Очень маловероятно, что ключи попадут в руки недоброжелателей, потому что они закрыты, нужно быть совсем разгильдяем, чтобы произошла утечка», - сказал Абдрасилов Vласти в пятницу.

«Сертификаты - это технология, которая позволяет шифровать передаваемую информацию с помощью различных протоколов. У правоохранительных органов во всем мире возникают ситуации, когда нужно быстро найти преступника или производить деанонимизации. Для этого существует законное получение доступа к каналу расшифрования трафика. В западных странах это делается гораздо проще, чем у нас. Так как вся технология построена на западных ключах шифрования и западных социальных сетях, то для этих стран такие вопросы решаются легче: например, прокурор обратился в компанию и получил доступ к информации, хранящейся на телефонах. В развивающихся странах, в том числе и в нашей стране, доступа к этим технологиям нет», - отметил специалист.

«Казахстан не может обратиться в Facebook и попросить переписку человека, потому что он, условно, террорист. Из-за этого нужны специальные инструменты для борьбы с преступлениями. Соответственно, идя таким непопулярным путем, как сертификаты, государство получает инструмент, который позволяет решать подобные проблемы», - уверен он.

Абдрасилов понимает, что «люди боятся, что будет проводиться тотальный мониторинг и незаконное получение личных данных, а почта или переписки казахстанцев окажется в руках властей». «Технически - да, это возможно, но это уже другой вопрос - тут все должно проходить в рамках закона», - заявил он.

«Если задать вопросы: имеют ли мировые спецслужбы доступ к перепискам в социальных сетях - да. Имеют ли казахстанские спецслужбы доступ к перепискам в социальных сетях - нет. Этот перекос рождает попытки непопулярными методами решить эту задачу», - отметил руководитель ЦАРКА.

В минувшую среду министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности заявило, что в столице проводятся «технические работы» и это может вызвать перебои с доступом к некоторым ресурсам.

Накануне жителям столицы стали приходить сообщения от операторов связи с предложением установить сертификаты безопасности. «В связи с участившимися случаями хищения персональных и учетных данных, а также денежных средств с банковских счетов казахстанцев, был внедрен сертификат безопасности, который станет эффективным инструментом защиты информационного пространства страны от хакеров, интернет-мошенников и иных видов киберугроз», - говорилось в сообщении, размещенном на официальном сайте Kcell.

Сертификат безопасности назван Qaznet Trust Network, его предлагается установить на все персональные устройства, оснащенные доступом к сети интернет.

Vласть к этому моменту не располагает подробным комментарием министерства цифрового развития относительно установки сертификатов, но не оставляет попыток его получить.