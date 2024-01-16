«Нам придётся вернуться к контролю антибиотиков»

Коклюш не даёт пожизненный иммунитет ни после болезни, ни после вакцинации. Во многих странах есть прививка от коклюша для взрослых, для беременных, а у нас её нет, вакцинируют только детей. По вашему мнению, стоит ли её внедрять сейчас именно для взрослых, для беременных, для группы риска?

Вы правильно задали вопрос о том, есть ли осложнения и насколько они часты. Коклюш у лиц без имуннопровокации редко даёт значимые осложнения. Дети в возрасте до года и пожилые люди из группы риска более подвержены им, и то эти осложнения несопоставимы, например, с тем, что происходит при кори и при том же гриппе. Я думаю, частота заболеваемостью коклюшем не настолько велика, чтобы вводить это в постоянный календарь, может быть рассмотреть для групп риска, но лучше эту ситуацию могут прокомментировать инфекционисты и эпидемиологи. Чтобы минимизировать риски нужно соблюдать меры эпидпрофилактики и своевременной вакцинации. Всё-таки нам важно оградить детей. Я считаю, что если бы не было «антиваксеров», если бы все родители соблюдали хотя бы детский календарь прививок, то сформировался бы коллективный иммунитет, и у нас не было бы в дальнейшем таких вспышек различных вакциноуправляемых инфекций.

По статистике наблюдается постоянный рост бронхиальной астмы. По последним цифрам, которые я нашла за 2020 год, уже приходится 126 заболевших на 100 000 населения. Какие-то исследования проводятся, с чем это связано? Это может быть связано с ухудшением экологии, или это уже врожденная астма у детей...

Врождённая астма – это не совсем правильное понятие, потому что с ней не рождаются, астму приобретают под воздействием каких-то провоцирующих факторов, но ребенок действительно может иметь генетическую предрасположенность к аллергии, то есть у людей с астмой часто прослеживаются какие-то родственники с аллергическими состояниями: астма, дерматиты, крапивницы, сезонные аллергии. На самом деле склонность к аллергическим состояниям передаётся генетически, а вот разовьётся ли заболевание, зависит от того, в какие условия попадёт ребёнок. На это влияют, конечно же и окружающие факторы, воздух и всё, что в нём находится, но и немаловажно, что мы едим и что принимаем. Не лучшие продукты, приём большого количества красителей, консервантов, это всё имеет значение. Одна из важнейших причин - безудержное применение антибиотиков. Сейчас у родителей есть стремление как можно раньше дать антибиотик ребёнку, хотя мы всё время говорим о том, что более 90% случаев респираторной инфекции связаны с вирусами, на которые антибиотик не действует.