Офшорные секреты Токаева

До волны протестов и насилия, которые потрясли Казахстан в начале января, даже эта умеренная критика Назарбаева была бы немыслима. Но Токаев, судя по всему, усвоил послание народа Казахстана, желающего перемен после трех десятилетий правления олигархии в богатой минеральными ресурсами стране. И он пообещал это сделать.

“Я как глава государства буду продолжать политику политической трансформации и модернизации нашего общества”, — сказал он.

Как выяснилось, у семьи Токаева было скрытое богатство, надежно хранившееся в Европе еще с 1998 года — в то время, когда почти половина населения Казахстана жила за чертой бедности. Утечка данных из Credit Suisse показывает, что в 1998 году был открыт счет в этом швейцарском банке для тогдашней жены Токаева Надежды и их 14-летнего сына Тимура, который в то время учился в дорогой школе-интернате в Женеве.

***

