Генпрокуратура опубликовала список погибших во время январских событий

«Во время январских событий погибло 238 граждан. Есть среди них преступники, есть и невинно погибшие. Мы детально разбираемся по каждому факту. На сегодня обстоятельства гибели установлены и следствие продолжается по 176 лицам», – сообщил ранее на брифинге заместитель начальника службы уголовного преследования генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов.

Генеральная прокуратура опубликовала список погибших спустя восемь с половиной месяцев после январских событий. При этом в нем указаны только фамилии и инициалы людей, не указаны ни их возраст, ни место, ни обстоятельства гибели. Килымжанов на брифинге назвал список «первым», но не уточнил, будут ли и когда опубликованы более полные сведения.

1 июня радио «Азаттык» представило специальный проект «Жертвы кровавого января» и опубликовало список погибших в результате обстрелов или полученных травм в период с 5 по 8 января в городах Казахстана. Журналистам удалось собрать данные о 188 погибших. Через специальные категории можно узнать информацию о возрасте жертв, месте происшествия, причинах смерти и др. Авторы проекта подчеркнули, что это позволит понять масштабы трагедии через рассказы родственников погибших и свидетелей, а пополнение этого списка будет продолжаться и дальше и призвали общественность принять в этом участие.

В марте генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов заявлял, что пока не планируется публиковать список погибших во время январских событий, так как сначала нужно разобраться, кто из них был правонарушителем, а кто – мирным жителем. Он подчеркнул, что в ходе расследования будут установлены данные факты, и только после этого генеральная прокуратура опубликует этот список. В июне президент Касым-Жомарт Токаев обещал, что полный список погибших во время январских событий будет опубликован. При этом он заявлял, что «там очень много погибших, которые представляли, так сказать, террористическую сторону»