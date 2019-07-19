Установка сертификатов безопасности на персональные устройства носит добровольный характер - профильное ведомство

«Это позволит гражданам защитить свои персональные данные, хранящиеся у них на телефоне. Вы сегодня знаете, что с развитием Интернета развиваются и кибератаки, хакерские атаки, то есть это слив персональных данных с вашего компьютера, с вашего телефона», - цитирует госагентство Казинформ вице-министра ведомства Аблайхана Оспанова.

Агентство не уточняет, где Оспанов сделал это заявление. Оно также указывает, что установка сертификата «делается на добровольной основе и граждане сами вправе решать – устанавливать данный сертификат или нет», но подтверждающей цитаты вице-министра по этому поводу не приводит.

Вице-министр добавил, что в законе « О связи», норма о внедрении сертификата была прописана еще в 2015 году.

«Наши провайдеры должны предоставлять пользователям возможность установить у себя технический сертификат безопасности. Когда вы заходите на Интернет-ресурс, у вас всплывают непонятные баннеры, на которые наши с вами дети могут нажать и перейти. Вот как раз-таки сертификат безопасности, если он (баннер) подпадает в черный список, не позволит ребенку перейти на тот или иной ресурс и ваши персональные данные никуда не утекут», - сказал Оспанов.

Он также проинформировал, что в настоящее время внедрение сертификата реализуется как «пилотный проект», который реализуется в столице.

Вице-министр не прокомментировал также вопрос о том, получит ли государство доступ к персональным данным граждан, которые установят сертификаты безопасности на свои устройства.

Vласть к этому моменту не получила комментарии от ведомства относительно установки сертификатов безопасности.

Накануне жителям столицы стали приходить сообщения от операторов связи с предложением установить сертификаты безопасности. «В связи с участившимися случаями хищения персональных и учетных данных, а также денежных средств с банковских счетов казахстанцев, был внедрен сертификат безопасности, который станет эффективным инструментом защиты информационного пространства страны от хакеров, интернет-мошенников и иных видов киберугроз», - говорилось в сообщении, размещенном на официальном сайте Kcell.

Сертификат безопасности назван Qaznet Trust Network, его предлагается установить на все персональные устройства, оснащенные доступом к сети интернет.