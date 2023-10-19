На западе Казахстана продолжается утечка метана

Новость об утечке широко освещалась в августе, когда геоаналитики показали, что утечка на Мангистау может быть классифицирована как «супер выброс».

Французская геоаналитическая компания Kayrros SAS, которая первой привлекла внимание СМИ к утечке на Каратуруне, заявила, что утечка продолжается с момента аварии.

«Мы все еще наблюдаем продолжающуюся утечку метана с этого объекта», — сказал представитель Kayrros в интервью Власти.

Однако государство, похоже, больше сосредоточено на тушении пожара на месторождении, чем на утечке метана. Тогда как последняя чревата более серьезными последствиями для окружающей среды, поскольку метан в 80 раз более мощный парниковый газ, чем углекислый газ, выделяемый в результате пожара.

3 октября на форуме Kazenergy, собравшем в Астане десятки нефтегазовых компаний, министр экологии Ерлан Нысанбаев указал на необходимость ограничения выбросов.

«Мы полагаем, что нефте- и газовой отраслям Казахстана необходимо предпринять активные меры по контролю и снижению выброса метана на всех этапах производства», — заявил министр.

Но вопрос Власти о продолжающемся пожаре и утечке метана на Каратурунском месторождении застиг министра врасплох.

«Нет, я об этом не слышал. Где это? Я же только пришел. Я только вникаю», — ответил Нысанбаев.

Министерство экологии, в котором за последний год сменилось три руководителя, остается в стороне, тогда как бремя решения этих проблем берут на себя министерство энергетики и департамент экологии по Мангистауской области.

На пресс-брифинге 16 октября Нысанбаев сообщил: «Мы периодически на системной основе ведем мониторинг состояния выбросов в атмосферу [на месторождении Каратурун]».