БЦЖ вместо Манту: какие есть риски для пострадавших детей и для страны в целом?

Что должно сейчас делать государство

Государство может, и мы имеем право от него этого требовать, тщательно докладывать о ходе расследования, о том, что будет происходить с детьми, как их будут наблюдать. Необходимо дать конкретную инструкцию для родителей: как ухаживать за местом прививки, как минимизировать теоретические риски. Если мы правильно себя ведем, рисков не так много, но из-за паники, например, родители могут обращаться к врачам или целителям, которые не компетентны в этом вопросе для того, чтобы что-то сделать, например, с гнойниками. Нужно, чтобы фтизиатры проконсультировали родителей для того, чтобы они поняли как сейчас себя вести, чтобы эти нормальные побочные действия в ненормальном месте прошли наиболее безопасно. Для этого нужно научиться коммуницировать с родителями. То есть нужно говорить с ними по-человечески, не оправдываясь и не уходя в такой тон, что «кто-то будет наказан, медсестра будет наказана», нет, здесь дело не в этом, здесь дело в том, чтобы правильно коммуницировать для того, чтобы обезопасить этих детей.

Что государство может сделать, чтобы предотвратить подобные случаи? Это обучение и еще раз обучение на всех уровнях: медсестер, особенно школьных медсестер, врачей, фтизиатров, администрации школ, людей, отвечающих за хранение вакцин и т.д.

Есть некоторые вещи по организации системы вакцинации, которые могут помочь избежать таких ошибок. Например, тщательная верификация того, что дается на руки медработнику. Она может происходить на нескольких уровнях. То есть, грубо говоря, в холодильнике что-то может лежать в определенном месте с определенной маркировкой, в случае БЦЖ и Манту — раздельное хранение и отчетливая маркировка по цветам. Мы на нескольких пунктах проверяем достоверность того, что мы делаем, чтобы таких ошибок не было: выдача препаратов, хранение в медучреждении, хранение в месте вакцинации, введение вакцины, списывание вакцины и т.д. Это касается и детской плановой вакцинации. Это чисто логистические процедуры, когда в определённом порядке расставляются коробочки в холодильнике, когда есть несколько человек, которые проверяют достоверность того, что происходит для того, чтобы просто минимизировать человеческую ошибку. Касаемо конкретно БЦЖ и Манту, на каком-то уровне хранения вакцины имеет смысл выдавать вакцину БЦЖ только после получения результатов пробы Манту. Таким образом, и планирование количества вакцин будет более тщательным.

Да, ошибки случаются, и мы должны говорить об этом. Роль государства и медработников — эффективно коммуницировать с родителями, говорить о вакцинах понятным, доступным языком. Но есть и определенная роль родителей. Во-первых, родители сами должны быть в курсе Национального календаря вакцинации, зачем это делается, зачем проводится проба Манту, БЦЖ и в том числе объяснять это ребёнку, который должен понимать, почему ему эту процедуру делают. Потому что как мы сейчас видим, эта паника влияет на здоровье ребенка, она влияет на решения, которые принимаются сейчас врачами, она может повлечь за собой неправильные поступки, неправильный способ ведения этих местных реакций. Здесь образование родителей очень важно. И для врачей, медсестер, родителей есть сайт, там есть календарь вакцинации, инструкции по всем вакцинам, противопоказания, все побочки, инструкция, что делать до и после вакцинации - это сайт EGU.KZ. Там также есть отдельная страничка по пробе Манту и БЦЖ. Есть калькулятор нагоняющей вакцинации, есть брошюры по медотводам: кому можно прививаться, а кому нельзя. Если вы чувствуете, что ваш участковый медработник не владеет этими знаниями, мое предложение — помогите им в этом разобраться, отправьте им эти ссылки. И не поддавайтесь на кричащие, но часто недостоверные, заголовки, из-за которых вы можете принять опасное для здоровья вашего ребенка решение.