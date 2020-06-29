Летний недокарантин

11 мая в Казахстане завершился режим чрезвычайного положения, который действовал с 16 марта. При 25 зараженных в столице и 19 — в Алматы, был введен карантин, об особенностях которого в каждом регионе мы уже рассказывали. Режим ЧП, во время которого часть людей, оставшихся без дохода, получали ежемесячное пособие в 42 500 тенге, закончился, но карантин остался. К концу мая убрали блокпосты, с улиц ушли патрули, состоявшие из солдат и полицейских, и постепенно страна стала возвращаться к прежней жизни: начали работать кафе и рестораны (сначала до 30, потом до 50 посадочных мест, в Алматы – без ограничений), ТРЦ, детские сады.
Все это происходило на фоне роста количества зараженных, и
вскоре пришлось снова возвращать элементы карантина, но не режим ЧП. Отказ
государства снова вводить ЧП, возможно, связан с этими словами, сказанными
министром труда и соцзащиты Биржаном Нурымбетовым 25 июня, когда большинство коек
в больницах уже были заняты заболевшими, а в аптеках невозможно было купить
жаропонижающие и антибиотики: «Именно 42 500 тенге больше выплачиваться не будет, мы не
планируем. На них специальных средств из бюджета не предусматривалось, были
использованы средства самого Государственного фонда социального страхования
(ГФСС), причем за счет продажи его активов».
Лето. Начало
Перед началом лета, за последнюю неделю мая заболели 2536 человек, умерли три, Минздрав посчитал, что средний прирост за 7 дней составил 3,9% – возвращение к суровым карантиным мерам обещалось при 7%. Больше всего за неделю «выросли» столица — 508 заболевших, Алматы — 452, Карагандинская область – 311, Западно-Казахстанская область – 235, Шымкент – 229. Наименьший прирост показывали Акмолинская область – 7, Северо-Казахстанская – 8, Павлодарская – 28, Туркестанская – 55, Костанайская – 57 и Восточно-Казахстанская – 57.
К 1 июня в стране было выявлено 11 308 заболевших, умер 41 человек. Минздрав отчитывался, что загруженность стационаров республике составляет 66%. Коек и лекарств было предостаточно. Однако тут важно уточнение от главного государственного санитарного врача Айжан Есмагамбетовой: «66% - это средняя цифра по республике. При этом она варьируется от 13% минимальных до 88% максимальных. То есть 100% заполнения коек у нас ни в одном регионе не отмечается».
После снятия режима ЧП Есмагамбетова заявила, что запрещается проводить семейные торжества, связанные с большим скоплением людей, никаких тоев и праздников. К концу июня об этом уже говорил президент Касым-Жомарт Токаев.
Летнее усиление карантина началось с Алматы. 3 июня, когда еще продолжалась эйфория от возвращения к прежней, докарантинной жизни, объявили, что не откроются бассейны, пляжи, аттракционы в парках, театры, кинотеатры, фудкорты в ТРЦ. Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин пригрозил, что при несоблюдении санитарных требований будет приостанавливаться деятельность ранее открытых объектов. 3 июня дезинфекцию общественных мест возобновили в Караганде.
4 июня акиматам Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областей поручили усилить контроль за соблюдением санэпидтребований. Тогда уже министр здравоохранения Елжан Биртанов заявил, что в некоторых регионах послабление карантинных мер привело к росту заболеваемости коронавирусной инфекцией.
В тот же день в Минздраве признали, что в официальную статистику с летальными исходами попадают не все, у кого был COVID-19: помимо 48 умерших еще 37 зараженных человек скончались от других заболеваний. Обнародовать эти цифры пришлось после того, как журналисты показали, что могил на специально отведенных кладбищах куда больше, чем в отчетах Минздрава.
На 6 июня в столице, Алматы и в других городах Казахстана был запланирован митинг движений ДВК, Коше и Демократической партии. Накануне, 5 июня, и министр здравоохранения, и главный санврач Алматы предостерегали казахстанцев от участия в массовых мероприятиях. Впрочем, первые в Казахстане митинги в защитных масках состоялись, но социальное дистанцирование не соблюдали ни митингующие, ни полицейские, а маски носили преимущественно под носом или на подбородке.
В те же дни Минздрав заявил, что начинает публиковать отдельную статистику по бессимптомным больным коронавирусом в Казахстане. По факту разделять в статистике заболевших начали еще 3 июня. Такое разделение очень сильно повлияло на итоговую статистику: она стала выглядеть лучше, но не правдивее.
9 июня руководитель управления общественного здравоохранения столицы Сауле Кисикова заговорила о возможном ужесточении карантина в городе. Рост числа заболевших она объяснила масштабами тестирования и перевела ответственность за принятие решения на главного санитарного врача страны. «Это (рост заболевших - V) объясняется тем, что в Нур-Султане действуют 7 лабораторий, где проводится исследование на ПЦР-диагностику коронавирусной инфекции. Из числа лиц, у которых мы находим наличие данной инфекции, 60-70% - это лица с бессимптомным течением. Поэтому решение об усилении карантинных мер, исходя из эпидситуации, принимает главный государственный санитарный врач».
С 10 июня карантинные меры ужесточили в Экибастузе. Работу общественного транспорта сократили до 8 вечера, ТРЦ - до 6, магазинов – с 9 утра до 8 вечера. Кафе и ресторанам разрешили работать с 10 утра до 8 вечера, при этом одновременно там должно находиться не более 30 человек. Под запретом оказались объекты религиозного назначения, фитнес-центры, тренажерные залы и бани. За неделю в Павлодарской области заболели 76 человек, 40 из них – в Экибастузе, прирост зараженных составил 36,7%.
11 июня вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова на заседании межведомственной комиссии повторила слова Биртанова о том, что из-за несоблюдения санитарных норм растет количество заболеваемости коронавирусом. Половина всех инфицированных за последние две недели пришлась на коллективы. После этого акиматам тех регионов, где был высокий прирост заболевания, велели «проработать вопросы усиления карантинных мер».
К тому моменту было официально заявлено о 13872 заболевших (+3159 бессимптомных) и 67 умерших. 11 июня прирост в сутки составлял 2,3% (без бессимптомных, разумеется).
Наиболее высокий прирост наблюдался в Актюбинской области – 10,8%, затем в СКО - 5,6%, в Карагандинской области - 4,0%, в Алматинской - 4,3%, в ВКО – 4,2%.
Немного карантина
C 12 июня в Актюбинской области перестали работать компьютерные клубы, детские аттракционы, фудкорты, оздоровительные лагеря, ночные клубы, кальянные и караоке. За 11 июня прирост больных с симптомами составил 48 человек (10,8%) и 16 бессимптомных. Запретили проводить тои, поминки, выставки, форумы и т.д. Работу общественного транспорта в Актобе и районах сократили до 9 вечера, а пассажирам запретили заходить в салон без масок.
Рынкам в будние дни разрешили работать с 9 утра до часу дня, а с пятницы по воскресенье – с 10 утра до 4 дня. ЦОНы открыты с 10 утра до 5 дня, ТРЦ с 10 утра до 6 вечера, продуктовые магазины с 10 утра до 8 вечера, кафе и рестораны с 10 утра до 10 ночи.
Верующим разрешили проводить пятничный намаз, но только при соблюдении дистанции между молящимися. Жителям области запретили проводить семейные праздники, «в том числе в домашних условиях с установкой юрт». Акимат призвал «ограничить передвижение группами не более 3 человек, лицам старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции».
С 13 июня в Карагандинской области, где зараженных было 1342, а накануне прирост за день составил 52 зараженных с симптомами (4,0%) и 128 бессимптомных, объявили о возвращении ограничительных мер. С 13 июня оградили периметры карантинных зон: Жезказган, Каркаралинский район, посёлок Жарык Шетского района, и установили там блокпосты. Около 70% сотрудников госорганов и бюджетных организаций перевели на удалённый режим работы.
К жителям столицы обратилась главный санитарный врач города Жанна Пралиева, она обвинила астанчан в том, что их безответственное поведение мешает улучшить ситуацию с заболеваемостью:
Она пригрозила ужесточением «ограничительных и карантинных мероприятий».
Тем временем в Алматинской области решили усилить карантинные меры на туристских объектах. Поручили установить дезинфекционные барьеры и тоннели при въезде на территорию объектов туризма, проводить дезинфекцию транспорта после каждого рейса. При этом сняли мобильные посты на автодороге, ведущей к зонам отдыха на побережье Капшагайского водохранилища и Жетыгенском сельском округе Илийского района.
13 июня карантин в Восточно-Казахстанской области продлили до 1 июля. В ВКО 13 июня прирост составил 18 человек и симптомами (+7,7%) плюс 19 бессимптомных.
С этого же дня в Семее сократили время работы магазинов: непродовольственных с 10 утра до 5 дня, продовольственных с 8 утра до 8 вечера. Сохранили запрет на работу торговых центров, чья площадь свыше 2 тысяч кв. метров. Кинотеатрам разрешили продолжать работать при заполняемости не более 50 % посадочных мест, баням и саунам сократили рабочий день до 6 вечера. Полностью закрыты: ночные клубы, бары, кальянные, караоке.
14 июня усиление началось в Жамбылской области. Суточный прирост больных накануне был —7 (1,5%) и 13 бессимптомных. В итоге жителям области запретили передвигаться с 10 вечера до 6 утра. В Таразе общественный транспорт перевели на следующий режим работы: с 7 до и 10 утра и с 5 дня до 8 вечера. Жителям разрешили гулять в парках и скверах с 6 утра до 10 ночи. Работу рынков сократили с 8 утра до 4 дня. Кафе и рестораны открыты с 10 утра до 8 вечера, при этом должно быть не более 50 посадочных мест. Полностью закрыли: ТЦ площадью свыше 2000 кв.м., ночные клубы, дискотеки, сауны, бассейны, фудкорты, религиозные организации, концертные залы, автомобильные и скотные рынки.
14 июня блокпосты вернулись в Кокшетау. За последнюю неделю прирост по городу Кокшетау составил более 80% - это 42 человека. Из них симптомных – 15, бессимптомных – 27.
На следующий день, 15 июня, карантин ужесточили в Западно-Казахстанской области. Здесь за сутки было зарегистрировано 30 новых заболевших с симптомами (3,2%) и 25 бессимптомных. Меры тоже стандартные: запрет на тои, сокращение работы общественного транспорта до 9 вчера. Закрыли: детские сады, городской парк, ночные и компьютерные клубы, детские лагеря, компании, оказывающие кейтеринговые услуги и услуги по организации праздников, религиозные объекты.
C 15 июня ограничительные меры усилили в Северо-Казахстанской области. Прошедший день прибавил там к статистике 15 заболевших с симптомами (15,6%) и 5 без симптомов.
В области общественный транспорт стал работать с 06:30 до 21:30 часов. При этом количество людей в автобусе не должно превышать количество посадочных мест. Пассажиры обязаны быть в масках. Остановили работу ночных клубов, караоке, бильярдных, компьютерных клубов, боулинг-центров, фитнес-и тренажерных залов. Отложили открытие фудкортов, кинотеатров, детских оздоровительных лагерей и пришкольных лагерей. Кафе, ресторанам и столовым разрешили работать с 10 утра до 10 вечера. Работу магазинов сократили до 8 вечера. В отличие от предыдущих регионов, работу ЦОНов перевели в онлайн-режим, в других областях просто сократили рабочий день.
На дистанционную работу отправили 80% сотрудников госорганов, национальных компаний и других офисов.
15 июня еще одни элементы карантина появились в Алматы. Так, рынкам разрешили работать по будням с 9:00 до 16:00, а по выходным с 9:00 до 18:00, ТРЦ с 10:00 до 21:00, при этом кафе и рестораны там закрыли. Как и банкетные залы, бильярдные, компьютерные центры, боулинги и букмекерские конторы. Банки, госорганы и филиалы нацкомпаний обязали перевести 50% сотрудников на дистанционку. ЦОНы перевели в онлайн-формат, услуги, которые невозможно оказать онлайн, можно получить с 10:00 до 16:00. Работу кафе, ресторанов и баров сократили на час – с 11 ночи до 10.
В итоге к 16 июня карантин был усилен в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Северо-Казахстанской областях и в городах Алматы и Экибастуз.
«Карантин выходного дня»
К 17 июня в стране было зарегистрировано 15 542 зараженных человека плюс 6 175 тех, у кого болезнь протекала без симптомов, и кто выпал из статистики Минздрава. 88 человек умерло. Чиновники говорили, что ситуация, хоть и тяжелая, но находится под контролем. О своей болезни один за другим заявили министр здравоохранения, спикер мажилиса, несколько акимов и другие чиновники. 18 июня сообщили о том, что коронавирусом болеет первый первый президент Нурсултан Назарбаев.
17 июня вышло постановление главного санитарного врача Туркестанской области об усилении ограничительных мероприятий. Как и весной, запретили выходить на улицу людям старше 65 лет. Людям нельзя гулять в парках, на площадях и в скверах. С понедельника по субботу рынки работают с 10 утра до 5 дня, а по воскресеньям будут закрываться на санитарный день. Общественный транспорт курсирует с 6 утра до 10 утра, а затем с 5 дня до 9 вечера.
С 18 июня дополнительные ограничительные меры появились в Костанайской области: установили три санитарных поста на автодороге «Костанай-Аулиеколь-Сурган» и «Костанай – Рудный», «Аркалык-Амантогай». Под полный запрет попали аттракционы, фонтаны, батуты, караоке, бильярдные, боулинг, тату-салоны и т.д. ЦОНы ушли в работу онлайн, правда некоторые услуги можно получить по записи. Салонам красоты и парикмахерским разрешили работать с 10:00 до 18:00. Для рынков определили время работы с 10:00 до 16:00.
Примерно 17-18 июня начались перебои с ПЦР-тестированием. Сауле Кисикова призвала сдавать ПЦР-тесты только тем, у кого есть симптомы коронавируса.
Перед выходными было объявлено об усилении карантина в 6 городах на два дня – в субботу и воскресенье, 20-21 июня. В столице, Алматы, Караганде, Шымкенте, Павлодаре и Экибастузе начался локдаун или «карантин выходного дня», когда не работают ТРЦ, сетевые магазины, рынки и базары. Кафе и ресторанам можно работать только на улице. Общественный транспорт полностью останавливается, запрещается гулять в парках и скверах. В пятницу, накануне закрытия всего, люди бросились в магазины, создав там ажиотаж и наплевав на социальное дистанцирование.
Перед первым локдауном выходного дня, 19 июня, официально в стране был зарегистрирован 16 351 заболевший плюс 7 609 бессимптомных, умерло 105 человек.
Главный санитарный врач Алматы признал, что стационары в Алматы заполнены на 95%. За две недели, начиная с 3 июня, регистрация заболеваемости COVID-19 в городе удвоилась. И это при катастрофической нехватке тестов.
«Госпитализация осуществляется, так как на место выписавшихся ложатся новые больные», — объяснял Жандарбек Бекшин.
В целом по стране в сутки скорая помощь уже получает 22 тысячи вызовов, а в столице их стало в 4 раза больше. Казахстанцам посоветовали лечиться дома, а за медпомощью обращаться только к случае крайней нужды.
С 23 июня в столице перестали работать поликлиники. Врачи перешли на дистанционную работу. «Выписка рецептов и выдача лекарственных препаратов лицам, состоящим на диспансерном учёте, будет проводиться дистанционно с доставкой препаратов на дом. Поликлиники города теперь принимают только экстренных пациентов и пациентов с признаками КВИ», — сообщил акимат столицы. В тот же день в городе закрыли все детские сады, поскольку COVID-19 обнаружили у воспитательниц. «В случае, если не с кем оставить детей, один из родителей должен перейти на дистанционный режим работы», — сказали в акимате, добавив, что итак в период карантина детские сады посещали всего 20% детей от общего количества.
В Алматы заявили, что в «Халык Арене» и «Алматы Арене» собираются развернуть госпитали. Заполненность в провизорных уже достигла 90-95%.
23 июня продолжили усиливать карантин в Костанайской области. Там закрыли детсады, спортивные комплексы (за исключением тех, где занятия на свежем воздухе), кафе, столовым и ресторанам разрешили работать только на доставку и на вынос.
В Акмолинской области с 24 июня введен запрет на: зрелищные, массовые мероприятия, приостановлена плановая госпитализация пациентов в стационары, скрининги и профилактический осмотр.
С 27 июня по 28 июня, в субботу и воскресенье, жителям городов Костанай, Рудный, Житикара, Лисаковск, Аркалык и Тобыл запрещено выходить из дома. Они могут выбираться на работу, за медпомощью, за продуктами, на дачу, чтобы вынести мусор, выгулять животных и ухаживать за больными/престарелыми. Везде, кроме Рудного, перестает ходить общественный транспорт, даже дачные маршруты. Уход в локдаун главный санитарный врач области Владимир Нечитайло объяснил тем, что в день в области регистрируется до 100 новых случаев коронавирусной инфекции. Такое же усиление карантина в Западно-Казахстанской области.
Вокруг Кокшетау и Степногорска в Акмолинской области установили периметр карантинной зоны и блокпосты. С 22:00 до 06:00 запрещено передвижение жителей и автотранспорта по территории городов Кокшетау и Степногорск.
Одновременно похожие меры принимают в Алматинской области. Из медуслуг поликлиник здесь остаются только плановые прививки, медицинские манипуляции по жизненным показаниям, прием и скрининг беременных.
В Мангистауской области на территории Жанаозена и Каракинского района (в том числе в селах Рахат, Тенге, Кызылсай, Сенек, Бостан, Куланды, Болашак) с 25 июня до 13 июля введен карантинный режим. Это значит блокпосты на дорогах между городом Жанаозен, Каракиянским районом и Актау. Въезд и выезд разрешен только транспорту, «обеспечивающему жизнедеятельность населения». Доставлять еду из кафе и ресторанов можно только с 6 утра до 10 утра, а потом с 5 до 9 вечера
В Актюбинской области объявили локдаун с ночи пятницы, 26 июня, до понедельника, 29 июня, и каждые выходные дни до стабилизации эпидемиологической ситуации. «С 22.00 26 июня до 00.00 29 июня будет приостановлена деятельность объектов независимо от форм собственности.25 и 26 июня рекомендуется закупить продукты, товары первой необходимости и лекарства на несколько дней», — сообщили власти жителям области.
Атырауская область тоже ушла на «домашние выходные» с 27 июня до 29 июня.
О втором локдауне выходного дня в столице объявили только в обед в пятницу, 26 июня. Ограничения ничем не отличаются от тех, что были неделю назад. Все закрыто, общественный транспорт не ходит. Главный санврач города Жанна Пралиева считает, что это отличные меры:
Через два часа, в 16.30 о локдауне на выходные, наконец, объявил и акимат Алматы. Правда, замакима города Сапарбек Туякбаев заявил, что на этот раз закрывать парки и скверы не будут:
«В отличие от прошлой недели решение было принято разрешать функционировать паркам, скверам, Медеу, Шымбулак, а также Арбат, (улица - V) Панфилова, чтобы людям была возможность под открытым небом гулять, чтобы дома не сидеть, это тоже вредно».
Это, безусловно, обрадовало горожан. Однако у бизнеса и людей появилось много вопросов о том, почему все же о локдауне нельзя сообщать заранее, хотя бы за сутки. Похоже, что подобные решения принимаются едва ли не в последний момент. Ощущение, что акиматам хочется спасти и людей, и МСБ, но одновременно это сделать не получается, поэтому приходится довольствоваться полумерами.
К началу вторых «домашних выходных» в стране было 20 319 заболевших +14 548 бессимптомных, что вместе составляет 34 867, в начале июня их было втрое меньше — 11 308. По официальным данным к 27 июня 158 человек умерло от COVID-19, но эти цифры вызывают вопросы, потому что в стране до сих пор перебои с тестами на коронавирус и появляется все больше летальных случаев от пневмонии. В условиях нынешнего тестирования пора давать отдельную ежедневную сводку по заболеваемости пневмонией, в таком случае будет примерно понятен масштаб эпидемиологической катастрофы, в которой находится страна, несмотря на карантинные ограничения и «домашние выходные», продемонстрировавшие уже в нескольких странах свою несостоятельность.
Особенно удивительно, что все эти меры по сдерживанию коронавирусной инфекции проходят на фоне Единого национального тестирования, которое минобразования не подумало отменять, ажиотажа в магазинах перед еженедельными локдаунами и штурмами аптек. Казахстанцам нельзя гулять в парках, ходить на базары и в кафе, но можно выезжать в Турцию, а с 1 июля даже в Европу. Отсутствия логики и смысла в этом летнем недокарантине становится все больше. Впрочем, статистика всё это наглядно демонстрирует: