Глава Минздрава призвал отделить эмоции от фактов
За 10 лет в Казахстане не зарегистрировано ни одного летального случая от вакцины – Биртанов
Фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Vласть

За последние 10 лет в Казахстане не зарегистрировано ни одного летального случая от вакцины. А из выявленных 85 случаев появления побочных эффектов, только один «отнесен к серьезным», заявил в пятницу в эфире телеканала «Хабар24» министр здравоохранения Елжан Биртанов.

«За последние 5 лет мы имели порядка 85 зарегистрированных побочных эффектов, и только лишь два из них были отнесены к более-менее серьезным. Остальные (83 случая - V) были – это, в основном, кожные реакции на вакцины, которые могут быть на введение любого лекарства. В одном случае это было обращение от медработников и от самих граждан. Два случая за пять лет. Один случай не подтвердился. Во втором случае был подкожный абсцесс», - привел статистику Биртанов, подчеркнув, что «ни одного смертельного случая ни за 5 лет, ни за 10 лет от вакцины в Казахстане не было зарегистрировано».

Кроме того, заверил он, за это время ни один родитель и ни один медик не написали официального обращения о возникновении осложнений от вакцины.

«Когда мы говорим об очередной петиции (против обязательной вакцинации - V), уважаемые наши граждане, их было немало: и в конце прошлого года – начале этого года. Мы встречались со всеми НПО, общественными деятелями, мамами и говорили о проблемах, об этих сомнениях и так далее. Были приняты очень серьезные меры, кстати, в том числе в проект Кодекса [О здоровье народа] о минимизации рисков и усилении ответственности медработников. Эти решения были приняты по результатам этих петиций», - сказал глава Минздрава, отметив, что «сейчас мы видим очередную петицию», в которой используются те же доводы.

Биртанов подчеркнул, что действительно есть много обращений о том, что ребенок скончался от вакцины, однако «ни одного юридически зарегистрированного и подтвержденного факта смерти от вакцины в Казахстане не зарегистрировано - ни нами, ни другими ведомствами».

«Это можно проверить. Это нужно проверить. Поэтому конечно, берется некий факт о том, что вакцины плохого качества. Но при этом подтверждения этому факту нет. На основании этого факта разгоняется общественное мнение», - считает министр.

Он привел статистику, что ежегодно в Казахстане вакцинируют порядка 4 млн человек. За первый квартал 2020 года вакцины получили более 1 млн граждан, что, из-за пандемии коронавируса, несколько ниже, чем в прошлом году. А вот количество отказов оказалось на прежнем уровне – около 700 человек.

«Давайте сравним - 700 человек и 1 миллион. Большинство наших родителей защищают таким образом своих детей», - подчеркнул министр.

В целом же, он заверил, что Минздрав открыт, и по любому случаю готов провести «тщательное независимое расследование». Кроме того, здесь готовы «к любой дискуссии с любой группой общественных организаций». Вместе с тем, заверил он, все необходимые меры по усилению качества вакцин и по усилению ответственности людей, которые занимаются, завозом и применением вакцин в проекте нового Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» учтены.

В Казахстане на фоне обсуждения возможной вакцинации против коронавируса разгорелись ожесточенные споры в соцсетях о вакцинации и прививках, подогреваемые рассылками в мессенджерах о "чипировании населения" с помощью вакцин и другими версиями, основанными на многочисленных теориях заговора. Петиция с требованием отказаться от обязательной вакцинации, содержащая, как сообщает издание Factchek.kz, как минимум, шесть ложных утверждений, собрала более 150 тысяч подписей.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Vласти

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