«Если суд выносит решение, только приняв во внимание слова прокуроров, то зачем мы, адвокаты?»

«Вообще привыкаешь. Хотя понимаешь, какой будет результат, все равно есть маленькая надежда на справедливое решение», — говорит она.

Айнара постоянно делает записи, параллельно отвечая на звонки. Суд дает ей слово после того, как закончился процесс подачи ходатайств и она начинает очень долгое выступление, приводя доказательства невиновности её подзащитной.

«Когда выносят несправедливое решение, это нужно принять, такова наша работа»

Айнара делит свою жизнь на до и после Январских событий. Она говорит, что в те дни они работали сутками, постоянно были в разъездах в следственные изоляторы. По её ощущениям, она все ещё находится в 2022 году.

«По работе своей матери я видела как всё это может быть несправедливо. Ты находишься под постоянным наблюдением, происходят какие-то гонения. Это эмоциональные дела, которые выжимают из тебя все соки. Я иногда говорила матери: “Давай больше не будем политические дела брать”. В общем, все это имеет побочные эффекты, сказывающиеся на здоровье и состоянии», — делится Айнара.

Дела по январским событиям она начала вести по обращению людей. В феврале 2022 года, когда многие еще находились под стражей, она ездила в следственный изолятор, где встретила многих соратников своих подзащитных. Многие тогда не имели адвокатов и она подсказывала им, как поступать. Так она стала консультировать и защищать пострадавших от пыток Косая Маханбаева, Акылжана Кийсымбаева, Нуртаса Каранеева и других.



Она добавляет, что так как эти дела длятся больше года, она подолгу общалась со своими подзащитными и прониклась к ним сочувствием.

«Я понимаю, что есть негласное правило и надо соблюдать границы. Но есть люди и дела, которые западают тебе в душу. Я стала дружить с Косаем и Айгерим. Я им помогаю и сопереживаю. С ними эта граница размылась и я об этом не жалею, я рада, что знакома с ними. На прошлых выходных были поминки матери Косая, я там тоже присутствовала. Я чувствую, что он мне благодарен, относится с уважением и теплотой. Он может ко мне обратиться просто за советом, что-то обсудить, даже не по юридическим делам», — рассказывает Айнара.

С начала Қаңтара она вела пять дел, касающихся Январских событий. Больше всего на нее повлияло «дело по захвату аэропорта». «Захват, которого не было», — замечает она.

С Айгерим Тлеужан адвокат познакомилась, когда Айгерим работала журналисткой. Однажды она ей рассказала, что ее несколько раз допрашивают «по делу о захвате аэропорта» в качестве свидетеля и попросила Айнару стать ее адвокатом. «Потом ее признали подозреваемой и поместили под домашний арест. Она жила на тот момент одна, ее единственная связь была со мной. Так мы и подружились», — говорит Айнара.