Скотоводство и взаимопомощь: чем занимаются кандасы на юго-востоке Казахстана?

В начале 2021 года этот термин был упразднен, а вместо него в оборот вошло новое понятие «кандас», обозначающее «сородич, сокровник». Одной из целей этого решения было убрать негативную коннотацию слова «оралман» (который буквально означал временный статус этнических репатриантов с ВНЖ до получения статуса граждан Казахстана), стигматизирующую эту социально чувствительную группу населения. Тем не менее сложившиеся стереотипы о теперь уже кандасах продолжают жить, а основные проблемы их интеграции остаются нерешенными.

Скотоводство, как экономическая ниша

Будучи предоставлены сами себе, этнические репатрианты на исторической родине выстраивают горизонтальные инициативы в попытках найти доступные им экономические ниши. Действуя как диаспора, кандасы самостоятельно определяют фигуры, с которыми они ассоциируются. Одним из подобных способов становится (пере)создание своих собственных сообществ на основе шежире-генеалогии. Переселяясь в Казахстан, они собираются в сообщества людей со схожим жизненным опытом возвращения на историческую родину, беря за основу, в том числе, родственные и родовые связи.

Одной из самых сильных моделей идентичности, присущих диаспорам этнических казахов, является родовая, а также их значительная привязанность к обычаям и традициям. И то и другое, конечно, противопоставляло их местным казахам, которые выглядели слабыми в знании простых традиций. К тому же, они не всегда имели возможность вести разговор на казахском языке. Воспользовавшись нежеланием местных казахов жить в сельской местности и разводить скот, этнические казахи, родившиеся в Китае и Монголии, заняли эту экономическую нишу, пытаясь балансировать между интересами собственных хозяйств и экономики страны.

Мирасбек − казах, родившийся в Китае. В личной беседе он описывал препятствия в поиске работы на местном рынке труда Алматинской и Жетысуской областей. Попробовав разные виды бизнеса, он и его семья в конце концов решили заняться традиционным пастбищным животноводством: «Это был единственный выбор для нас, и мы преуспели». Так же как и другие казахи из Китая и Монголии, начинавшие свой путь пастухами на жайлау, он совершенно четко знал, что через несколько лет он соберет свое стадо. Сейчас у него небольшой табун лошадей и баранов, которые регулярно пасутся на жайлау, а также коров и коз, которых он держит недалеко от деревни. Кроме мяса и молочных продуктов, они также поставляют қымыз в ближайшие рестораны.

По рассказам одного пастуха, родившегося в Китае, летние пастбища жайлау в северной части Алматинской и Жетысуской областей, на которых кандасы пасут свои стада, не принадлежат им. Они принадлежат местным казахам, взимающим аренду за возможность выпаса скота. Пастухи отдают им одного барана из ста раз в месяц. За летний сезон они передают владельцу земли четырех баранов. По словам того же пастуха, земли им не принадлежат, купить или взять их в аренду они не могут, но ждут когда получат эту возможность. Согласно закону о запрете предоставления в аренду и продаже сельскохозяйственных земель иностранцам, лицам без гражданства, принятому в 2021 году, кандасы не имеют возможности брать землю в аренду.