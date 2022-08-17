Нужно привыкать к эпидемиям

У всех летучих мышей очень хитро сделана иммунная система. Одна из их особенностей — они очень редко болеют раком, а мы знаем, что с раковыми заболеваниями в том числе борется иммунная система, и так же они имеют нереальную способность быть самым успешным в животном мире резервуаром различных вирусов. Резервуар — это значит, что вирусы живут у них в организме, но не приносят им вреда. Это происходит, потому что некоторые части иммунной системы гиперактивированны, такие, как например, интерфероновый ответ. Влияние каких-то частей, наоборот, уменьшено. Например, механизмов, которые отвечают за воспалительные реакции, за то, как мы себя чувствуем. Получается, что летучие мыши активно борются с инфекциями и они в ответ не вредят им. Это позволяет им быть таким резервуаром, иметь огромное богатство микробного мира внутри себя, переносить его, и жить долго для млекопитающих такого размера. Соответственно, когда мы видим, что есть группы вирусов, которые связаны с летучими мышами, мы понимаем, что здесь зоонозный скачок произошёл благодаря способности летучих мышей сохранять в себе огромное количество новых патогенов. И мы будем их еще и еще открывать. Если мы говорим про летучих мышей как источник всяких новых инфекций, мы можем вспомнить про такие инфекции как, во-первых, коронавирус — мы знаем, что одна из самых главных гипотез это все-таки прыжок от летучей мыши через какого-то маленького млекопитающего или напрямую к человеку. Так же мы можем вспомнить MERS, вирус Эбола или вирус Марбург — очень опасный вирус четвертого уровня биобезопасности (у коронавируса третий уровень). Вирус Марбург приводит к геморрагической лихорадке, к очень опасным последствиям, у него очень большой уровень летальности. Он к нам тоже пришел от определенного вида летучих мышей. В случае же с ланьей, главным хозяином выступает сейчас землеройка. Бояться этого или нет, не очень понятно, но мы видим, что ланья не передается от человека к человеку.

Как мы упустили оспу обезьян

Проблема с вирусами в том, что особенно в Юго-Восточной Азии человек сейчас активно наступает на территорию дикой природы и мешает натуральной, естественной среде таких млекопитающих, как, например, летучие мыши.

Если раньше мы были достаточно от них изолированы, то сейчас мы с ними больше контактируем. Обнаружено, что именно вспышки вирусов непах и хендра произошли в тех местах, где идет активная индустриализация, где человек повлиял на естественную среду обитания летучих мышей. Мы им помешали, мы ворвались в их пространство и в ответ на это получили инфекции, это будет происходить и дальше. Есть огромное количество патогенов, которые нам еще предстоит изучить. Нам нужно проводить эти исследования, чтобы понимать, что появился еще один вирус, который может заразить человека, чтобы у нас было время для производства тестовых систем и различного рода лабораторных реагентов, которые помогут клинически тестировать эти инфекции. Для того, чтобы не упустить тот момент, когда вирус так адаптируется, что может передаваться от человека к человеку — это то, что и произошло с оспой обезьян. С ней мы упустили этот момент.