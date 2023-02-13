«Мы были нужны своей Родине»

«Я родился в Каракалпакстане. Нас 8 детей. Отец умер в 46 лет, а мать в 41 год - в 1977 году, друг за другом, с разницей в 7 месяцев. Так мы остались сиротами. Я был самым старшим, все взял на себя. Тогда я учился на последнем курсе педагогического университета в Нукусе, на факультете физкультуры. После получения диплома, чтобы работать учителем в городе, надо было отслужить в армии. А как я оставлю остальных? В общем, взял направление в Конратский район, туда переселил всех своих братишек и сестренок. Конечно, было очень тяжело. А кому легко без родителей? Но все уже пройдено», — рассказывает он.

Они стали жить в ауле Раушан. Алмаганбет был преподавателем в школе имени Островского. В то время самому младшему его братишке было три года.

«Мне тогда дядя с тетей хорошую поддержку дали, я им благодарен. Всех получилось взрастить. Везде тои справили, поженили, замуж выдали. Все в Казахстане. Только одна в Каракалпакстане, умерла. А так, две сестренки в Алматы, одна в Мерке. Один брат тут, в Таразе, в районе сахарного завода, другой - в Алматы, третий - в Бурном. Все стали семейные», — говорит Алмаганбет.

Он рассказывает, что, руководя спортивными командами, они выигрывали первые места по всему району. Так он и работал до пенсии.

«В Каракалпакстане учителя в 53 года на пенсию выходят, а женщины-учителя в 50 лет. Жена моя была учителем казахской литературы и языка. Я еще работал акимом в своем ауле, но написал заявление и вернулся к преподаванию», — добавляет он.

Его предки когда-то жили около Аральского моря, но переселились после голода.

«Так - мы казахстанцы. Я фактически последним приехал сюда. Тогда уже все родственники переехали. В ауле вообще около 95% были казахами, сейчас от них наверное 15% осталось, все уехали. Я до этого часто ездил к родственникам в Казахстан, особенно в Алматы. Потом у нас дефицит воды в регионе появился. Хотелось к родственникам, общаться с ними. Да и хотели мы всегда на Родину, как получил Казахстан независимость. Нам и север предлагали, но там никого нет. Детям как быть? Они должны знать своих братьев и сестер», — считает Алмаганбет.