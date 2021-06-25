В Степногорске экоактивиста оштрафовали за протест

12 июня более сотни степногорцев вышли на площадь возле дома культуры «Горняк» — они выступили против строительства в городе комплекса по переработке отходов. После этого оштрафовали экоактивиста и блогера Артема Сочнева — его обвинили в том, что он организовал сбор жителей и тем самым нарушил санитарные правила в период пандемии.
Год назад в Степногорск привезли на хранение ПХД-содержащие отходы с Балхаша — с радиолокационной станции «Дарьял-У». Часть отходов несколько лет назад увезли на переработку в Германию, но часть осталась и была опасность того, что ядовитые вещества попадут в озеро Балхаш. Поэтому их упаковали и доставили в Степногорск. Одновременно с этим ТОО «Эколюкс-АС», которое и привезло в Степногорск отходы, выиграло грант на установку для их утилизации. Грант на поставку оборудования организовали UNIDO (Управление Организации Объединенных Наций по промышленному развитию), ГЭФ (Глобальный экологический фонд) и министерство экологии Казахстана. Такой комплекс позволил бы Казахстану самостоятельно перерабатывать подобный вид отходов.
В Степногорском регионе добывают уран и золото, в советское время здесь даже работал завод биологического оружия. В серии материалов Vласть рассказывала, с какими проблемами сталкиваются жители и в каких условиях они живут. Поэтому всё, что связано с экологией, здесь воспринимается остро. Степногорцы, и в том числе аким города, о завозе отходов узнали из новостей. 29 июня прошлого года жители собрались на площади с требованием вывезти груз. Активисты объединились в рабочую группу, проверили как хранятся отходы, изучили законодательство и собрали подписи горожан против хранения и утилизации пхд-отходов. 21 августа был подписали меморандум, согласно которому, отходы должны вывезти из города до 1 июля 2021 года. Причем новое место хранения обязаны были найти в марте, и оно должно было находиться за пределами Степногорского административного округа.
Весной этого года степногорский активист Артем Сочнев отправил запрос в министерство экологии, геологии и природных ресурсов насчет вывоза ПХД-содержащих отходов из Степногорска. В ответ ему написали, что вопрос еще прорабатывается.
А потом стало известно, что на 14 июня назначили слушания по поводу строительства комплекса по переработке отходов. Из-за пандемии его решили провести в ZOOM.
Накануне, 10 июня, Сочнев записал видео о том, что состоится встреча жителей против хранения и сжигания ПХД-отходов в Степногорске. Утром 14 июня возле ДК «Горняк» собралось более сотни встревоженных горожан.
Однако через несколько дней в ZOOM прошли общественные слушания по проекту ОВОС к рабочему проекту «Строительство промышленного комплекса по переработке холодильного/климатического оборудования и термического удаления отходов ОРВ/СОЗ». Из-за того, что непонятно было где и как пройдут слушания, люди опять пришли к Дому культуры. Их признали состоявшимися.
Управление Организации Объединенных Наций по промышленному развитию безвозмездно поставит и введет на предприятии ТОО «ЭкоЛюкс-Ас» оборудование для переработки отходов холодильной, морозильной техники и кондиционеров и высокотемпературного удаления СОЗ и ОРВ. Это делается для того, чтобы не вывозить эти отходы в другие страны. Предполагается, что если комплекс построят, то будет создано 110 рабочих мест.
Но в тот же день, уже вечером, на сайте акимата Степногорска и в соцсетях появилось сообщение о том, что завод строить не будут: «По предварительным экспертным оценкам при строительстве комплекса по обезвреживанию и термическому удалению полихлорированных дефенил (ПХД) содержащих отходов были обнаружены несоответствия действующему природоохранному законодательству, а именно не учтены гидрогеологические, геологические, почвенные обследования данной местности, наличие близости объекта к воинской части, отсутствие исследования «розы ветров». Учитывая изложенное, а также мнение населения, в реализации данного проекта на территории города Степногорска будет отказано».
Через два дня после собрания жителей к Артему Сочневу приехала полиция, на него было заведено дело об административном правонарушении. Ему инкриминировали нарушение «Постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №68 п. 2 пп. 1», которое предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий. Сочнев выплатил штраф в размере 43 755 тенге — это сумма с учетом скидки в 50%.
«Мы сходили с журналистом и активистом Виктором Молодовским в СЭС, нам объяснили, что штрафы выписывают, если приходят уведомления. Получается, прокуратура города написала, что я провел мероприятие, и меня оштрафовали по этому письму, им все равно – установлено это или нет. Я расцениваю это как показательный пример – продемонстрировать всем, что не нужно выходить на улицу. Власть показывает, что просто так теперь на это смотреть не будет. Любой другой человек посмотрит на это и решит: да зачем мне это надо, ведь я и деньги потеряю, и на работе могут быть проблемы», — уверен активист.
При этом он рассказывает, что после этого наказания ощутил большую поддержку: ему много пишут, звонят и благодарят за гражданскую позицию: «Думаю, всех сильно разозлило, что меня сделали крайним в то время как власти ничего не делают. Меморандум уже всё, я думаю, о нем можно забыть. Скорее всего, отходы не вывезут и сделают приказ о продлении хранения», — предполагает экологический активист.