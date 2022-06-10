Пережить январь

После него сцену занимает Акылжан Кисымбаев.

«По одиночке мы ничего не добьемся. Мы все вместе были, должны быть опорой друг другу. Вот, Ермек (Абдрешев – В.), я его носил (в СИЗО – В.) четыре дня. Я видел как его мучили, могу быть свидетелем. Мы должны быть как один кулак. Я вот сам хромаю, с костылем, но ничего не пропускаю. Надо взять спрос за умерших, за слезы их матерей. У меня у самого четыре дочери, но я не боюсь, подставлю свою голову. Пусть убьют, но зато я умер за правду», — говорит он.

В кабинете идет бурное обсуждение. Люди выслушивают друг друга, решая как действовать, и не только среди пострадавших от пыток в Алматы, но и в других регионах.

«Мы должны все делать сообща. Если кто-то кого-то узнает, мы должны подать заявление, чтобы тоже его опознать. Когда мы опознаем одного человека коллективно, то они это дело не смогут закрыть. Девять человек уже посадили. А нас пытали не девять человек, а сотни. Это был конвейер. И это только в Алматы. Помимо этого, мы должны вытащить людей (из следственных изоляторов – В.) из других городов», — говорит Адилбекулы.

Акмарал Байсеитов держит дрожащими руками фотографию двух парней, она мама одного из них - Онтая Бакыта. Женщина смогла увидеть своего сына лишь на 41-й день после задержания, но тогда он побоялся заявить о пытках.

«Но сейчас он говорит, что знает всех (людей, применивших пытки – В.), некоторых даже поименно готов назвать. Он мой единственный сын, против него нет никаких доказательств. За что они его так? Возле него сидел парень, кличка была “Золотой”, он рассказал мне, что после пыток он не мог ходить, были подбиты бедра, почки, может, сломалось колено. А у Ожета все зубы расшатанные, отбиты почки. Он от меня скрывает (состояние здоровья - В.), чтобы не делать мне больно», – в слезах говорит Байсеитова. Это же подтверждает отец Ожета Женисхана, Акрам Кенесхан.

Онтай Бахыта и Ожета Женисхана одними из первых обвинили по 291 статье Уголовного кодекса (Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств – В.). Оба они приговорены судом к пяти годам лишения свободы и уже этапированы в колонию.

«Родные и адвокаты подавали апелляцию, но проиграли. Допрос проходил глубокой ночью и без защитников. Родственникам ничего не сообщалось. Подписи в протоколах не соответствуют подписям этих ребят. Они сейчас находятся в другом исправительном учреждении. Парни также подтверждают, что они ничего не подписывали. Отец Онтай Бакыта, узнав о ситуации, умер от внутримозгового кровоизлияния. Он не мог связаться с ним ни на суде, ни во время допроса. Парень даже не смог узнать о смерти отца. Сейчас мать осталась без обоих кормильцев – отец умер, а сына незаконно посадили», – говорит Жалгас Сапарханова, одна из адвокаток, которая помогает пострадавшим от пыток.