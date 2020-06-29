Летний недокарантин

9 июня руководитель управления общественного здравоохранения столицы Сауле Кисикова заговорила о возможном ужесточении карантина в городе. Рост числа заболевших она объяснила масштабами тестирования и перевела ответственность за принятие решения на главного санитарного врача страны. «Это (рост заболевших - V) объясняется тем, что в Нур-Султане действуют 7 лабораторий, где проводится исследование на ПЦР-диагностику коронавирусной инфекции. Из числа лиц, у которых мы находим наличие данной инфекции, 60-70% - это лица с бессимптомным течением. Поэтому решение об усилении карантинных мер, исходя из эпидситуации, принимает главный государственный санитарный врач».

С 10 июня карантинные меры ужесточили в Экибастузе. Работу общественного транспорта сократили до 8 вечера, ТРЦ - до 6, магазинов – с 9 утра до 8 вечера. Кафе и ресторанам разрешили работать с 10 утра до 8 вечера, при этом одновременно там должно находиться не более 30 человек. Под запретом оказались объекты религиозного назначения, фитнес-центры, тренажерные залы и бани. За неделю в Павлодарской области заболели 76 человек, 40 из них – в Экибастузе, прирост зараженных составил 36,7%.

11 июня вице-министр здравоохранения Людмила Бюрабекова на заседании межведомственной комиссии повторила слова Биртанова о том, что из-за несоблюдения санитарных норм растет количество заболеваемости коронавирусом. Половина всех инфицированных за последние две недели пришлась на коллективы. После этого акиматам тех регионов, где был высокий прирост заболевания, велели «проработать вопросы усиления карантинных мер».

К тому моменту было официально заявлено о 13872 заболевших (+3159 бессимптомных) и 67 умерших. 11 июня прирост в сутки составлял 2,3% (без бессимптомных, разумеется).

Наиболее высокий прирост наблюдался в Актюбинской области – 10,8%, затем в СКО - 5,6%, в Карагандинской области - 4,0%, в Алматинской - 4,3%, в ВКО – 4,2%.

Немного карантина

C 12 июня в Актюбинской области перестали работать компьютерные клубы, детские аттракционы, фудкорты, оздоровительные лагеря, ночные клубы, кальянные и караоке. За 11 июня прирост больных с симптомами составил 48 человек (10,8%) и 16 бессимптомных. Запретили проводить тои, поминки, выставки, форумы и т.д. Работу общественного транспорта в Актобе и районах сократили до 9 вечера, а пассажирам запретили заходить в салон без масок.

Рынкам в будние дни разрешили работать с 9 утра до часу дня, а с пятницы по воскресенье – с 10 утра до 4 дня. ЦОНы открыты с 10 утра до 5 дня, ТРЦ с 10 утра до 6 вечера, продуктовые магазины с 10 утра до 8 вечера, кафе и рестораны с 10 утра до 10 ночи.

Верующим разрешили проводить пятничный намаз, но только при соблюдении дистанции между молящимися. Жителям области запретили проводить семейные праздники, «в том числе в домашних условиях с установкой юрт». Акимат призвал «ограничить передвижение группами не более 3 человек, лицам старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции».

С 13 июня в Карагандинской области, где зараженных было 1342, а накануне прирост за день составил 52 зараженных с симптомами (4,0%) и 128 бессимптомных, объявили о возвращении ограничительных мер. С 13 июня оградили периметры карантинных зон: Жезказган, Каркаралинский район, посёлок Жарык Шетского района, и установили там блокпосты. Около 70% сотрудников госорганов и бюджетных организаций перевели на удалённый режим работы.

К жителям столицы обратилась главный санитарный врач города Жанна Пралиева, она обвинила астанчан в том, что их безответственное поведение мешает улучшить ситуацию с заболеваемостью: