Вход в канцелярию акимата с правой стороны закрыт. Но прежде чем мы об этом узнаем, в тени здания Асия зачитывает некоторые комментарии людей, подписавших петицию:

«Мы становимся тем, чем мы дышим»

«Дышать нечем, всякие болезни, начиная от аллергии и заканчивая бесплодием. Все из-за экологии. Город покрыт смогом. На улице постоянный запах гари»

«Переехав сюда из Астаны, заметила резкое понижение иммунитета, частые респираторные заболевания. Прогулка по улице не доставляет удовольствия, потому что дышать порой становится невозможно».

«Головные боли начались сразу после переезда из Актобе в Алматы. Заболевания дыхательных путей и носоглотки появились сразу же в Алмате в первые пару месяцев. Астма у ребенка».

После этого Асия пытается войти, однако дверь не поддается, а на следующей висит табличка, отправляющая ее к главному входу.

Здесь, пройдя через металлоискатели, мы оказываемся в небольшой толпе возмущенных граждан, тоже пришедших с письмами для акима. «Канцелярия не работает. Карантин», – устало поясняет охранник. Кто-то начинает причитать, у кого-то же возникает иная реакция – в возмущении одна из женщин подходит прямо к турникету. «Сагинтаева никогда нет!», — гневно выпаливает она подбежавшим к ней девушкам. Я начинаю звонить всем пресс-секретарям акимата, чтобы выяснить, как сейчас осуществляется прием обращений, но их нет на месте, кто-то на больничном, кто же может принять письмо – неизвестно. «Я ехала с первой Алматы», – чуть не плачет бабушка, приехавшая с дочерью.