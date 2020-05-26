Выйти из карантина

Страны закрываются

Самой первой страной в Восточной Европе, которая ввела режим чрезвычайной ситуации, была Литва. Это было сделано 26 февраля и к этому моменту в балтийской стране не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19. Первый заболевший в Литве появился только два дня спустя, а через две недели в республике ввели карантин.

Проактивность – закрытие границ, введение режима самоизоляции и других карантинных мер – называют одной из главных составляющих успеха в борьбе с коронавирусом. Латвия и Грузия в этом смысле называются примерами для других. Обе страны рано закрыли границы и ввели карантинные меры, затем усилили их. В Грузии на некоторое время запрещали использование личного автотранспорта. В итоге в Грузии и Латвии меньше всего зараженных в регионе.

Чехия, помимо закрытия границ, стала одной из первых стран, запретивших гражданам собираться более чем по двое. Потом эти меры активно применялись во множестве других стран, включая постсоветские.

Казахстан впервые в своей истории ввел на всей территории страны режим чрезвычайного положения, Грузия и Армения поступили так же. Кыргызстан ограничился введением режима ЧС в нескольких крупных городах и районах, где были зараженные, но не вводя его по всей стране. Россия и вовсе не ввела чрезвычайного положения: президент Владимир Путин с 30 марта объявил в стране режим «нерабочих дней». Это означало, что граждане не должны ходить на работу, а их работодатели должны продолжать платить им зарплату. Решение о введении режима самоизоляции, пропускных режимов и других карантинные мер было отдано на уровень регионов.

К середине марта большинство стран Восточной Европы и Центральной Азии закрыли свои границы и ввели карантин в той или иной форме.