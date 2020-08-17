Как вернуть веру в вакцинацию. Беседа с учеными и врачами

В среду, 19 августа, Vласть обсудит тему вакцинации: почему все больше людей отказываются от прививок, что должно сделать государство и врачи для того, чтобы избежать вспышек вакциноуправляемых заболеваний. Встреча будет проходить в прямом эфире в Facebook .

В 2018 году в Казахстане произошла вспышка кори, которая продолжалась боле двух лет. Специалисты – врачи и эпидемиологи все больше говорят о том, что из-за недостаточного уровня вакцинирования могут вернуться уже забытые многими болезни: полиомиелит, дифтерия, паротит и т.д.

19 августа, в 17.30 Vласть проведет онлайн-обсуждение ситуации с семейным врачом, клицинистом Еленой Хегай, врачом-эпидемиологом управления профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний Научно-практического центра санитарно-эпидемиологической экспертизы и мониторинга Леной Касабековой и биологом, вирусологом Асель Мусабековой.

Мы поговорим о том, как государство должно изменить подход к вакцинации, почему необходимо сделать более прозрачным расследование каждого случая осложнения после прививки и почему религия и вакцинирование не противоречат друг другу. Модератором встречи выступит главный редактор Vласти Светлана Ромашкина. Встреча будет проходить в прямом эфире в Facebook. Зрители смогут задавать свои вопросы спикерам в комментариях. Позже видеозапись будет доступна на нашем канале в YouTube.