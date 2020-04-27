820 медиков заразились коронавирусом в Казахстане

В Казахстане коронавирусом заразились 820 медиков, что составляет 30% от общего числа заболевших, сообщил председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг Минздрава Тимур Султангазиев.

«На сегодняшний день заражено медицинских работников 30% от всех заболевших. Это 820 человек. Основная масса – это средний медицинский персонал и младший медицинский персонал», - сказал он в ходе брифинга на площадке министерства здравоохранения.

При этом Султангазиев констатировал «очень интересную динамику», что в инфекционных стационарах заболевают меньше врачей. Как считают в Минздраве, это благодаря тому, что врачи в инфекционках носят средства индивидуальной защиты, а также что инфраструктура больницы «предполагает хорошее разделение на соответствующие зоны».

«Вы сами понимаете: в поликлиниках, в обычных многопрофильных больницах очень тяжело разделить эти потоки на чистые и грязные зоны, и большая, так сказать, вирусная нагрузка с учетом того, что пациентов очень много. И находящийся там медицинский персонал сутками работает и вдыхает этот воздух, соответственно, риск заражения очень высок», - пояснил он, подчеркнув, что «это не только по Республике Казахстан – практически по всем странам мира очень большой процент заболеваемости именно среди медицинского персонала.

Помимо этого, сообщил Султангазиев, проводится скрининг медицинского персонала, чтобы активно выявлять инициированных.

«Необходимо понимать, что имеются так называемые скрытее формы или бессимптомные формы заболевания, и вот активным образом мы выявляем именно медицинский персонал», - отметил он.

Султангазиев также привел статистику по выплатам надбавок врачам. По его информации, всего получили надбавки 16 453 медицинских работника в соответствии с их группами риска на общую сумму 3,2 млрд тенге.

«На сегодняшний день уже за март 100% во всех семнадцати регионах были выплачены соответствующие надбавки медицинскому персоналу», - уточнил глава комитета.