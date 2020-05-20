В департаменте полиции Алматы отрицают насилие в палаточном городке для бездомных

В департаменте полиции (ДП) Алматы сообщили, что информация о насилии над бездомными в палаточном городке, который был открыт во время режима ЧП, является ложной. В то же время в полиции не уточнили, велось ли по этому поводу следствие.

«Результаты двух постояльцев оказались положительными (на COVID-19 – V), в результате жители данного городка, в том числе и его работники, были закрыты на карантин. По истечении двух недель палаточный городок был открыт. Накануне расформирован. Часть бездомных, пожелавшая остаться на государственном обеспечении, была распределена в Центр социальной адаптации лиц без определенного места жительства», - сообщили в ДП.

В полиции утверждают, что «в палатном городке для лиц без определенного места жительства были размещены 132 человека, которые были обеспечены трехразовым горячим питанием, средствами для гигиены, чистым постельным бельем и одеждой».

Отметим, что ряд свидетелей, найденных через разных собеседников Vласти, утверждали обратное.

Кроме того, после выхода нашего расследования «Городок-призрак» в Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ) обратились жители района, в котором был расположен палаточный городок (их данные есть в организации, сообщается на сайте КМБПЧ – V).

«Они рассказали, что туда могли попасть не только бездомные, но и обычные алматинцы, оказавшиеся на улице в неурочное время и, возможно, выглядящие не слишком благополучно. Кроме того, выскользнувшие из охраняемого учреждения просили в округе еду, говоря о том, что их кормят раз в день, в палатках спать очень холодно, а тех, кого ловят при попытке бегства, жестоко избивают», - говорится на сайте КМБПЧ.

Заметим, что в ходе работы над нашим расследованием нам не удалось получить доступ в палаточный городок, как и волонтерам ряда общественных фондов, занимающихся поддержкой социально уязвимых.

Несколько дней назад о своих попытках получить детальную информацию о палаточном городке рассказала также известная правозащитница, член национального совета общественного доверия (НСОД) при президенте Жемис Турмагамбетова. Ей удалось связаться с руководителем управления социального благосостояния Алматы.

«Звоню в управление социального благосостояния акимата г.Алматы – г-же Шимашевой Рахат Сейдахметовне, начинаю интересоваться положением этих людей… На что она мне отвечает: они не наши… Естественно, возник вопрос: а кто «ваши»? Они, оказывается, занимаются только Центром социальной адаптации, в котором 139 человек. Что значит «ваши-наши»? Госпожа Шимашева, они прежде всего граждане Казахстана и ДОЛЖНЫ пользоваться всеми правами, наделенными Конституцией РК, прежде всего, на достойное обращение! Начинаю дальнейшие поиски, где эти люди, что с ними? Так и не смогла дозвониться до курирующего заместителя акима Туякбаева С.К. Помощник по имени Дамир даже не соизволил ответить по телефону», - написала на своей странице в Facebook Турмагамбетова.

На наш запрос в акимате Алматы до сих пор не ответили.

Ранее в департаменте контроля качества товаров и услуг на вопрос Vласти о причинах заражения двух бездомных коронавирусом COVID-19 ответили, что это не установлено.