Семей. Январские протесты, погибшие в изоляторах и самоубийство после допроса

Ей сделали операцию, удалили пулю из руки. По рассказам Исеновой, ее окровавленную куртку, с дырками от пули забрала из больницы активистка Райгуль Садырбаева и рассказала о ситуации с Исеновой правозащитным организациям. Но 13 января к Садырбаевой пришли с обыском и забрали куртку, а ее арестовали по подозрению «в участии массовых беспорядках». А в палату к Исеновой приставили охрану.

«В ночь с 7 на 8 января я проснулась от топота. В палату забежали СОБР и полицейские. Они стали светить мне в лицо фонариком, а после назвали мою фамилию. Нас в палате было трое. Я думала на площади не убили, сейчас добьют. Когда уже ко мне подошли, сказали “Руку!”. Я вытащила правую руку. Они надели на нее наручники и приковали к изголовью кровати. Две недели лежала так. Охраняли круглосуточно. 10-го числа меня из палаты забрали в службу по противодействию экстремизму и терроризму. Провели допрос. Как бы тоже незаконно, никакой санкции, никакого постановления. Просто сказали, что я свидетель с правом на защиту. То, что они спрашивали, я подписала. Оказывали психологическое давление. Я говорила, мне нужен прокурор, я должна знать свой статус, в чем меня обвиняют. Я была в неведении. Всем лежащим в палате не разрешали мне давать телефон», — говорит Исенова.

Через две недели активистке предоставили адвоката и сняли наручники. Ей был дан статус свидетеля с правом на защиту по статье 272 части 2 «участие в массовых беспорядках», однако по словам Исеновой, никаких следственных действий не происходит.

Она многократно писала заявление, чтобы ее признали потерпевшей, но лишь 3 октября ее дело зарегистрировали.

«За первые 2 недели я прошла медицинскую экспертизу, хотя до этого дважды уже ее проводили. Пока не знаю как двигается мое дело. Там 362 статья “превышение власти”. Я не согласна с этой статьей, потому что было ранение, это угроза жизни человеку. Я считаю, это дело должно проходить по статье 99», – отмечает активистка.

Смерти от пыток

После задержаний многие столкнулись с пытками в отделениях полиции, а затем в следственных изоляторах – их избивали дубинками, шокерами, пинали, заставляли ложиться на холодный пол. По данным Генпрокуратуры, трое из шести человек, погибших от пыток во время январских событий, скончались в Восточно-Казахстанской области (в 2022 году область разделили на две, теперь Семей относится к Абайской области – В.)

До сих пор нет информации о гибели Елдоса Калиева и Жандоса Жотабаева, скончавшихся при невыясненных обстоятельствах в отделениях полиции Семея. В феврале сообщалось, что по фактам их смерти местное управление по противодействию коррупции начало досудебные расследования по статье 362, части 4 (превышение власти или должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

В декабре брат погибшего Елдоса Калиева, Айдос Калиев сообщил Власти, что дело по факту смерти брата закрыли, так как не было найдено подозреваемых. «Смысла не вижу давать комментарий», – коротко ответил он.

26-летнего жителя Семея Елдоса Калиева задержали 10 января, когда он возвращался домой с празднования дня рождения дочери одного из друзей. О задержании брата Айдос Калиев узнал 11 января. В УВД ему сообщили, что «при обыске нашли дубинку и гранату», сообщив, что он погиб, когда оказывал сопротивление. Но по словам брата и друга - все его тело было в гематомах, нос и ребра были сломаны, пальцы рук и ног были исколоты.