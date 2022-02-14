Как образовательное неравенство в Казахстане меняет будущее

Кроме этого, ребенок из менее обеспеченной семьи, как правило, практически лишен внимания и времени родителей из-за их постоянной занятости, а зачастую и сам вовлечен в трудовую деятельность. Если после полноценного возвращения к традиционному формату обучения эти дети не будут иметь возможность восполнить знания, эксперты международных организаций предрекают странам потери (недополученную выгоду) в миллиарды долларов.

Однако пока казахстанское правительство подсчитает потенциальные потери от образовательного разрыва, ему, скорее всего, придется столкнуться с другим его последствием — обострением проблемы социального неравенства. «Для детей, оказавшихся на острие этого кризиса, существует реальная перспектива того, что его последствия навсегда изменят их жизнь. Речь идет о более высоких рисках детских браков, детского труда и подростковой беременности, стремительном падении заработков в течение жизни», — предостерегает Жусупова.

«Наивно полагать, что образовательный разрыв отразится негативно только на одной категории учащихся, — продолжает Кусаинов. — Падение уровня жизни и доходов ударит по школьникам из семей с высоким и средним уровнем достатка. Рост криминала затронет многие домохозяйства и бизнес». Январские события как раз продемонстрировали, к чему может привести социальная напряженность, вызванная «огромным расслоением» и появлением «большущего слоя не просто уязвимых, а нищих, бедных, неустроенных», как отмечал правозащитник Евгений Жовтис.

В обществе «слишком сильно» выросло неравенство между богатыми и бедными, также обращает внимание Куат Акижанов, ассоциированный профессор Высшей школы экономики КазГЮУ. Ситуация для малообеспеченных семей незавидная: «Эти дети посещают не самые качественные школы, получают не самое лучшее образование, потом заканчивают не самые лучшие университеты или вообще не заканчивают, получают низкооплачиваемую работу, становятся низкопродуктивными работниками, и так продолжается по кругу», — объясняет экономист.

«Не имея положительного примера перед глазами, ребенок решает, что все так и должно быть, и уже став взрослым, передает эту картину мира своим детям», — Копеева говорит о том же «замкнутом» круге. Эксперт добавляет, что в ходе недавнего исследования неравенства в уровне знаний учащихся в Турции выяснили: на грамотность ребенка и его результаты в PISA влияет — в случае отца — именно уровень его заработка.

Низкий семейный доход подталкивает подрастающих детей к неверным решениям и после окончания учебы — особенно если на школьника возложена ответственность за материальное благополучие семьи. «В будущем человек может отказаться от создания стартапа в пользу стабильной работы, потому что считает себя должным постоянно обеспечивать родственников. Установки из детства об успехе и финансах формируют стратегии поведения взрослого человека», — напоминает Серикова.

«Насколько завтрашние 30-летние работники будут качественно работать? Насколько их когнитивные способности будут развиты для работы на гибком рынке, где нужно менять профессии, осваивать новые и анализировать огромное количество информации?», — Акижанов задается резонными вопросами. Копеева подчеркивает, что чем меньше доля населения, обладающего навыками высокого порядка, образованного и достаточно свободно мыслящего для изучения (или хотя бы вдумчивого копирования) новых идей, тем меньше экономический потенциал страны в долгосрочной перспективе.

Особенные условия, которых почти нет

Казахстанские телеуроки, которые транслировали во время действия карантина и прочих ограничений, не были адаптированы для детей с особыми образовательными потребностями (ООП). «Это отражает отношение к таким детям и во внефорс-мажорное время — из-за малочисленности и разнообразия потребностей такие дети остаются за бортом образовательной политики», — пишут исследователи, проанализировавшие доступ к среднему образованию в Центральной Азии.

Они обращают внимание на то, что многие политики по включению детей с ООП, обозначенные на высшем уровне, исполняются формально. «Так, к примеру, в Казахстане, по данным официальной статистики, 60% школ создали условия для инклюзивного образования. Но, как сообщают эксперты, на практике это может означать лишь наличие пандуса на входе в школу», — отмечено в аналитическом докладе.