Незнание и предубеждение

«Это занимает очень много времени, это дело не одной консультации. Так, чтобы убедить с первого раза — такого практически не бывает. Это всегда должен быть открытый диалог. В первую очередь я всегда спрашиваю: в чем причина, почему вы отказываетесь, почему боитесь? Бывает, что родители сразу говорят: «Стоп, вы про свои прививки ничего мне не говорите, мы уже приняли свое решение». Я обычно отвечаю так: «Я с уважением отношусь к вашему решению, но как врач я обязана вам рассказать о болезнях, от которых прививки защищают и от которых ваш малыш не защищен, поэтому дайте мне 10 минут времени, я о них расскажу, давайте не будем ставить точку». Моя задача как врача – дать родителям информацию о том, к каким последствиям могут привести их решения, а дальше они будут думать сами. К сожалению, у родителей смещен фокус в сторону того, какие негативные эффекты могут быть от вакцинации, но мало кто задумывается о тех болезнях, от которых защищают вакцины».

Биолог и вирусолог Асель Мусабекова по собственной инициативе решила провести небольшое исследование: с мая этого года она начала связываться и разговаривать с родителями, которые отказываются от вакцинации и с теми, кто сообщал о проблемах после прививки.

Она обнаружила, что в большинстве случаев они обеспокоены поствакцинальными осложнениями. «Эта обеспокоенность связана, конечно, с тем, что у нас очень много фейковой информации, а в петиции против проекта Кодекса о здоровье было очень много конспирологической информации, но когда я начала работать по этой теме, разбираться по тому, как устроена система у нас, я стала понимать родителей. Официальные данные в большинстве своем не соответствуют действительности, они очень часто меняются. В течение двух недель я зафиксировала три разные цифры по осложнениям, это говорит о том, что у нас нет этих данных, и мы не имеем к ним доступа. Смотрите, что происходит: после прививки у ребенка осложнения, родители идут к натуропату, он говорит: о, это АКДС! Что происходит в цивилизованных странах? Если у родителей есть подозрение, что с ребенком что-то происходит из-за вакцины, это должно фиксироваться и должно проводиться расследование. У нас, к сожалению, не так часто фиксируются случаи осложнения. У нас по высказыванию экс-министра здравоохранения Елжана Биртанова было 84 осложнения за 10 лет. Неделю позже была цифра 143 осложнения за 2018 год. Цифры довольно маленькие, но одновременно в соцсетях мы видим очень много сообщений об осложнениях. Я решила со своей стороны сделать независимую оценку и опросить таких родителей. По моему небольшому опросу, ни один из этих родителей не регистрировал осложнения. С одной стороны, это вина родителей, потому что они сами не знают, что это нужно регистрировать, они не просят об этом. Когда я спрашиваю, почему они этого не делали, они отвечали, что ни медсестры, ни врачи им этого не предложили. Кроме того, есть момент отговаривания. Даже если это зафиксируется, эти бумаги уходят в никуда. Часть этой информации передается в Национальный центр организации общественного здравоохранения, который в идеале, основываясь на этих данных, должен сделать какие-то информационные листки для того, чтобы мы могли провести работу над ошибками. Но этой информации нет. Можно сделать статистику, по какой вакцине больше осложнений, чего нужно бояться, может быть, необходимо поменять поставщика, может быть, есть осложнения, связанные не с самой прививкой, а с организацией системы здравоохранения. Потому что мы знаем, что у поствакцинальных осложнений есть пять причин: сама вакцина, ошибки в хранении и транспортировке, ошибка вакцинатора, например, той же самой медсестры, паника родителей и т.д. Нам нужно в этом разобраться».

Что касается отказа по религиозным убеждениям, то Асель полагает, что родителям на самом деле легче написать, что они отказываются от прививки по религиозным причинам, чем объяснять истинную причину: «У нас сейчас осознанное сообщество мусульман, интересующееся религией и наукой, и есть исследования врачей-мусульман о том, что не существует противоречий между религией и вакцинацией».