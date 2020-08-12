Борьба за компенсации

В начале апреля Vласть писала об инфекционисте центральной районной больницы Толкынай Ордабаевой, которая заразилась коронавирусом во время работы с инфекционными больными, а потом сообщила о дефиците средств защиты в учреждении и попытках скрыть факты заражения медицинских работников. Позже проверка, которую провели по поручению бывшего главы Минздрава Елжана Биртанова, доказала правоту Ордабаевой. Затем врач столкнулась с тем, что не могла получить компенсацию, которая положена ей как медработнику, заразившемуся коронавирусом на работе.

«Компенсацию обещали сколько месяцев назад... Я и документы сдала, и две комиссии прошла, но так ничего и не выплатили», - говорила Ордабаева Vласти 17 июля.

9 августа она сообщила, что информацию о компенсации ей «подтвердили на Egov». «Скоро поступят [средства], сказали», - сообщила врач.

Кто имеет право на компенсации?

Согласно приказу №129 право на компенсации есть у следующих категорий:

1) врачи, средние и младшие медицинские работники инфекционных стационаров, включая отделения реанимации и других стационаров, определенных для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19;

2) врачи, средние и младшие медицинские работники провизорных стационаров, врачи и фельдшера скорой медицинской помощи, в том числе при амбулаторно-поликлинических организациях, а также врачи и средние медицинские работники санитарной авиации;

3) врачи, средние и младшие медицинские работники карантинных стационаров, водители бригад скорой медицинской помощи, а также специалисты лабораторий, работники санитарно-эпидемиологической службы, работники приемных отделений экстренных стационаров и организаций первичной медико-санитарной помощи, определенных к приему пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями, пневмонией и забору биологического материала, связанных с противоэпидемическими мероприятиями, работники органов судебных экспертиз.