Офшорные секреты Токаева

Секреты Токаевых выходят и за пределы Европы. Благодаря документам из Архива Пандоры — кладезя файлов поставщиков офшорных услуг, которым с OCCRP поделился Международный консорциум журналистов-расследователей, — репортеры смогли напасть на след, который привел их к Британским Виргинским островам, юрисдикции, используемой богачами, чтобы хранить свои активы в секрете.

В 2012-м, на следующий год после того, как счет Токаевых в Credit Suisse был закрыт, семья создала две офшорные компании на Британских Виргинских островах: Wishing Well Group Inc, которой владела бывшая жена Токаева, и Wisdom Invest & Finance Inc., которая принадлежала Тимуру. Единственной известной активностью этих фирм, судя по всему, было владение компанией в Великобритании — Edelweiss Resources LLP. (Данные также демонстрируют, что у каждой из этих офшорных компаний был свой счет в швейцарском банке).

Поскольку Edelweiss подавала только сокращенную финансовую отчетность, о деятельности этой компании мало что известно. Но последняя отчетность за март 2014 года показывает, что она имела $4 млн наличными в банке и около $1 млн в инвестициях на тот момент.

Летом того же 2014 года Токаевы предприняли еще один шаг, чтобы спрятать свои инвестиции поглубже. Кипрский регистрационный агент, который вел дела их компаний, попросил свой офис на Британских Виргинских островах назначить владельцами фирм номинальных акционеров или посредников, убрав из владения упоминание Токаевых, что помогло бы эффективно скрыть их право собственности. Запрос пришел в электронном письме, которое было в Архивах Пандоры. Все три компании Токаевых с того времени были закрыты.

Казахстанские госслужащие не обязаны по закону публиковать в открытом доступе свои декларации, что оставляет источник миллионов Токаевых загадкой. Семья не ответила на запросы о комментариях.

В ответ на запросы OCCRP и Süddeutsche Zeitung Credit Suisse сообщил, что не будет комментировать свои отношения с клиентами и отверг “обвинения и утверждения о его предполагаемой деловой практике”: (Читайте здесь полные ответы банка проекту “Секреты Credit Suisse”).