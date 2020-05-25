Ослабление карантинных мер привело к росту заболевания коронавирусом – Минздрав

Снятие ограничений и ослабление карантинных мер привели к росту заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, заявил в понедельник в ходе брифинга на площадке министерства здравоохранения председатель комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Тимур Султангазиев.

«В восьми регионах имеет место заболеваемость на крупных предприятиях. Например, ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» в Шымкенте или объекты «Казахмыса» в Карагандинской области, «Тенгизшевройл» в Атырау и так далее. Мы отмечаем, что все-таки на рабочих местах, при выходе на работу, у нас увеличивается количество заражения. Это с другой стороны, можно сказать, с послаблением карантинных мер», - сказал Султангазиев.

Он напомнил, что ранее, на время действия режима чрезвычайного положения, постановлением главного государственного санитарного врача более 70% граждан отправили на дистанционную работу, а школьников и студентов – на 100-процентное дистанционное обучение.

«Последним постановлением имеется соответствующая градация, мы видим: где мы больше даем послаблений по недистанционной работе, имеет место увеличение регистрации новых случаев инфекции»., - подчеркнул он, вместе с тем отметив, что ни одного факта заражения среди обучающихся и учителей не зарегистрировано.

«В основном, - продолжил Султангазиев, - инфекция выявляется в тех организациях, которые продолжают дальше недистанционную работу и, скорее всего, они там нарушают все правила: санитарно-гигиенические требования и алгоритмы постановления главного санврача».

Председатель комитета также сообщил, что с прошлой недели в Казахстане начали проверять предприятия на соблюдение санитарных требований. В общей сложности проверили более 10 тыс. объектов и выявили порядка тысячи нарушений.

«Необходимо по возможности отправлять людей на дистанционную работу, тогда мы не будем видеть такие большие всплески, как мы видим за прошлую неделю, именно в больших коллективах», - в этой связи подчеркнул Султангазиев.

В целом, сообщил он, на сегодня в восьми регионах Казахстана рост заболеваемости зафиксирован выше 7% - это Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Карагадинская, Костанайская, Туркестанская, Северо-Казахстанская области и Шымкент.

«В Северо-Казахстанской области прирост из-за завозных случаев из Российской Федерации», - уточнил глава комитета.

Рост между 5 и 7% показали Акмолинская, Актюбинская области и столица, и менее 5% прироста зафиксировано в шести регионах – это Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Павлодарская, Кызылординская, Мангстауская области и Алматы.