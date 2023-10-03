Глава Минэкологии заявил, что не слышал о пожаре на месторождении Южный Каратурун

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысамбаев заявил, что «не слышал» о пожаре на месторождении Южный Каратурун в Мангистауской области и предполагаемом выбросе метана, о котором ранее заявляли европейские ученые. Министр объяснил это тем, что недавно вступил в должность.

«Нет, я не слышал. Где это? Я же только пришел. Я только вникаю», – заявил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысамбаев, отвечая на вопрос о пожаре на месторождении группы Каратурун компании «Бузачи-Нефть» и предполагаемой утечке метана во вторник в кулуарах форума Kazenergy.

При этом часть своего доклада на форуме Нысамбаев посвятил сокращению выбросов метана, отметив, что Казахстан рассматривает возможность присоединения к обязательству по их сокращению.

«Мы полагаем, что нефте- и газовой отраслям Казахстана необходимо предпринять активные меры по контролю и снижению выброса метана на всех этапах производства», – заявил министр.

В начале августа французская геоаналитическая компания Kayrros SAS сообщила, что спутники зафиксировали 9 крупных выбросов метана с 9 июня по 23 июля в Мангистауской области. Компания Бузачи-Нефть заявила, что на спутниковых снимках, вероятно, видны облака горячего пара с минимальными следами парникового газа. Ученые не согласись с оценкой компании.

Ерлан Нысамбаев был назначен министром экологии и природных ресурсов 5 сентября.