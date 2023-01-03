Годовщина января: отказ от амнистии, новые обвинения и «превышение власти» вместо убийства

В апреле вместе с родными других осужденных и погибших она выходила на акцию протеста с требованием снять с них обвинения.

«Тогда меня оштрафовали, – говорит Шырынбекова. – Мы просто выходили за свободу. Тогда о политике я не думала, не знала, что такое митинг. Там была Акмарал Байсеитова, мама Бакыта Онтая, одного из первых, кого приговорили к лишению свободы. Смотрю: ее задерживают. А ее муж сразу после приговора впал в кому и на тринадцатый день умер. Сын у нее единственный. Я говорю, куда вы ее везете, вы знаете ее состояние? Я за нее заступалась, и меня тоже задержали».

После того, как Иманбекова осудили, Шырынбекову с двумя детьми попросили съехать со съемной квартиры. Те же просьбы стали поступать и от хозяев склада, который она арендовала на ближайшем к дому базаре, неподалеку от которого занималась торговлей. «Такое происходило трижды. Где бы я ни арендовала, через три-четыре дня приходят, говорят, освободите. Без причин», – говорит Шырынбекова. Она торгует всего по несколько часов в день из-за состояния здоровья. У Шырынбековой эпилепсия, судороги случаются по несколько раз в месяц, и с таким диагнозом женщину больше никуда не берут на работу.

В один из дней, когда Шырынбекова занималась торговлей, на ее телефон стали поступать звонки якобы от службы доставки одной из кондитерских. По телефону у женщины уточняли, где она находится, чтобы привести заказ, хотя она его не оставляла. Она попросила курьеров подъехать, чтобы разобраться в ситуации. Вскоре к ней подошел сотрудник правоохранительных органов и, пояснив, что ее подозревают в организации митинга в столице, забрал ее в управление полиции. Он показал Шырынбековой оформленный на нее авиабилет в Астану – кто его купил, ей неизвестно. После нескольких часов в управлении полиции ее отпустили, убедившись, что она никуда не поедет, но предупредили, что ее планировалось удерживать до самого времени вылета. В другой день во время поездки к супругу в СИЗО на Шырынбекову напал и избил водитель такси. После этого неизвестный пытался пробраться в ее квартиру и испачкал снаружи всю ее входную дверь.

В середине ноября стало известно, что Иманбеков попадает под объявленную главой государства амнистию. Сейчас Шырынбекова добивается замены его оставшегося срока на штраф. Она говорит, что январские события повлияли на всю семью, и после освобождения супруга они планируют уезжать из страны.

«Сейчас у меня под тональным кремом не видно синяков. Но у меня частые судороги, и целых зубов почти не осталось. Дочка три месяца работала, так как знает мое состояние. Она мне говорила летом: мама, оказывается, государство никому ничем не помогает, каждый озабочен своими проблемами», – говорит Шырынбекова.

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В марте генпрокуратура сообщала, что по республике заведено 243 уголовных дела по фактам пыток и превышения власти. В декабре в ответе на запрос Власти ведомство сообщило, что прекращено 235 досудебных расследований по фактам пыток и превышения должностных полномочий, из них 231 за отсутствием состава, и 4 – за отсутствием события преступления.

Из шести фактов гибели задержанных от пыток, по трем фактам досудебное расследование было завершено, из них одно дело направлено в суд с обвинительным актом, а два других находятся на ознакомлении сторон. «По одному факту сроки досудебного расследования прерваны, по двум фактам досудебные расследования в производстве», – также сообщила генпрокуратура.

Согласно ответу ведомства, «из 238 погибших лиц, досудебные расследования прекращены по фактам смерти 186 лиц». Только троим из погибших были вынесены обвинительные приговоры с освобождением от уголовной ответственности в связи со смертью.



