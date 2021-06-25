В Степногорске экоактивиста оштрафовали за протест

Весной этого года степногорский активист Артем Сочнев отправил запрос в министерство экологии, геологии и природных ресурсов насчет вывоза ПХД-содержащих отходов из Степногорска. В ответ ему написали, что вопрос еще прорабатывается.

А потом стало известно, что на 14 июня назначили слушания по поводу строительства комплекса по переработке отходов. Из-за пандемии его решили провести в ZOOM.

Накануне, 10 июня, Сочнев записал видео о том, что состоится встреча жителей против хранения и сжигания ПХД-отходов в Степногорске. Утром 14 июня возле ДК «Горняк» собралось более сотни встревоженных горожан.

Однако через несколько дней в ZOOM прошли общественные слушания по проекту ОВОС к рабочему проекту «Строительство промышленного комплекса по переработке холодильного/климатического оборудования и термического удаления отходов ОРВ/СОЗ». Из-за того, что непонятно было где и как пройдут слушания, люди опять пришли к Дому культуры. Их признали состоявшимися.

Управление Организации Объединенных Наций по промышленному развитию безвозмездно поставит и введет на предприятии ТОО «ЭкоЛюкс-Ас» оборудование для переработки отходов холодильной, морозильной техники и кондиционеров и высокотемпературного удаления СОЗ и ОРВ. Это делается для того, чтобы не вывозить эти отходы в другие страны. Предполагается, что если комплекс построят, то будет создано 110 рабочих мест.



Но в тот же день, уже вечером, на сайте акимата Степногорска и в соцсетях появилось сообщение о том, что завод строить не будут: «По предварительным экспертным оценкам при строительстве комплекса по обезвреживанию и термическому удалению полихлорированных дефенил (ПХД) содержащих отходов были обнаружены несоответствия действующему природоохранному законодательству, а именно не учтены гидрогеологические, геологические, почвенные обследования данной местности, наличие близости объекта к воинской части, отсутствие исследования «розы ветров». Учитывая изложенное, а также мнение населения, в реализации данного проекта на территории города Степногорска будет отказано».

Через два дня после собрания жителей к Артему Сочневу приехала полиция, на него было заведено дело об административном правонарушении. Ему инкриминировали нарушение «Постановления главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года №68 п. 2 пп. 1», которое предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий. Сочнев выплатил штраф в размере 43 755 тенге — это сумма с учетом скидки в 50%.

