На западе Казахстана продолжается утечка метана

С момента пожара на месторождении Каратурун-Юг в Мангистауской области прошло уже более четырех месяцев, но утечка метана по-прежнему видна на геопространственных снимках, полученных несколькими космическими агентствами. Это свидетельствует о продолжающейся в Казахстане экологической катастрофе.
Новость об утечке широко освещалась в августе, когда геоаналитики показали, что утечка на Мангистау может быть классифицирована как «супер выброс».
Французская геоаналитическая компания Kayrros SAS, которая первой привлекла внимание СМИ к утечке на Каратуруне, заявила, что утечка продолжается с момента аварии.
«Мы все еще наблюдаем продолжающуюся утечку метана с этого объекта», — сказал представитель Kayrros в интервью Власти.
Однако государство, похоже, больше сосредоточено на тушении пожара на месторождении, чем на утечке метана. Тогда как последняя чревата более серьезными последствиями для окружающей среды, поскольку метан в 80 раз более мощный парниковый газ, чем углекислый газ, выделяемый в результате пожара.
3 октября на форуме Kazenergy, собравшем в Астане десятки нефтегазовых компаний, министр экологии Ерлан Нысанбаев указал на необходимость ограничения выбросов.
«Мы полагаем, что нефте- и газовой отраслям Казахстана необходимо предпринять активные меры по контролю и снижению выброса метана на всех этапах производства», — заявил министр.
Но вопрос Власти о продолжающемся пожаре и утечке метана на Каратурунском месторождении застиг министра врасплох.
«Нет, я об этом не слышал. Где это? Я же только пришел. Я только вникаю», — ответил Нысанбаев.
Министерство экологии, в котором за последний год сменилось три руководителя, остается в стороне, тогда как бремя решения этих проблем берут на себя министерство энергетики и департамент экологии по Мангистауской области.
На пресс-брифинге 16 октября Нысанбаев сообщил: «Мы периодически на системной основе ведем мониторинг состояния выбросов в атмосферу [на месторождении Каратурун]».
Четкое изображение
Метан — невидимый газ без запаха. В интерактивном материале New York Times в 2019 году было показано, как, сделав его видимым, можно показать масштабы проблем, которые он провоцирует. Помимо более сложных измерений на поверхности, спутниковые снимки позволяют четко увидеть метановые шлейфы и приблизительно рассчитать их массу.
Эрик Арендс, представитель нидерландского Института космических исследований SRON, заявил, что утечка метана практически не вызывает сомнений.
«Впервые утечка была четко обнаружена спутником TROPOMI 21 июня 2023 года. Хотя покрытие TROPOMI ограничено облаками, вы можете видеть многочисленные обнаружения с полуострова Мангистау», — сказал Арендс, указывая на шлейфы метана, которые видны на спутниковых снимках.
TROPOMI — прибор для мониторинга тропосферы, ближайшего слоя атмосферы к поверхности Земли. TROPOMI находится на борту спутника Copernicus Sentinel-5 Precursor, выведенного на орбиту в 2017 году Европейским космическим агентством.
Власть получила снимки с временной привязкой, на которых хорошо виден метановый шлейф и его перемещение в зависимости от направления ветра. Для наглядности мы анимировали местоположение пожара на месторождении.
Спутники Европейского космического агентства и Итальянского космического агентства, не заслоненные облаками, также смогли с определенной долей погрешности измерить объем выбросов с месторождения.
Картина, согласно расчетам SRON, доступным через их онлайн-инструмент мониторинга, показывает, что выбросы значительно превышают класс "супер выброс" и переходят в категорию «ультра выброс». Продолжительная утечка наносит огромный ущерб окружающей среде и может быть классифицирована как одна из крупнейших в истории.
На приведенном ниже графике мы наглядно показываем, как каждое из измерений TROPOMI сопоставляется с определением «ультра выброс», то есть с объемом выбросов свыше 25 тонн/час.
Что-то измеряют
Сотрудники департамента по экологии Мангистауской области, отвечая на вопрос Власти, заявили, что, согласно их замерам, «территория загрязняется».
«9 июня были проведены замеры атмосферного воздуха на предмет наличия загрязняющих веществ при возгорании. Так, согласно результатам замеров, было установлено превышение предельно допустимых концентраций по загрязняющему веществу метан - 2540 мг/м3», — говорится в письменном ответе департамента.
В ведомстве также добавили, что замеры атмосферы проводятся еженедельно.
До ликвидации пожара на месторождении масштабы загрязнения трудно оценить, сообщили Власти в министерстве экологии.
«Специалисты не смогут предоставить точную информацию до тех пор, пока пожар не будет потушен», — заявил 13 октября представитель министерства.
С этим согласны и в министерстве энергетики.
«В настоящий момент подойти к устью скважины не представляется возможным до снижения давления фонтана на аварийной скважине», — говорится в сообщении министерства.
В то же время департамент по экологии Мангистауской области пообещал провести ревизию месторождения для определения ответственности и ущерба после устранения аварийной ситуации.
«После устранения последствий инцидента департамент организует внеплановую проверку с участием государственных органов, научно-исследовательских институтов и независимых экспертов», - говорится в сообщении департамента.
«После ликвидации аварии, в целях установления объема нанесенного ущерба окружающей среде, будет назначена внеплановая проверка [с участием] научно-исследовательских институтов, проектных институтов и независимых экспертов в области геологии и разработки месторождений углеводородов», — говорится в ответе департамента на запрос.
Важно отметить, что более ранние оценки концентрации метана «между 2% и 3%», сделанные в августе разрабатывающей месторождение компанией «Бузачи Нефть» и департаментом экологии, во время нашего последнего обращения к ним не подтвердились.
Много решений, но решения пока нет
На наш вопрос о том, как планируется остановить утечку метана, в «Бузачи Нефть» ответили, что сначала необходимо потушить пожар, и что аварийные работы будут продолжаться до октября. В компании также добавили, что после аварии аварийные работы координируются через Мангистауское управление экологии и Министерство энергетики.
В министерстве энергетики отметили, что экологические условия оказывают решающее влияние на решение проблем, связанных с авариями на устье скважин.
«Следует отметить, что универсального решения по ликвидации аналогичных аварий не существует. Министерство, совместно с экспертами, ветеранами нефтегазовой отрасли и проектными институтами, АО НК «КазМунайГаз», ТОО «КМГ-Бурение», ТОО «Бузачи Нефть» и другими, на постоянной основе проводит технические консультации», — сообщил Власти заместитель министра энергетики Асхат Хасенов.
В ответ на наши вопросы о ходе ликвидации последствий аварии в «Бузачи Нефть» сообщили, что компания находится на завершающей стадии этой работы.
«По состоянию на 16 октября, в результате проведения первого этапа финальных мероприятий по ликвидации аварии, выделение газа из аварийной скважины значительно снизилось, что привело к уменьшению интенсивности горения пламени», — сообщил заместитель генерального директора по стратегическому развитию Данияр Дуйсембаев.
«Первым этапом» является заводнение и изоляция газового пласта. После завершения работ компания сообщила, что приступит к герметизации аварийной скважины. Как уже отмечалось ранее, компания планирует ликвидировать аварийную ситуацию «в октябре».