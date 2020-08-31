Школа. Держим дистанцию

Дети

Для начала о хорошем. От дистанционного образования выиграли те, кому школа больше мешала, чем помогала. Выиграли школьники, которые привыкли заниматься самостоятельно и безо всякого карантина опережали школьную программу. Дети, которые в школах подвергались буллингу, тоже получили передышку.

За время вынужденной изоляции дети освоили важные в современной жизни навыки общения с техникой и новые способы получения информации. То что учителя называют “читинг” - подсмотреть правильный ответ в Википедии или быстро организовать альтернативный чат для обмена подсказками, у специалистов в области программирования называется “навык обращения с поисковыми машинами” и “оперативное выстраивание альтернативных каналов коммуникации”. И эти навыки возможно пригодятся детям гораздо чаще, чем многие параграфы учебников. А уж то, что дети научились ставить во время стримов аватарки для того, чтобы преподаватели не могли проконтролировать их наличие на рабочем месте - таковы новые условия онлайн образования, с которыми скорее должны считаться учителя, а не ученика. "В скайпе можно отключать видеокамеру или звук. Недавно я отключил камеру, будто бы интернет пропал. А на самом деле я комиксы рисовал", - рассказал JAMNews восьмилетний Саба из Тбилиси.

Как показал опыт многих стран, вера старшего поколения в волшебную силу телевизора окончательно разбилась о компьютерную реальность. Как говорят и сами дети и учителя, уроки, которые показывали в разных странах по телевизору совсем не привлекали детей и в таком режиме работать никто не смог.

Но были и проигравшие. Не каждому ребенку легко дался переход на дистанционную форму образования: некоторые "расслабились" в привычной домашней обстановке и им (их родителям) с трудом давалась учебная дисциплина. Другим было тяжело осваивать учебный материал в непривычных цифровых форматах. Кроме того, многие дети скучали без одноклассников и ежедневного общения в школе.

Кроме того, в категории пострадавших от перехода школы на дистанционное образование оказались дети, чьи родители не могут себе позволить купить необходимые гаджеты и интернет. (Подробнее об этом читайте в публикации ZDG “Дистанционное обучение без компьютера”) Эти дети, по сути, стали жертвами дискриминации по признаку материального положения и во многих странах их положение вызвало серьезную дискуссию. Потому что при переходе школ на онлайн обучение эти ученики фактически оказались за бортом образовательного процесса.

Вторая категория - дети, которые стали жертвами домашнего насилия и оказались запертыми на время эпидемии со своими преследователями. "Проблема еще и в том, что оставаясь дома, многие молодые люди сталкиваются с домашним насилием, - рассказала Vласти преподавательница искусств средней школы в Лондоне Андрия Зафираку. - Впрочем, трудности у детей могут вызывать не только последствия насилия или ухудшение финансового положения семьи". До сих пор специалистам не очень понятно что делать в таких случаях, поскольку возможности социальных служб в такой ситуации тоже очень ограничены.