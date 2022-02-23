Однако массовые пытки в следственных изоляторах в Генпрокуратуре отрицают
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В Генпрокуратуре подтвердили смерть от пыток шестерых задержанных во время январских событий
фото Айсулу Тойшибековой

Шестеро задержанных во время январских событий скончались в изоляторах временного содержания от пыток. Эту информацию подтвердил начальник службы спецпрокуроров генеральной прокуратуры Ризабек Ожаров.

«Буквально на днях мы приняли к производству уголовные дела по фактам применения недозволенных методов дознания. Прежде их расследованием занимались органы антикоррупционной службы. Нам переданы не все подобные дела, а только по случаям, где зафиксированы тяжкие последствия, точнее сказать, смерть задержанных. По нашим сведениям, при таких обстоятельствах погибли два человека в условиях ИВС Алматы, трое – в Восточно-Казахстанской области и один человек – в Талдыкоргане», - рассказал Ожаров в интервью «Казахстанской правде».

Также Генпрокуратура взяла резонанс­ное дело о пытках Азамата Батырбаева и еще одного жителя Талдыкоргана, который до сих пор содержится в следственном изоляторе.

«По данным фактам расследования продолжаются, об их результатах мы обязательно проинформируем. Но могу сказать, что массового характера такие преступления не носят», - заявил Ожаров.

По словам начальника службы спецпрокуроров, межведомственная группа из числа следователей прокуратуры, МВД и КНБ расследует уголовные дела по статьям о терроризме, участии в массовых беспорядках, применении насилия в отношении сотрудников силовых структур, по фактам хищения оружия, бездействия должностных лиц, незаконного лишения свободы и применение пыток к подследственным.

«Сейчас у нас достаточно общих представлений о январской трагедии. Но эта картина постоянно дополняется, обрастает новыми подробностями, и они очень важны в понимании мотивов совершенных преступлений. Я думаю, когда мы доведем все дела до конца, восстановим недостающие детали, выясним, какую роль исполнил в случившемся каждый участник, то представим общественности всю имеющуюся информацию», - пообещал Ожаров, отметив, что следователями группы расследуется более 600 уголовных дел, подозреваемыми признаны 611 лиц.

«Большая часть из них – по статье об участии в массовых беспорядках, среди задержанных есть женщины и несовершеннолетние. 24 человека подозреваются в причастности к терроризму. Но это не окончательные данные, практически ежедневно устанавливаются вновь выявленные участники событий, регистрируются новые уголовные дела», - уточнил он.

Ожаров также пояснил расхождение данных между числом задержанных в начале и арестованных сейчас: «сыграла свою роль разница между статусами задержанного и дос­тавленного». То есть, как пояснил начальник службы спецпрокуроров, цифры, звучавшие в первые дни после событий, касались именно дос­тавленных в полицию, часть из которых была отпущена. К ним же, видимо, причислялись и задержанные в административном порядке за нарушение комендантского часа.

«Таким образом возникла некоторая путаница. Не упускайте и то, что я привожу данные по работе только межведомственной группы. Правоохранительные структуры, производящие свои расследования, самостоятельно ведут статистический учет», - добавил он.

Что касается задержанных иностранцев, то, по данным Генпрокуратуры, межведомственной следственной группой расследуются дела в отношении 8 подозреваемых иностранцев: пятеро задержаны в Алматы, двое – в Восточно-Казахстанской области, еще один – в Жамбылской. По словам Ожарова, «это граждане соседнего государства, являются разнорабочими в различных организациях Казахстана». Напомним, что накануне уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова сообщала о задержании 18 иностранных граждан по фактам массовых беспорядков, из них 14 граждан Узбекистана, двое – из России и двое граждан Кыргызстана.

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