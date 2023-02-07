В пяти регионах Казахстана критический уровень износа теплосетей – 65 % и более, сообщил на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев. А семь регионов до сих пор не подали заявки на финансирование по модернизации теплосетей.

«Модернизация тепловых сетей является самым актуальным вопросом на сегодняшний день. Средний износ по республике на сегодня составляет 54 %», - цитирует Карабаева агентство «Казинформ».

По его словам, критическая ситуация в пяти регионах, где износ составляет 65 % и более – это Павлодарская область (82 %), Карагандинская область (68 %), Абайская область (68 %), Восточно- Казахстанская область (66 %) и Северо-Казахстанская область (65 %).

«В текущем году планируется реализация 54 проектов по строительству и реконструкции около 180 км сетей теплоснабжения. Сформирована потребность по регионам на общую сумму 86,2 млрд тенге. Средства будут заявлены в рамках уточнения республиканского бюджета на 2023 год», - отметил Карабаев.

За счет модернизации в этом году около 2 тыс. км сетей показатель по износу планируется снизить до 50%. За счет строительства и реконструкции более 14 тыс. км сетей к 2029 году планируется снизить показатель до 40% (теплоснабжение – 1 538 км, водоснабжение – 10 742 км, водоотведение – 1 845 км).

Вместе с тем министр сообщил, что бюджетные заявки не предоставили до сих пор семь регионов – это город Алматы, Актюбинская, Алматинская, Атырауская, Жамбылская, Жетысуская и Туркестанская области.

«В связи с чем прошу поручить акиматам ускорить разработку необходимой документации и представить заявки на уточнение бюджета», - попросил Карабаев.