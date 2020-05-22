Эпидемия бездомности

Украина: каша и мыло

Уже сейчас к армии бездомных во многих городах мира примкнули люди, которые раньше перебивались временными подработками, а сейчас потеряли этот нестабильный доход, а вместе с ним - возможность оплатить ночлег в дешевом хостеле. Буквально вчера человек был грузчиком или разнорабочим, а сегодня он ночует на скамейке в сквере и проверяет мусорный бак. Пройдет совсем немного времени и он не будет отличаться от людей, которых принято сторониться и называть словом “бомж”.

Улица затягивает. Большинство людей, оставшихся без крова в карантин, скорее всего, уже не смогут вернуться к обычной жизни, - объясняет Татьяна Витковская, волонтер, вместе с которой журналисты украинского издания “Заборона” прошлись по улицам Киева. Поначалу Татьяна просто оставляла контейнеры с горячей кашей возле мусорных баков, но потом поняла, что испытывает потребность передать людям еду из рук в руки.

Выходя из дома, Татьяна всегда берет с собой мыло. Вряд ли это очевидно обывателю, но для человека, оказавшегося на улице, кусок мыла может быть не менее ценным, чем тарелка горячей еды.

С введением карантинных ограничений киевские бездомные потеряли доступ к чистой воде и не могут пользоваться туалетами - вокзалы, где можно было это сделать, теперь закрыты и умыться можно только у питьевых фонтанчиков. В эпидемии это делает бездомных особенно уязвимыми.

В отличие от других людей, киевские волонтеры не могут закрыться на карантин - они приходят к своим подопечным, как и до эпидемии. Одну из таких встреч сняла фотокорреспондентка украинского онлайн телевидения Громадское.