Как жители городов Казахстана могут контролировать ремонт тепловых сетей?

В конце 2022 года в Экибастузе произошла одна из крупнейших в истории независимого Казахстана аварий на ТЭЦ, которая привела к множественным порывам тепловых сетей. Жители города смогли самоорганизоваться для контроля за ремонтом теплосетей, что позволило провести работы более качественно. Власть рассказывает, как опыт Экибастуза может помочь другим жителям городов Казахстана в модернизации системы теплоснабжения.
Новый отопительный сезон в Казахстане начался с новостей об авариях на тепловых сетях. С начала декабря порывы произошли в Степногорске, Кошкетау, Актау, Балхаше и Костанае. Общеизвестными эти аварии стали только из-за отключения отопления или снижения температуры в жилых домах.
В феврале 2023 года министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев во время заседания правительства заявлял о критическом уровне износа теплосетей в пяти регионах Казахстана — от 65% и выше. Средний износ по республике составил 54%, самый большой износ показали тепловые сети Павлодарской области — 82%.
В апреле того же года тогдашний глава МЧС Юрий Ильин, докладывая о ситуации в Экибастузе, связал причину высокого износа ТЭЦ и теплосетей с отсутствием модернизации основного и вспомогательного оборудования, а также долгосрочного плана по его ремонту. Вместо полной замены оборудования происходила его частичная замена.
В коммунальной сфере Казахстана уже давно идут споры о том, кто ответственен за отсутствие модернизации теплоэнергетической инфраструктуры на протяжении десятилетий — государство, в собственности которого полностью или частично находится 15 ТЭЦ, или частный сектор, владеющий 22 ТЭЦ.
В ситуации с теплосетями все осложняет то, что часть из них находится на балансе местных исполнительных органов, а другая часть принадлежит частным собственникам.
Вместо определения виновных государство решило начать масштабную программу модернизации инфраструктуры, на которую до 2029 года планируется потратить 17 трлн тенге.
В Казахстане перед модернизацией или ремонтом энергетической инфраструктуры, в том числе теплосетей, проводят два вида аудита — технический и энергетический. В первом случае специалисты замеряют износ, а во втором — оценивают энергопотери.
Государство чаще всего рассказывает о состоянии энергообъектов, используя только показатель износа. В этой логике объясняются все причины произошедших и потенциальных аварий на ТЭЦ и теплосетях. И в снижении износа видят основной выход из ситуации.
Собеседник Власти, чья компания неоднократно поставляла оборудование для тепловых пунктов и тепловых сетей, рассказал на условиях анонимности, что частные собственники регулярно запрашивают деньги из бюджета на снижение износа. Но реальную модернизацию и ремонт они не проводят.
Для того чтобы ремонт на тепломагистралях проводился систематически, акиматам легче выделить деньги непосредственно собственникам ТЭЦ, чтобы они сами могли организовать ремонт на своих теплосетях.
«[Нанятый] подрядчик, как правило, раскапывает самый проблемный участок, меняет старую дырявую трубу на старую недырявую, и в лучшем случае кладет изоляцию. Этим все и ограничивается», — говорит собеседник.
Он подчеркнул, что собственники ТЭЦ не заинтересованы в модернизации и ремонте теплосетей. Если их провести, государство уже не станет выделять прежний объем финансирования на эти цели.
Кроме того, во время холодов ТЭЦ наращивает объемы производства теплоэнергии, благодаря чему получает больше выплат со стороны компании, принимающей тарифы.
«И чем больше энергопотерь будет у ТЭЦ (из-за некачественного ремонта — .В), тем большим будет фактическое потребление тепла. Так [частный собственник] сможет больше зарабатывать», — поясняет собеседник.
Экономист Марат Абдурахманов, уже несколько лет исследующий состояние и финансовое управление энергообъектами, считает, что фокус с замера износа нужно сместить на оценку энергопотерь теплосети.
При планировании ремонта, отмечает экономист, собственники ТЭЦ чаще всего закладывают цену труб, закупаемых для проведения модернизации теплосетей, без учета инфляции. Хотя из-за нее реальная стоимость оборудования может быть в несколько раз выше.
При этом денежная разница между номинальной и реальной стоимостью труб может тратиться не на ремонт, а храниться на депозитах в банках в течение долгого времени. Впоследствии эти деньги могут идти на другие цели, в силу чего масштаб ремонта теплосетей оказывается гораздо меньшим.
Кроме того, собственники не заводят накопительные счета на капитальный ремонт ТЭЦ и теплосети. В результате при техническом аудите износ теплосетей накапливается и становится очень высоким, так как изначально накоплений на их ремонт и самого ремонта не было.
Оценка энергопотерь, по словам экономиста, способна лучше отразить реальное состояние тепловых сетей. Хорошее состояние труб, помимо прочего, предполагает, что они изолированы. Если они не изолированы, энергопотери возрастают и специалисты видят это при аудите. А значит общество сможет понять, проводилась ли модернизация или нет.
Марат Есекин, председатель правления палаты энергоаудиторов, энергоменеджеров и энергоэкспертов, добавляет, что состояние инфраструктуры оценивают по энергопотерям в основном в европейских странах. Теплосети у них постоянно модернизируются, поэтому общий уровень износа не превышает допустимых значений.
ТЭЦ и теплосети в Казахстане таким результатом похвастаться не могут, поэтому, считает Есекин, ориентироваться только на энергопотери может быть неправильно.
«О каких потерях мы можем говорить, если у нас трубы падают? Поэтому приоритет у нас — это надежность и безопасность работы самих ТЭЦ (и теплосетей — В.), и для этой цели как раз делается оценка износа», — подчеркивает он.
Другой собеседник Власти, работающий в ФНБ «Самрук-Қазына», добавляет, что оценка энергопотерь, как и замеры износа, могут вводить в заблуждение.
Тепловые потери прямо коррелируют с износом, но у них могут быть разные причины. Возможно, станция тратит энергию на хозяйственные нужды или у нее есть внутреннее потребление. Это не говорит об износе.
Но и подсчет износа не обходится без проблем. «С применением новой оценки износа, он у всех станций упал на 10-15%. Действующая методика занижает цифры», — говорит собеседник.
Эксперты расходятся в оценках того, какая методика способна показать как реальное состояние объектов теплоэнергетики и теплосетей, так и подтвердить эффективность их модернизации после окончания работ.
Абдурахманов считает, что повысить эффективность ремонта и, как следствие, сократить количество аварий на теплосетях, могут сами жители городов.
«Жители Экибастуза образовали общественные мониторинговые группы, которые следили за ремонтом теплосети. Они до сих пор смотрят за тем, как эксплуатируются теплотрассы», — рассказывает экономист.
Экибастуз после аварии
27 ноября 2022 года на Экибастузской ТЭЦ произошло отключение четырех котлоагрегатов. Как минимум 200 домов остались без отопления. 28 ноября в городе объявили ЧС техногенного характера.
Температура в некоторых квартирах на 10-й день после аварии снизилась до минус 7 градусов. Отогреть квартиры электрическими обогревателями жители тоже не могли — электричество выбивало из-за перенапряжения. Морозы и отсутствие тепла привели к тому, что трубы и батареи в домах начали перемерзать и либо трескались, либо лопались.
Последствия аварии, включая порывы на теплотрассах во всем городе, устраняли почти месяц. После этого в городе начался масштабный ремонт теплосетей, который позволил Экибастузу начать новый отопительный сезон 27 сентября 2023 года без серьезных потрясений.
Гульмира Мусина — жительница многоэтажки на улице Машхур Жусупа, которую тоже затронула авария в 2022 году. В ночь после аварии она и ее соседи всю ночь пытались контролировать состояние тепловых сетей в подвале дома.
«Все лето центральную магистраль по Махшур Жусупа ремонтировали, теплотрассу поменяли полностью. Они сделали короб бетонный, короб залили раствором, обложили кирпичом — не просто так в землю залили. Наружные трубы сейчас тоже по-новому утепляют», — рассказывает женщина.
Пенсионерка и ветеран железнодорожного транспорта Галина Цитульская, живущая в частном секторе Экибастуза, вспоминает, как аким города Аян Бейсекин, назначенный на свою должность в августе 2022 года, самостоятельно обходил дома и подвалы, проверяя готовность теплосетей к отопительному сезону.
«Я думаю, что он уже все дома обошел. Люди начинают возмущаться — он приходит и проверяет. Всю осень он собирал КСК каждый вторник. Вплоть до того, что говорил: не будете делать — закроем», — рассказывает женщина.
Общая протяженность тепловых сетей в Экибастузе — 420 километров. Заместитель акима города Ануарбек Аманов рассказал, что за период ремонтных работ — с весны по осень 2023 года — заменили 70 км квартальных и магистральных теплосетей. Для сравнения, в 2021 году в Экибастузе отремонтировали только 619 метров сетей.
«Чтобы войти в отопительный сезон, безаварийный зимний период, проводятся гидравлические испытания сетей. Путем увеличения давления в сети выявляются наиболее уязвимые места. Было выявлено в весенний период порядка 250 повреждений», — сказал Аманов, добавив, что в отопительный сезон город вошел своевременно.
Несмотря на крупнейшие в истории Экибастуза ремонтные работы, в городе пока происходят аварии и остаются дома, температурный режим в которых не соответствует норме. По предложениям некоторых горожан, это может быть связано с тем, что большая часть тепломагистралей все еще не модернизирована.
«В прошлом году Роман Скляр (первый заместитель премьер-министра — .В) заверял, что авария на ТЭЦ устранена. Но как она устранена, если в домах 13-15 градусов? У моего друга новостройка и к ним подведена новая теплотрасса — да, они в тепле. А все, у кого тридцатилетние трассы — мерзнут», — считает Евгений Цитульский, работающий дальнобойщиком.
В одном из таких домов живет пенсионерка Анна. В квартире она носит зимнюю одежду, куртку, валенки и варежки — градусник в коридоре показывает только 9 градусов тепла. Проблема с отоплением в подъезде не решается годами.
«У нас батареи ледяные. Жаловаться не знаю куда. Мне два ветродуя подарили в прошлом году — я их включила, чтобы хоть чуть-чуть руки погреть, а электричество выбило», — говорит Анна.
Соседи пенсионерки самостоятельно готовят к зиме отопительные системы в подвале и квартирах, однако считают, что ситуация изменится только после замены труб.
«Батареи еле теплые. Никто ничего не делает, все молчат. С ТЭЦ сюда приезжали контролеры, они мне говорят КСК должно решать. Мы сами кое-как тут стараемся в течение года — воду спускаем, чиним все», — рассказывает одна из соседок Анны.
Общественный контроль как решение
После снятия режима ЧС в начале 2023 года в Экибастузе координаторка волонтерской организации Vita Самал Дюсенбаева и ее коллеги выявляли дома, в которых по-прежнему отсутствовало отопление. Они сообщали о проблемах в единый колл-центр города, и это помогало более оперативно налаживать подачу тепла.
Эффективность совместных усилий побудила их продолжить мониторинг во время ремонта теплосетей. С началом общегородских работ Дюсенбаева и четверо ее коллег стали объезжать места замены труб, чтобы удостовериться в проведении работ, оценить их масштаб и, по возможности, помочь рабочим.
Действия активисток оказались одним из множества случаев спонтанной кооперации жителей Экибастуза для контроля за проведением ремонта. Дюсенбаева полагает, что хорошее качество ремонтных работ было обеспечено во многом тем, что их отслеживали жители.
«Массово люди не собирались, чтобы отслеживать ремонты. Каждый делал это индивидуально или группами жильцов каждого подъезда. В летний период в очень многих подвалах шли ремонтные работы, и жители особенно включались. Они наблюдали за ними, а кто-то из специалистов даже помогал рабочим», — говорит волонтерка.
Горожане присылали волонтерам свои адреса, жалуясь на отключение воды в домах, после чего группа выезжала проверять, происходят ли на участке теплосети работы. В случае, если волонтеры замечали порыв — они звонили в единый контактный центр и ждали устранения.
«Нам было интересно, мы были бдительны и внимательны к этим работам, потому что готовились к зиме. Мы понимали, что если на этом участке ведутся работы, то зимой нужно будет следить [за этим районом и его домами]. Мы делали для себя заметки», — рассказывает волонтерка.
Эти заметки в Vita будут использовать для оперативного реагирования, если на теплосетях Экибастуза снова начнутся массовые аварии. В штабе волонтеры, руководствуясь этими заметками, проверяют какие дома и социальные объекты подключены к магистрали. Это поможет определить, сколько людей может остаться без отопления.
В то же время в Экибастузе сложился и более организованный способ общественного контроля за модернизацией и ремонтом. В акимат города обратилась инициативная группа, в которую вошли пенсионеры-участники Совета ветеранов.
«Мы ходили на планерки в акимат, на ТЭЦ, слушали все отчеты руководителей. Какая работа проводилась [на теплотрассах] ежедневно, какие специалисты в ней участвовали. Мы были в курсе всего, что происходит. Наша группа до сих пор активна», — рассказал Нурлан (имя изменено по просьбе героя — .В), участник Совета ветеранов.
Инициативная группа активно вовлекала в мониторинг активистов и жителей Экибастуза. С ними проводили встречи, чтобы рассказать о состоянии труб и статусе работ, а также организовать работу добровольцев.
«Я всегда на встречах и планерках прошу жителей, чтобы они в своем микрорайоне ходили и смотрели как ведется ремонт: разрыто что-то или нет, как выглядят трубы, меняют их или нет. Если у них появляются сомнения в качестве работ, они могут звонить в Совет ветеранов или на горячую линию акимата», — пояснил Нурлан.
По мере продвижения ремонта участники инициативной группы не только продолжали следить за его ходом, но и вовлекались в процесс принятия решений.
Сейчас в инициативную группу входят порядка 50 человек. Большая часть из них — энергетики и специалисты по технадзору, ранее работавшие на ТЭЦ. На планерках, регулярно проводимых акиматом города, они предлагают изменения, которые на их взгляд нужно внести в план ремонтных работ.
Экибастуз — не единственный город, в котором общественный мониторинг помогает решению коммунального кризиса.
Марат Абдурахманов отмечает, что такие мониторинговые группы также образовались в Атырау, Шымкенте, Павлодаре и Семее.
А группа в Алматы, состоящая в основном из специалистов, существует уже пять лет. В нее входят инженер службы технического контроля, экономисты, председатель ОСИ и заслуженный ветеран МВД.
Мониторингом в этих городах чаще всего занимаются общественные фонды, созданные местными жителями. В состав таких фондов входят не только специалисты в области энергетики, но и горожане, которые проводят обходы тепловых трасс, снимают процесс ремонта на видео и пересылают их экспертам для дальнейшей оценки качества.
Информацию о проблемах с ремонтом теплосетей эксперты передают в департамент комитета по регулированию естественных монополий (ДКРЕМ), который, в свою очередь, должен перенаправлять ее в акимат.
Но в работе таких мониторинговых групп возникают проблемы — не все государственные органы готовы к открытому диалогу с горожанами. Например, участники Павлодарской группы не могут выйти на связь с сотрудниками ДКРЕМа.
В Атырау областной ДКРЕМ согласился, что такая группа должна существовать, но для этого надо подписывать приказ. В Семее инициативной группе удалось подписать приказ, но им до сих пор не утвердили план работ. Такая ситуация, по словам экономиста Абдурахманова, наблюдается по всей стране.
В 2020 году алматинская группа разработала поправки в закон «О естественных монополиях и правилах формирования тарифов» для комитета по регулированию естественных монополий. В их числе была поправка, закрепляющая права общественных мониторинговых групп. Но ДКРЕМ их не принял.
Группы, по мнению Абдурахманова, должны формироваться на добровольной основе самими жителями, которые обладают временем и ресурсами, чтобы заниматься общественной деятельностью. Таких людей в Казахстане, на его взгляд, очень много.
Наряду с этим экономист видит необходимость в принятии двух институциональных решений.
Первое — это возникновение общественного права собственности на критические объекты инфраструктуры, чтобы люди могли контролировать монополистов и те не запускали инфраструктуру до такого состояния, как сейчас.
А второе — закон, в соответствии с которым граждане имели бы право образовывать такие группы и контролировать ДКРЕМ. И чтобы акимы не могли запрещать деятельность таких групп.
«Народ готов к самоуправлению, к ответственности, к решениям. У наших людей по всем вопросам есть идеи. При этом у чиновников таких специалистов, которые могли бы решать проблемы страны, нет. Вот такой парадокс», — говорит Абдурахманов.
Коллега Дюсенбаевой из волонтерской организации Vita добавляет, что экибастузцам было важно самоорганизовываться и отслеживать проводимые на тепловых сетях работы не только для решения проблемы с отоплением в городе, но и для собственного успокоения.
«Люди должны понимать, что износ самой ТЭЦ и этих теплосетей накапливался десятки лет, и что за полгода-год исправить все невозможно. Люди боятся морозов, прошлый год их сильно напугал. Но если подключать их к работе, давать им организовать общественный контроль — это сыграет только в плюс», — говорит волонтерка.
Данный материал создан в жанре журналистики решений в рамках проекта Solutions Journalism Lab и выражает личное мнение и позицию автора.
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