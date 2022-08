Нужно привыкать к эпидемиям

Почему не стоит паниковать из-за вируса ланья

Случаи ланьи — нового вида генипавируса, начали обнаруживать с 2018 года, но новости об этом вирусе появились только сейчас, потому что вышла публикация в известном и авторитетном медицинском журнале The New England Journal of Medicine. В ней говорится о том, что с 2018 по август 2022 было официально зарегистрировано 35 случаев ланьи. В принципе, наверное, это не так много. Моя реакция на такие новости обычно достаточно скептическая. Мы ежегодно находим тысячи новых вирусов, патогенов, происходят сотни вспышек опасных и не очень опасных заболеваний, но в новости попадает не всё. В данном случае это растиражировали, потому что, во-первых, это происходит в Китае, во-вторых, там было что-то про летучих мышей и про других животных, что тоже дает животный страх, извините за тавтологию. Плюс еще и СМИ любят пугать. Но есть и объективная причина для того, чтобы обратить внимание на ланью: этот вирус принадлежит к роду генипавирусов, который относится к той же самой группе, что и, например нипах, хендра, и проблема в том, что у них тяжелые клинические проявления. Они вызывают энцефалит, заболевания, которые могут закончиться плачевно, плюс у них высокая летальность. Соответственно, они имеют очень похожую структуру, принадлежат к одному и тому же эволюционному роду. Поэтому есть страх перед этим новым вирусом. Среди 35 случаев ланьи нет летальных, но большинство из них — 26 — связаны только с этим вирусом, то есть, это говорит о том, что никакая другая инфекция в этих пациентах не находилась в то время, когда у них была очень высокая температура. У нас появился новый вирус, который способен заражать человека. Однако паниковать не стоит, потому что, во-первых, нет летальных случаев. Конечно, выборка очень маленькая, и это преуменьшенное количество заражений, — не факт, что все зараженные были протестированы и плюс коммерчески тесты еще не доступны. Это просто в рамках лабораторного исследования ученые нашли только 35 случаев. И, тем не менее, среди них не было смертельных. Во-вторых, у нас есть доказательство только животного пути передачи.