«Сейчас я иду по городу в зимних кроссовках, иду домой пешком»

Ключевая роль за $300

В области здравоохранения и социальных услуг в Казахстане трудится почти полмиллиона человек, 72% из которых — женщины. Пандемия COVID-19 практически в одно мгновение превратила рутинные обязанности врачей, медсестер и санитарок в одни из самых опасных. По официальным данным на конец апреля, новый тип коронавируса в республике лабораторно подтвержден у 820 медработников, большая часть — средний и младший медперсонал. Инфекция временно лишила медиков не только здоровья, но и рабочих мест. Обслуживание медучреждений, которое также в значительной степени на плечах женщин, несет не меньшие риски: так, от инфекции умерла лифтерша центральной городской клинической больницы Алматы.

Акмарал (имя изменено по просьбе героини — прим. ред.) работает в одной из городских поликлиник Нур-Султана с 2011 года. Она — врач-маммолог и продолжала принимать пациентов на протяжении всего карантина. Трижды в неделю по записи к ней приходили в общей сложности около 60 пациентов. После работы с ними она снимала маску, перчатки, свой белый халат, переобувалась и спокойно доезжала домой за рулем. «Случайных пациентов температурящих у меня не было на приеме и, думаю, не должно было быть вообще, потому что каждого человека, который приходил в поликлинику, опрашивали, мерили ему температуру, и тех, у кого были подозрительные симптомы, сразу отправляли в фильтр», — объясняет причину своей невозмутимости Акмарал.

Ее дважды тестировали на COVID-19 — дважды анализы дали отрицательный результат. «Какое-то определенное время, кажется, в течение недели, был небольшой дефицит масок, и каждому медработнику давали определенное количество масок под роспись», — вспоминает врач, но отмечает, что ситуация быстро нормализовалась, а маленькие флаконы антисептиков потом можно было свободно забирать с собой. Несмотря на обеспеченность санитайзерами и на то, что часть медперсонала все же полностью переодевалась в защитные костюмы, трех сотрудников поликлиники после тестирования отправили домой на двухнедельный карантин.

В условиях, когда работа сопряжена с таким риском, особое значение должно уделяться достаточности средств индивидуальной защиты. Эксперты ООН обращают внимание: маски и костюмы по умолчанию производятся по мужскому лекалу, и, значит, не могут обеспечить женщинам — очевидно, находящимся в другой размерной сетке — должной защиты на рабочем месте. Кроме этого, в Казахстане занятые в здравоохранении и социальных услугах мужчины при всей своей относительной малочисленности зарабатывают больше чем их коллеги-женщины (разрыв в 6,7% на 2018 год). Разница в номинальных доходах, вероятнее всего, обусловлена меньшей представленностью женщин на руководящих позициях в медицинских учреждениях.

«Заработная плата является основным фактором найма, удержания и мотивации работников в сфере здравоохранения и социальной работы, — уверены в МОТ. — В случае с работниками здравоохранения вознаграждение отражает уровень признания и ценность их работы». Именно достойный уровень заработной платы способен позволить медработникам действовать в рамках профессиональной этики независимо и эффективно, также подчеркивают в международной организации. В 2018 году занятые в здравоохранении и социальной работе казахстанки ежемесячно получали в среднем 110 тыс тенге (около $320). Это на 16% меньше, чем сегодня получают медсестры в Литве — стране, находящейся на последнем месте среди стран ОЭСР по индексу заработных плат в сфере здравоохранения.