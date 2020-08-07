Выплата компенсации заразившимся COVID-19 медикам Алматы затягивается из-за «технических вопросов» - Надыров

В Алматы из 602 зараженных медицинских работников только 58 получили по 2 млн тенге. Процесс выплаты компенсации затягивается из-за того, что информационная система «дорабатывается», заявил на брифинге в пятницу руководитель управления общественного здоровья города Камалжан Надыров.

«Здесь есть определенные технические вопросы, связанные с информационной системой, которую разрабатывает республиканский центр электронного здравоохранения. Суть в том, что есть информационная система, к которой мы должны прикреплять эпидемиологические карты. Эпидемиологическая карта – это карта, в которой отражена вся история заражения того или иного врача. Поэтому как только будет доработана данная информационная система и которая будет позволять прикреплять эти эпидемиологические карты, мы абсолютно всех внесем, сейчас просто нет такой технической возможности, и этот процесс пойдет быстрее», - заявил он.

По его информации, 602 эпидкарты уже внесены в базу, из них 58 медиков получили выплаты.

«Нам также хотелось бы, чтобы этот процесс шел быстрее. Технически с нашей стороны все готово, единственное – нужна доработка данной информационной системы», - добавил глава горздрава.

Также, по словам Надырова, процесс затягивается из-за ряда проводимых экспертиз, «потому что сумма выплат немаленькая». Как он пояснил, сначала экспертиза проводится на уровне больницы, далее – в территориальном департаменте комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг. После того, как территориальный департамент выдаст свое заключение или эпидкарту, все материалы поступают в комиссию при акимате, где проводится экспертиза всех случаев. И только после этого эпидкарта направляется в информационную систему, «которая на сегодняшний день дорабатывается».

«Как только это все будет завершено, все данные будут вбиты, я думаю, все необходимые выплаты будут осуществлены», - пообещал он.

Вместе с тем он сообщил, что в Алматы «на сегодняшний день летальных случаев среди медицинских работников при исполнении своих служебных обязательств не было».

«К сожалению, у нас были два летальных случая среди водителей скорой медицинской помощи и один летальный случай – лифтерша Центральной городской клинической больницы. Всем умершим будет выплачена компенсация в размере 10 млн тенге», - заключил Надыров.