Выйти из карантина

Мария Левина, инфографика Марии Аманжоловой, иллюстрации Айгуль Нурбулатовой
Этой весной мир пережил самую крупную изоляцию в современной истории - страны закрыли границы и потребовали от своих граждан не покидать свои дома, пытаясь таким образом остановить распространение коронавируса нового типа. После двух месяцев мирового карантина страны пробуют вернуться к прежней жизни и одновременно ищут пути помощи своим гражданам и бизнесу, пострадавшим от изоляции. Vласть при поддержке Медиасети исследует и сравнивает как этот процесс проходят страны Восточной Европы и Центральной Азии.
Страны закрываются
Самой первой страной в Восточной Европе, которая ввела режим чрезвычайной ситуации, была Литва. Это было сделано 26 февраля и к этому моменту в балтийской стране не было зарегистрировано ни одного случая COVID-19. Первый заболевший в Литве появился только два дня спустя, а через две недели в республике ввели карантин.
Проактивность – закрытие границ, введение режима самоизоляции и других карантинных мер – называют одной из главных составляющих успеха в борьбе с коронавирусом. Латвия и Грузия в этом смысле называются примерами для других. Обе страны рано закрыли границы и ввели карантинные меры, затем усилили их. В Грузии на некоторое время запрещали использование личного автотранспорта. В итоге в Грузии и Латвии меньше всего зараженных в регионе.
Чехия, помимо закрытия границ, стала одной из первых стран, запретивших гражданам собираться более чем по двое. Потом эти меры активно применялись во множестве других стран, включая постсоветские.
Казахстан впервые в своей истории ввел на всей территории страны режим чрезвычайного положения, Грузия и Армения поступили так же. Кыргызстан ограничился введением режима ЧС в нескольких крупных городах и районах, где были зараженные, но не вводя его по всей стране. Россия и вовсе не ввела чрезвычайного положения: президент Владимир Путин с 30 марта объявил в стране режим «нерабочих дней». Это означало, что граждане не должны ходить на работу, а их работодатели должны продолжать платить им зарплату. Решение о введении режима самоизоляции, пропускных режимов и других карантинные мер было отдано на уровень регионов.
К середине марта большинство стран Восточной Европы и Центральной Азии закрыли свои границы и ввели карантин в той или иной форме.
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет в начале марта предупреждала: правительства авторитарных стран могут воспользоваться режимом чрезвычайного положения, чтобы еще больше ограничить права своих граждан. Так произошло в нескольких странах региона.
В Азербайджане оппозиция столкнулась с очередной волной давления: власти заявляли, что активисты нарушают карантинный режим, который в республике был одним из самых жестких: для выхода из дома в стране требовалось специальное разрешение.
В Казахстане несколько человек было арестовано за «распространение заведомо ложной информации в условиях режима ЧП» - статьи, которая никогда прежде не применялась. Один из активистов до сих пор находится под арестом в ожидании суда.
В Венгрии парламент, подконтрольный премьер-министру Виктору Орбану, принял закон, который значительно расширил полномочия правительства во время действия режима чрезвычайной ситуации. Совет Европы и ООН резко критиковали закон, опасаясь, что он в том числе позволит подавить свободу СМИ.
Спасение граждан и бизнеса
Практически сразу после закрытия стран на карантин их правительства начали представлять планы помощи гражданам и бизнесу. В числе наиболее пострадавших отраслей по очевидным причинам оказались туризм, авиация, ритейл и многие другие сферы.
Самыми прогрессивными ожидаемо оказались планы помощи Восточной Европы – Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия – пообещали компенсировать зарплаты граждан, пострадавших от кризиса и приостановки работы их компаний. Размеры компенсаций были разными – от 70 до 90 процентов от зарплаты. В балтийских странах, к примеру, были установлены пределы выплат.
Несколько стран решились на прямые выплаты пособий пострадавшим гражданам. Казахстан выплатил 4,5 миллионам своих граждан по $100 – заявление на социальную выплату можно было подать в период действия режима ЧП тем, у кого «ухудшилось материальное положение». В Молдове выплаты потерявшим работу должны составлять $140, но деньги на них перечислили только в мае, спустя два месяца после введения карантина.
Россия, долгое время предлагавшая ограниченные меры поддержки только бизнесу, в мае пообещала выплатить семьям с детьми до 15 лет по $140 на каждого ребенка. Украина оказала прямую помощь пенсионерам.
В поддержке бизнеса страны оказались куда решительнее. Практически все государства Восточной Европы и Центральной Азии пошли на значительные налоговые послабления: снятие налоговой нагрузки на срок до 6 месяцев, перенос сроков сдачи деклараций, введение нулевых ставок на некоторые налоги до конца года и так далее. Почти все разработали и различные программы помощи пострадавшим секторам, предлагая гранты или специальные кредитные линии.
В Армении правительство подготовило программу помощи бизнесу в размере $300 млн. Один из ее этапов – облегченные кредиты для бизнеса на сумму от $5 до $100 тысяч. Программа рассчитана на три года и нацелена на наиболее уязвимые отрасли, которые в этот период по различным причинам столкнулись с проблемами ликвидности. В частности, перерабатывающая промышленность, гостиничный бизнес и сфера общественного питания, туризм, перевозки и складские хозяйства, сфера обслуживания, в том числе сфера здравоохранения. К 11 мая, по данным премьер-министра Никола Пашиняна, распределено около $145,8 млн.
В Литве был создан специальный инвестиционный фонд, который должен помочь сохранить рабочие места, в его создание было вложено 100 млн. евро из бюджета. Помощь фонда будет использована только в тех случаях, когда нет других средств для привлечения необходимого финансирования.
В Эстонии, как и в Литве, запустили программу, по которой компаниям, которые понесли экономические потери из-за пандемии коронавируса, выплачивается одноразовое пособие – его не надо будет возвращать государству. Страна также снизила акцизы на дизельное топливо, газ, электроэнергию, портовые налоги, налоги для медиа. Помощь компаниям туристического сектора Эстонии составит от 2 до 60 тысяч евро, в зависимости от размера компании, потери доходов и потребностей. Из общей суммы в 25 млн евро, запланированных на поддержку туризма, 1 млн предназначается специально для компаний с островов Эстонии, сильно пострадавших, поскольку оказались отрезаны от материка.
Евросоюз в апреле заявил о выделении странам «Восточного партнерства» (Беларусь, Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан) 960 млн. евро на борьбу с коронавирусом. Сами страны при этом активно работали все эти месяцы с институтами развития и Международным валютным фондом, рассчитывая на получение экстренного финансирования и помощи. Некоторые из них добились успеха в этом. Так, Европейский банк реконструкции и развития уже предоставил средства Украине, Грузии, Узбекистану. Всемирный банк – Узбекистану, Кыргызстану и Таджикистану.
МВФ с беспрецедентной для себя скоростью предоставил финансирование для целого ряда стран Евразии: Молдова получила $78,4 млн (и ожидает решения еще по $156,7 млн), Армения – $175 млн, Грузия – $375,6 млн, Кыргызстан - четыре транша в общей сложности на $242 млн, Таджикистан – $189,5 млн, Узбекистан – $374,3 млн.
Беларусь продолжает вести с МВФ переговоры для получения «быстрой» финансовой помощи в размере около $900 млн. Украина рассчитывает получить от МВФ $5 млрд, но переговоры по кредиту идут тяжело. Киев уже получил потверждение другой кредитной линии - на 1,2 млрд евро - от Евросоюза.
Страны открываются
Восточноевропейские страны первыми уходили в карантин и первыми начали выход из него: в середине апреля в Чехии, Литве, Польше, Словакии начали открываться непродовольственные магазины, а гражданам разрешили занятия спортом на улице. Грузия, Армения и Азербайджан ввели послабления неделей позже. Казахстан и Узбекистан в тот же момент разрешили возобновить работу только промышленным предприятиям, затем пошли на послабление и других карантинных мер.
В мае в балтийских странах разрешили работу летних террас. Власти Вильнюса, чтобы поддержать рестораторов, пострадавших от кризиса, разрешили кафе расположиться на центральных улицах и площадях литовской столицы.
Чехия одной из первых пошла и на открытие своих границ для бизнес-поездок. Эстония, Латвия и Литва договорились с 15 мая открыть границы друг с другом – гражданам после посещения соседней балтийской страны не нужно проводить две недели на карантине.
К концу мая самые суровые карантинные ограничения сняты в большинстве стран Восточной Европы и Центральной Азии. Исключением является Россия – здесь меры самоизоляции должны сниматься властями конкретного региона. Передвижения даже внутри стран пока ограничено во многих государствах регионах, включая все центрально-азиатские страны.
Страны рассчитывают на то, что вскоре смогут открыть и границы. Для государств Европейского союза это может произойти в середине июня – соответствующую рекомендацию дала Еврокомиссия. Грузия объявила, что начнет принимать иностранных туристов с 1 июля, но приедут ли они – большой вопрос, поскольку многие страны пока даже не обозначили планы по открытию международных поездок для своих граждан. Россия, например, попросила жителей страны отказаться от отпуска за границей этим летом.
Выход из карантина в большинстве случаев не привел к росту числа заболевших. Самыми заметными исключениями в регионе являются Армения, где в мае начался резкий рост новых случаев коронавируса – именно посла ослабления карантина, а также Казахстан и Азербайджан, где прирост не снижается, а, напротив, начал расти. Власти Казахстана предупреждают граждан, что могут пойти на повторное введение карантина, но пока ужесточения не произошло.
Евразийские аномалии
К концу мая в мире остался всего десяток стран, где, по официальным данным, не выявлено ни одного случая коронавируса. Одна из них – Туркменистан.
Еще в начале апреля Туркменистан закрыл большинство наземных пограничных переходов, отменил авиасообщение с Китаем и начал перенаправлять все иностранные рейсы из столицы в город Туркменабад, где была создана карантинная зона. За взятку изоляции можно было избежать, рассказывали очевидцы. Внутри Туркменистана были введены ограничения на передвижения, но никакой пропаганды социального дистанцирования или самоизоляции в стране нет, напротив – 9 мая впервые за многие годы в стране прошел парад.
В начале весны туркменские журналисты сообщили, что в государственных СМИ страны ввели запрет на использование слова «коронавирус». Официально о заболевших одна из самых закрытых диктатур мира так и не сообщила, а делегация Всемирной организации здравоохранения не получила приглашения на посещение Туркменистана для оценки ситуации с коронавирусом в ней.
В другой центрально-азиатской стране – Таджикистане – именно перед предстоящим визитом делегации ВОЗ были официально подтверждены первые случаи заболевания. Это произошло только 30 апреля – спустя почти два месяца после того, как вирус пришел во все соседние страны.
Зимой и весной этого года в Таджикистане резко выросло число болеющих пневмонией и умирающих от нее. Наблюдатели предполагали, что за пневмонией скрывается коронавирус, однако власти, активно получая от международных доноров финансовую помощь, наличие заболевших долго не признавали. В стране продолжался футбольный чемпионат, шли занятия в школах, а в конце марта Таджикистан широко праздновал Навруз – день весеннего равноденствия.
Спустя три недели после регистрации первых заболевших Таджикистан стал лидером Центральной Азии по числу умерших. При этом жители страны продолжают сомневаться в официальной статистике. Она и правда выглядит удивительной – больше недели в стране сохраняется ровный рост заболевших – около 200 случаев в сутки. Это может объяснить заявление одного из экспертов ВОЗ, работающих в стране. По его данным, озвученным радио Озоди, в день в Таджикистане делают всего 200-250 тестов на коронавирус и регистрируют в итоге примерно столько же зараженных.
Главной европейской аномалией оказалась Беларусь, которая долго не вводила никаких ограничений вовсе. Президент Александр Лукашенко высказывался в том духе, что закрытие страны можно провести молниеносно, но потом «нечего будет есть». Пандемию он назвал «коронапсихозом» и, как и многие авторитарные мировые лидеры, заявил, что вирус вовсе не так страшен. Как и в Таджикистане, в Беларуси продолжали играть в футбол, ходить на занятия и ездить в санатории.
В апреле некоторые ограничения Беларусь все же ввела: работодателям запретили допускать на работу сотрудников с признаками простуды, проводить массовые совещания и семинары. Также запрещены командировки. Закрыты читальные залы библиотек, отменены музейные выставки. Разработаны предписания для предприятий общепита, предусматривающие увеличение дистанции между столами. Салоны красоты и парикмахерские должны работать по предварительной записи, которая бы исключала пересечение клиентов.
Тем не менее, согласно оценкам ВОЗ, Беларусь пропустила критически важный момент для закрытия границ и введения карантинных мер и это привело к широкому распространению случаев заражения. К концу мая Беларусь приближается к 20-ке мировых лидеров по числу заболевших коронавирусом – в стране им заразились более 36 тысяч человек.
Время на восстановление
Миру не стоит ждать быстрого восстановления после кризиса, вызванного коронавирусом, предупреждают в течение всей весны экономисты. Страны Восточной Европы и Центральной Азии, как и весь мир, ждет серьезное падение ВВП, снижение доходов населения, рост бедности, закрытие многих компаний и быстрый рост безработицы.
МВФ прогнозирует падение ВВП в пределах 3-8% для всех стран региона, за исключением Таджикистана и Узбекистана, где ожидают скромный рост – в 1-1,8%. При этом и МВФ и все институты развития ожидают, что в 2021 году экономики ждет восстановление, но целому ряду отраслей, особенно – туризму и авиации – предстоит восстанавливаться дольше.
Все эти прогнозы еще могут скорректироваться, если осенью мир столкнется со второй волной коронавируса – ее ожидают специалисты во многих странах. При этом и об окончании первой волны пока говорить рано – большинство стран мира, включая и государства Евразии, продолжают фиксировать новые случаи заражения практически ежедневно. И, если Восточная Европа уже оказалась ближе к концу эпидемии и это очевидно по цифрам, то в случае с Беларусью, Россией, странами Кавказа и Центральной Азии говорить об этом пока нельзя. Как нельзя исключать, что им предстоит пережить и новое закрытие на карантин.
Материал подготовлен при поддержке Медиасети.