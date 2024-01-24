Как жители городов Казахстана могут контролировать ремонт тепловых сетей?

В коммунальной сфере Казахстана уже давно идут споры о том, кто ответственен за отсутствие модернизации теплоэнергетической инфраструктуры на протяжении десятилетий — государство, в собственности которого полностью или частично находится 15 ТЭЦ, или частный сектор, владеющий 22 ТЭЦ.

В ситуации с теплосетями все осложняет то, что часть из них находится на балансе местных исполнительных органов, а другая часть принадлежит частным собственникам.

Вместо определения виновных государство решило начать масштабную программу модернизации инфраструктуры, на которую до 2029 года планируется потратить 17 трлн тенге.

В Казахстане перед модернизацией или ремонтом энергетической инфраструктуры, в том числе теплосетей, проводят два вида аудита — технический и энергетический. В первом случае специалисты замеряют износ, а во втором — оценивают энергопотери.

Государство чаще всего рассказывает о состоянии энергообъектов, используя только показатель износа. В этой логике объясняются все причины произошедших и потенциальных аварий на ТЭЦ и теплосетях. И в снижении износа видят основной выход из ситуации.

Собеседник Власти, чья компания неоднократно поставляла оборудование для тепловых пунктов и тепловых сетей, рассказал на условиях анонимности, что частные собственники регулярно запрашивают деньги из бюджета на снижение износа. Но реальную модернизацию и ремонт они не проводят.

Для того чтобы ремонт на тепломагистралях проводился систематически, акиматам легче выделить деньги непосредственно собственникам ТЭЦ, чтобы они сами могли организовать ремонт на своих теплосетях.

«[Нанятый] подрядчик, как правило, раскапывает самый проблемный участок, меняет старую дырявую трубу на старую недырявую, и в лучшем случае кладет изоляцию. Этим все и ограничивается», — говорит собеседник.

Он подчеркнул, что собственники ТЭЦ не заинтересованы в модернизации и ремонте теплосетей. Если их провести, государство уже не станет выделять прежний объем финансирования на эти цели.

Кроме того, во время холодов ТЭЦ наращивает объемы производства теплоэнергии, благодаря чему получает больше выплат со стороны компании, принимающей тарифы.

«И чем больше энергопотерь будет у ТЭЦ (из-за некачественного ремонта — .В), тем большим будет фактическое потребление тепла. Так [частный собственник] сможет больше зарабатывать», — поясняет собеседник.