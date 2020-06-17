В столичных стационарах занято уже 90% мест – Кисикова

90% инфекционных и провизорных стационаров в столице заняты больными коронавирусной инфекцией и больными с пневмонией, а количество пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких, выросло в четыре раза, сообщила в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций руководитель управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова.

«Количество лиц, находящихся в инфекционных и провизорных стационарах на сегодняшнее утро составило 1711 человек или 90% от коечной мощности. Из них в реанимационном отделении находятся 80 человек. Людей, подключенных на ИВЛ, увеличилось в четыре раза», - сообщила Кисикова.

Из числа госпитализированных, по ее информации, 91% составляют пациенты средне-тяжелой степени тяжести и 9% - тяжелые и крайне тяжелые, которые сразу поступают в отделение реанимации.

«Если с начала текущего года в день в среднем поступало 5 пациентов с пневмонией, то, начиная с июня, ежедневно в среднем поступает 500 человек, причем каждый второй с вирусной пневмонией, из них 90% поступают в средне-тяжелом и тяжелом состоянии», - уточнила глава управления.

Кисикова сообщила, что ежедневно и дважды в день – утром и вечером – проводится мониторинг по загруженности коечного фонда. Она напомнила, что с 12 июня дополнительно ввели 400 коек, и отмечает, что «в городе хватит резервов» - всего в столице 6 тыс. койко-мест.

«Есть городские, есть ведомственные, есть республиканские. Но это все объектов хватит. Вот хватит ли наших врачей и медсестер? Потому что это человеческий фактор. Поэтому вам всем мы очень долгое время рекомендовали, теперь уже требуем – если у вас обнаружена КВИ, будьте дома, самоизолируйтесь», - заявила она.

В столице к этому моменту зарегистрировано 3 735 случаев коронавируса, 376 из них - в последние два дня. С конца прошлой недели столица вышла в лидеры по количественному приросту заболевших. Минздрав сообщил о смерти 15 пациентов от коронавируса в городе, сколько зараженных коронавирусом пациентов умерли от других болезней, власти не сообщают.