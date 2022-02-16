1 726 граждан пострадали во время январских беспорядков в Казахстане – МВД

В результате массовых беспорядков, которые произошли в Казахстане в январе, различные ранения получили 1 726 гражданских лиц. Большинство из них были доставлены в больницы с огнестрельными и ножевыми ранениями, заявил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

«По данным министерства здравоохранения, во время указанных событий за медицинской помощью обратились 1 726 гражданских лиц, из них с огнестрельными ранениями – 673, с ножевыми и колотыми ранениями – 469, с телесными повреждениями – 431. Больше всего обратившихся за медицинской помощью приходится на город Алматы – 686, Алматинскую область – 336, Кызылординскую – 164 и Жамбылскую – 153, Шымкент и Восточно-Казахстанскую область – по 126», - озвучил данные по гражданским лицам Адилов.

Он подчеркнул, что ряд из них получили ранения во время нападений на объекты государственных учреждений и на силовиков, которые обеспечивали охрану общественного порядка, что «доказывается видеозаписями».

«По другим случаям работа по установлению обстоятельств получения телесных повреждений продолжается», - отметил глава следственного департамента.

Также различные телесные повреждения во время беспорядков получили свыше 3 тыс. сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. На сегодня в медицинских учреждениях остаются 273 человека, часть из них – в реанимации.

Напомним, 18 января в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций министр здравоохранения Ажар Гиният заявила, что с момента введения чрезвычайного положения и террористических актов за медицинской помощью обратились 2 739 человек. На тот момент стационарное лечение получали 200 человек, 14 находились в реанимации. В тот же день в ходе заседания правительства министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев заявлял, что 2 911 представителей силовых структур получили различные ранения.