Отпустить контроль

В последнюю неделю казахстанцы с симптомами коронавирусной инфекции и даже те, у кого подтвердился этот диагноз, сообщают о том, что к ним на вызовы не приезжает скорая помощь и их отказываются госпитализировать. Регионы один за другим сообщают о переполненности инфекционных больниц - с начала июня туда поступают только пациенты в состоянии средней степени тяжести и тяжелом состоянии. Резко растет и смертность от COVID-19, которая всю весну оставалась поразительно низкой. Vласть рассказывает о том, как ситуация с коронавирусом вышла из-под контроля, несмотря на все заявления властей об обратном.
С начала эпидемии в стране алгоритм действий несколько раз менялся: сначала казахстанцам рекомендовали звонить в скорую помощь при любых симптомах ОРВИ. Тех, кто вернулся из-за границы или имел контакты с зараженными изолировали и дважды тестировали на COVID-19 даже при отсутствии симптомов, а при выявленном контакте в больнице оставляли на карантине еще на 2 недели. Затем бессимптомных носителей вируса перестали госпитализировать – за ними дистанционно стали наблюдать врачи поликлиник. Согласно последнему постановлению, теперь госпитализируют пациентов с температурой выше 38 градусов в состоянии средней тяжести или в тяжелом. Контактные лица, по словам заболевших, тоже уже не учитываются.
«Приказ не госпитализировать с ковидом»
Алматы
Врач-эпидемиолог из Алматы Салтанат (имя изменено по просьбе героини – V) обратилась в скорую помощь с симптомами коронавирусной инфекции. Бригада скорой помощи отказалась приехать к ней, и врач сообщила об этом на своей странице в Facebook. Вскоре на ее публикацию ответил человек, представившийся «директором городской станции скорой помощи города Нур-Султан». Он сообщил, что ее пост не соответствует действительности и предупредил об ответственности за распространение ложной информации.
О том, что госпитализации не стоит ждать, сказали еще одной пациентке из Алматы, ожидающей результатов теста на коронавирус, искусствоведу Валерии Ибраевой. Обратившись в скорую помощь с симптомами коронавируса, она услышала, что больницы переполнены, и даже если результат теста окажется положительным, ее не поместят в стационар на лечение. По словам Ибраевой, у нее и у семьи взяли анализ на коронавирус, но пока не сообщают результатов.
О том, что скорая теперь не приезжает и к пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19, находящимся не в тяжелом состоянии, сообщила еще одна жительница Алматы, Асель Анарбекова. Девушка болела уже шесть дней, думая, что это ОРВИ. Вскоре с высокой температурой слег ее сын – врач не стал подозревать у него коронавирус, так как у него не было контактов с больными. Тем не менее, Асель все же решила сдать тест на COVID-19, и результат оказался положительным.
«Я в начале позвонила в 103, в скорую помощь. Скорая помощь сказала, что у них есть приказ «ковидников» не госпитализировать. И даже выезжать отказались», – рассказала она Vласти в телефонном разговоре. Услышав отказ в госпитализации, Асель написала об этом в соцсетях, и тогда ее вместе с сыном все же госпитализировали в детскую инфекционную больницу.
Столица
Сапар Шамшиев сдал тест на коронавирус после того, как симптомы обычной простуды ухудшились, пропало обоняние и появилась ломота в теле. За время ожидания результата температура поднималась до 38,5 градусов. Результат, пришедший через день, оказался положительным.
«Врачи сказали самоизолироваться дома на 14 дней и наблюдать, в случае ухудшения ситуации вызывать скорую для последующей госпитализации», - рассказывает он у себя на странице в Facebook.
К пятому дню заболевания Сапар уже дважды вызывал скорую, однако бригада не приезжала. Из поликлиники «Центр Семейного Здоровья «Шипагер» при акимате города, к которой прикреплен молодой человек, с ним тоже никто не связывался. Тогда Сапар самостоятельно на платной основе сделал компьютерную томографию – она показала, что поражено 25% легких. Сапар выслал эти данные врачу – в ответ на его сообщение медик засомневалась в том, что он прикреплен к этой поликлинике. «(…) чуда не произошло – ко мне так и никто не приехал, лечения не назначил, рекомендаций не дал. Более того, главврач Давлетбаева А. К. попыталась скинуть с себя ответственность и заявила, что я отношусь к 9-й поликлинике и они будут меня мониторить», – пишет молодой человек. На веские доказательства того, что его семья всегда обслуживалась именно в этой поликлинике главврач, по словам Сапара, пообещала это проверить и больше на сообщения и звонки не отвечала. Кроме того, по его словам, санитарно-эпидемиологическая служба не стала выявлять, изолировать и тестировать его контактных:
«Никто не удосужился взять анализы ни у моей супруги, ни у наших 4-х детей, пока супруга с криком и шумом этого не добилась в клинике «Шипагер». В итоге у жены положительный анализ COVID-19 подтверждён, по детям пока нет информации», - пишет он. Как рассказал он Vласти, с супругой потом связывались врачи, но никаких рекомендаций по лечению не дали.
Данные по другим своим контактным Сапар попытался отправить в СЭС самостоятельно, но не уверен, что они попали в базу: «Я позвонил ей (работнику санитарной службы – V) и отправил данные всех своих контактных лиц, но, как выяснилось позже, внесены они в базу, скорее всего, не были – никому не звонили, в поликлиниках по месту жительства моим контактным лицам говорили, что их нет в списке контактных лиц, соответственно, никаких действий по ним предприниматься не будет. Когда я позвонил повторно Мускеновой Г. А (сотруднице СЭС – V), она нервно ответила, что все данные заполнены и бросила трубку. Больше на звонки она не отвечала. Я написал ей на WhatsApp с просьбой сообщить мне, кого она указала в списке моих контактных лиц, но она, прочитав сообщение, ничего не ответила. Когда один из моих контактных позвонил ей, она ответила, что не имеет никакого отношения к СЭС, и он ошибся номером», - пишет молодой человек.
Бой за госпитализацию
Андрей Малаховский, получив положительный результат теста на коронавирус, позвонил в скорую помощь и сообщил о своем состоянии. «(…) на что без всяких уточнений получаю ответ, обращайтесь в поликлинику по месту жительства, это в их компетенции. На вопрос, как же я заразный пойду, получил ответ: ну, позвоните», – пишет он на своей странице в Facebook.
В поликлинике Андрея попросили вновь вызвать скорую, так как, по словам врача, поликлиника наблюдает только бессимптомных пациентов с COVID-19.
«Хорошо, снова вызываю скорую, на этот раз приехать не отказываются, спустя 40 минут бригада у меня дома. Выслушав они попросили у меня телефон и с него на протяжении 20-25 минут пытались дозвониться, чтоб определить куда меня везти. Затем меня загрузили, и мы поехали в госпиталь МВД», – пишет он.
Там выяснилось, что его привезли в провизорную больницу, где не лечат больных с коронавирусом, а тестируют пациентов с симптомами, и в случае, если тест положительный, направляют в инфекционную.
«Далее меня попросили посидеть на диванчике, а они тем временем организуют мне бригаду скорой помощи для доставки меня в инфекционную больницу», - пишет Андрей.
На диванчике Андрей просидел почти до пяти часов вечера.
«Время 16:55. Ухожу. Медсестра бежит следом и просит охранника закрыть ворота. Он закрывает и стоит грудью перед ними. У охранника маска на пол лица и неверно надетые резиновые перчатки, из-под которых видна открытая кожа. Маску он поправил только после моего замечания. На мою просьбу открыть ворота он заявил, что его уволят, если он это сделает. На что я говорю, что он все равно не может меня держать тут силой. Он попросил пару минут позвонить главврачу. Хорошо, говорю, позвоните. Он позвонил главврачу и сказал, что тот идёт и придет через 2 минуты. Через 5 минут он так и не пришел, охранник отошёл от ворот, и я их сам открыл и покинул это заведение, обратив внимание охранника на ту часть ворот, которую я трогал, предупредив, что бы он не забыл продезинфицировать их», - рассказывает молодой человек в своей публикации.
Выйдя из провизорного госпиталя, Андрей сам вызвал скорую помощь, чтобы попасть в инфекционную больницу. В это время, наконец, подходит главврач и тоже вызывает молодому человеку скорую – она прибывает через минуту и вскоре госпитализирует Андрея в детскую инфекционную больницу. На то, чтобы добиться госпитализации, у Андрея ушло 9 часов.
Ситуация в регионах
В конце мая телеканал Хабар 24 сообщил о том, что в Павлодарской области расформировали карантинный госпиталь, где медики работали с потенциально контактными на протяжении двух месяцев. За это время в госпитале побывало более 300 человек, и, как сообщали медики, среди них было много положительных случаев. «Сейчас показатели по заболеваемости стабилизируются, и медики после затянувшейся смены возвращаются домой к родным», – сообщал государственный канал. В последнее время в области увеличилось количество случаев COVID-19, возросло также и количество смертей. В управлении здравоохранения области участившиеся летальные случаи объясняют тем, что все пациенты имели слабый иммунитет и сопутствующие заболевания. При этом жители Павлодара жалуются в соцсетях, что ждут результаты анализов на COVID-19, как правило, неделю или дольше, и, несмотря на заметное ухудшение состояния, больницы отказываются их госпитализировать.
В группах в Facebook «Приемный покой» и «Врачи РК! У кого и где лечиться?» за последнюю неделю появилось 9 публикаций и комментариев, в которых пациенты сообщают о проблемах с госпитализацией с симптомами или с положительным результатом теста на коронавирус – в основном в Алматы, столице, а также сообщалось о подобных случаях в Караганде. В Атырау в больницах приостановлена плановая госпитализация пациентов, в Карагандинской области стационары частично приостановили плановую госпитализацию больных с другими заболеваниями, в поликлиниках временно не проводятся скрининги и диспансеризация. В четверг заместитель руководителя управления здравоохранения сообщила, что инфекционный стационар при Атырауской областной столице переполнен. Главный врач инфекционной больницы Уральска в среду сообщила, что в больнице закончились резервы коек и препаратов из-за наплыва тяжелых больных коронавирусом. После этого сообщения она была уволена приказом начальника управления здравоохранения области. О том, что в столице инфекционные стационары заполнены на 90% сообщила в среду руководитель столичного управления здравоохранения Сауле Кисикова.
Тревогу о резком росте заболеваемости и смертности в ряде регионов выразили депутаты из фракции партии «Ак Жол». На прошедшем в среду пленарном заседании депутат Меруерт Казбекова озвучила запрос к премьер-министру.
«К депутатам поступают жалобы с мест об отказах в госпитализации больных, невыполнение лечебных процедур в переполненных провизорных центрах, нехватку средств защиты для самих медработников. (…) Заверения Минздрава о том, что «в среднем по стране» мест в клиниках и защитной экипировки хватает – вызывают только критику, потому что чиновники ссылаются на статистику, а люди сталкиваются с конкретными ситуациями, – пишут депутаты. – Больше всего жалоб на нехватку тестов на коронавирус, даже несмотря на их неподъёмную в 15 тыс.тг., при том, что многие выживают без доходов уже три месяца».
Даже в столице, отмечают они, очередь на сдачу теста нужно занимать минимум за два дня, результаты также выдаются не своевременно, аналогичные сообщения об очередях поступают из Алматы, Шымкента, Павлодара, ВКО, Туркестана и т.д.
Депутаты «Ак Жола» просят правительство принять срочные меры и госпитализировать всех симптомных зараженных коронавирусом, «при необходимости организовав санитарный поезд для тестирования жителей удалённых населённых пунктов и эвакуации больных в свободные клиники», а также обеспечить достаточное количество тестов – в том числе для бесплатного тестирования малообеспеченных групп, и рассмотреть введение дополнительных карантинных мер на национальном уровне.
Как объясняют ситуацию власти и инфекционисты?
О том, что в Алматы ситуация с больницами тяжелая, в среду сообщил в Facebook руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров.
«Идёт рост заболеваемости. В последние дни, ежедневно в клиники города поступают более 100 пациентов. Для понимания, средняя мощность клиники составляет 200-300 коек, соответственно для удовлетворения спроса нужно раз в три дня открывать инфекционный стационар, что конечно же невозможно. На сегодняшний день в городе уже задействовано 10 (!) клиник для лечения пациентов с Covid-19, лечение получают более 1300 пациентов», - написал руководитель ведомства. По его словам, действующие клиники невозможно перепрофилировать под лечение пациентов с коронавирусом, так как они работают с другими патологиями.
«Вопрос не только в свободных койках, но и в наличии врачебных бригад, готовых работать с ковидными пациентами. Соответственно, к сожалению, мы вынуждены избирательно подходить и госпитализировать пациентов исключительно со средней и тяжелой степенью тяжести», - сообщил Надыров.
В среду в прямом эфире медиацентра Минздрава ведущий врач-инфекционист республики Динагуль Баешева объяснила июньский рекордный прирост летальных случаев от коронавирусной инфекции тем, что после снятия режима ЧП резко возросло количество больных.
«Это случилось потому, что, если мы в первые три месяца буквально старались локализовать очаг, то есть локализовали все носители вируса, мы их локализовали. У нас были карантинные, провизорные и инфекционные центры. Благодаря этому нам удалось локализовать этот процесс и количество умерших и тяжелых больных было гораздо меньше. Было всего лишь в совокупности 1,4%. Но на сегодняшний день их количество увеличилось. Почему? Потому что, отменен ЧП, дали послабление карантина. Это позволило тому, что увеличилось количество контактных лиц. Мы знаем, что среди 100 заболевших людей 80% протекает в легкой или бессимптомной форме. 15% - в средне-тяжелой степени, 5% - тяжелой степени. Это общемировая практика. Когда количество больных начинает очень быстро увеличиваться, это уже более 100, 500 больных», - пояснила она.
При этом, по ее словам, при решении проблемы планируется полагаться «на сознание людей».
«Почему мы говорим, что сейчас нам необходимо, свои действия направить: первое это противоэпидемические мероприятия. В этих мероприятиях должно активно заняться население, вопросы соблюдения пяти золотых правил, чтобы не заразиться КВИ: носить маски, не посещать общественные места, дистанцироваться, мыть руки чаще, не здороваться за руки, не обниматься, не целоваться. Второе, в связи с тем, что увеличилось количество больных, также бессимптомных, согласно международной практике, и бессимптомные и случаи в легкой форме переведены на этап поликлиники. То есть эти больные находятся дома, они самоизолируются», - пояснила Баешева.
Вечером в среду Касым-Жомарт Токаев заявил, что ситуация с коронавирусом сложная, но "находится под контролем правительства". В четверг, 18 июня, в Казахстане объявили о дополнительных ограничениях на выходные дни: будут закрываться ТРЦ, рынки и магазины, ограничат работу общественного транспорта. А премьер поручил расширить тестирование, увеличить число мест в инфекционных стационарах и обеспечить бесперебойную работу скорой помощи.