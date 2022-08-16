При этом в нем не указаны ни имена, ни место гибели
Генпрокуратура опубликовала список погибших во время январских событий
фото Алмаса Кайсара

На сайте генеральной прокуратуры Казахстана опубликован список погибших во время январских событий. В него вошли 238 человек.

«Во время январских событий погибло 238 граждан. Есть среди них преступники, есть и невинно погибшие. Мы детально разбираемся по каждому факту. На сегодня обстоятельства гибели установлены и следствие продолжается по 176 лицам», – сообщил ранее на брифинге заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

Генеральная прокуратура опубликовала список погибших спустя восемь с половиной месяцев после январских событий. При этом в нем указаны только фамилии и инициалы людей, не указаны ни их возраст, ни место, ни обстоятельства гибели. Килымжанов на брифинге назвал список «первым», но не уточнил, будут ли и когда опубликованы более полные сведения.

1 июня радио «Азаттык» представило специальный проект «Жертвы кровавого января» и опубликовало список погибших в результате обстрелов или полученных травм в период с 5 по 8 января в городах Казахстана. Журналистам удалось собрать данные о 188 погибших. Через специальные категории можно узнать информацию о возрасте жертв, месте происшествия, причинах смерти и др. Авторы проекта подчеркнули, что это позволит понять масштабы трагедии через рассказы родственников погибших и свидетелей, а пополнение этого списка будет продолжаться и дальше и призвали общественность принять в этом участие.

В марте генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявлял, что пока не планируется публиковать список погибших во время январских событий, так как сначала нужно разобраться, кто из них был правонарушителем, а кто – мирным жителем. Он подчеркнул, что в ходе расследования будут установлены данные факты, и только после этого генеральная прокуратура опубликует этот список. В июне президент Касым-Жомарт Токаев обещал, что полный список погибших во время январских событий будет опубликован. При этом он заявлял, что «там очень много погибших, которые представляли, так сказать, террористическую сторону»

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Журналистка Власти

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