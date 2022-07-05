Что происходит с оспой обезьян, ковидом, полиомиелитом и корью

Почему это история о неравенстве

Неравенство в контексте инфекционных заболеваний — это достаточно серьезная проблема, я, честно говоря, очень рада, что мы начали об этом говорить. Еще в начале пандемии коронавирусной инфекции Австралия, Канада и другие западные страны бронировали по шесть доз вакцин на каждого гражданина. Сейчас, спустя два года пандемии, в среднем уровень вакцинации в африканских странах — около 30%. В той же Демократической Республике Конго, где наблюдались вспышки обезьяньей оспы, охват вакцинации от коронавируса составляет сейчас чуть больше 3%! Мы видим, что страны, где наиболее уязвимое население, до сих пор не защищены от COVID-19. Кстати, это касается и других инфекций тоже. Это так называемый научный империализм, который, во-первых, оценивает жизнь людей в развивающихся странах намного ниже, чем жизнь тех, кто живут в развитых. Во-вторых, было некое недоверие к ученым из развивающихся стран. Например, была история с омикроном (вариант коронавирусной инфекции – В.), который обнаружили ученые из Южной Африки — им долгое время не доверяли, не доверяли тому факту, что омикрон слабее по своим последствиям, не любит размножаться в легких. Не доверяли им только потому, что они из Южной Африки. Я слушала подкаст с учеными, им было очень обидно, ведь качество их данных было эквивалентно любым западным институтам и они работали просто сутками для того, чтобы предупредить, что в принципе не нужно закрывать границы и так далее, потому что на тот момент было уже поздно. Но их никто не слушал, их данные перепроверяли.

Что касается оспы обезьян, проблема в том, что эта вспышка началась не в этом году. Последние семь лет огромное количество инфекций уже происходит в районе Демократической Республики Конго. Речь шла о 15 тыс. заболевших и о смертности до 10 процентов. В основном это было связано с военными действиями. Война ухудшает ситуацию с любыми инфекциями, и мы можем пропустить вспышки новых инфекций, когда происходят военные действия, собственно, так и произошло с оспой обезьян. Если бы года четыре назад мы обратили бы на это внимание, возобновили бы частичную вакцинацию от натуральной оспы среди этой популяции, то смогли бы локализовать вспышку на африканском континенте и оспа обезьян вообще не вышла бы за пределы этой эндемической зоны. Но мы сами, своим равнодушием сделали так, что инфекция, скорее всего, немного поменялась, и поэтому мы видим сейчас больше передачу болезни от человека к человеку. Раньше это не было таким типичным способом передачи, это зоонозное заболевание. Мы сами создали условия для того, чтобы вирус начал распространятся. Конечно, это огромная ошибка, и я надеюсь, что будут какие-то положительные сдвиги из-за этой ситуации. Я очень рада была услышать открытый разговор, в котором были даже обвинительные выражения наших африканских коллег, которые не побоялись открыто сказать своим коллегам из западных стран о том, что для вас это сейчас emergency только потому, что это происходит у вас.



Вирус оспы обезьян тоже мутирует, есть опасность, что у него появится 10-процентная летальность штамма вируса из Конго?

Мы об этом пока не знаем. Когда мы говорим о смертности в 10%, то нужно, во-первых, помнить, что там были военные конфликты, во-вторых, мы знаем об уровне медицинского обслуживания в африканских странах. Если смотреть на вспышку в западных странах, то на более 4 тыс. заболевших нет ни одного случая смерти. Тем не менее, на африканском континенте за 2022 год уже умерло 66 человек. Это говорит о том, что люди находятся в разных условиях: с разным уровнем диагностики, с разной скоростью реакции на это заболевание и т.д. У нас есть цифры по тому, что происходило на африканском континенте последние 10-12 лет. И когда мы говорим о высокой смертности там, то нужно понимать, что есть большой риск есть для людей с иммунодефицитами, и у ВИЧ-инфицированных риски, соответственно, намного больше.

Давайте поговорим о полиомиелите, тем более что он уже рядом с нами, в Таджикистане, например. Есть тревожащие новости в Англии. Там обнаружили следы вируса в канализации Лондона.

Мы могли бы избавиться от полиомиелита еще в нулевых, если бы очень сильно постарались, и если бы, конечно, не военные конфликты. Потому что как раз таки военные конфликты на Ближнем востоке, на территории Афганистана, вернули полиомиелит в повестку. Мы не справились и не смогли провести нормальную компанию по вакцинации, чтобы избавится от этой опасной болезни, которая приводит к параличу, к инвалидизации и к смерти. Это серьезная болезнь, с которой мы ничего не можем поделать, кроме как вакцинироваться.