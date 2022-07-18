В Гане обнаружено два случая заражения вирусом Марбург

Служба здравоохранения Ганы подтвердила два случая заражения смертельным вирусом Марбург, который относится к тому же семейству, что и вирус, вызывающий лихорадку Эбола.

Оба пациента недавно скончались в больнице в регионе Ашанти, что находится на юге страны. Их образцы дали положительный результат в начале июля и теперь проверены лабораторией в Сенегале.

Сообщается, что 98 человек сейчас находятся на карантине.

Вирус Марбург вызывает геморрагическую лихорадку, головные боли, кровотечение из носа и является смертельным. На сайте Всемирной организации здравоохранения сообщается, что средний коэффициент летальности заболевания составляет порядка 50%. В ходе прошлых вспышек коэффициент летальности варьировался в диапазоне 24-88% в зависимости от штамма вируса и качества оказания медицинской помощи. Лекарства от него не существует. Вирус передается людям от летучих мышей.

Впервые болезнь, вызванная вирусом Марбург, была выявлена в 1967 г. в результате синхронных вспышек болезни в Марбурге, во Франкфурте и в Белграде.

Распространение вируса в человеческой популяции происходит в результате непосредственного физического контакта (через повреждения кожных покровов или слизистой) с кровью, выделениями, органами или другими физиологическими жидкостями инфицированных, а также контакта с загрязненными биологическими жидкостями поверхностями и материалами (например, постельным бельем, одеждой). Нередки случаи заражения медицинских работников, оказывавших помощь пациентам.