Думану Мухаммедкариму предложили отказаться от своих убеждений в обмен на свободу – адвокат

19 января на пресс-конференции в Казахстанском международном бюро по правам человека и соблюдению законности адвокат журналиста Думана Мухаммедкарима – Галым Нурпеисов заявил о том, что его подзащитному предлагали: если он откажется от своих убеждений, от своей журналистской деятельности, то его освободят.

«Если он откажется от своих убеждений, от своей работы, ему предлагают шесть лет (условно - В.) и из зала суда его освободят. Если он от этого не отказывается, ему дадут семь лет, соответственно, он будет дальше сидеть», – рассказал Нурпеисов, уточнив позже «Власти» по телефону, что об этом ему сообщил сам Думан Мухаммедкарим.

По словам адвоката, Мухаммедкарим отказался от этого предложения. Нурпеисов предполагает, что судебный процесс будет проходит в закрытом режиме, а также, что с адвокатов возьмут подписку о неразглашении.

«Само уголовное дело построено исключительно на филологической экспертизе. Относительно свидетелей, о которых они говорили – в этом деле 207 свидетелей, ни один из них не говорит, что Думана знают (…) Я буду комментировать ситуацию, то, что будет проходит в судах. Если наш президент Касым-Жомарт Токаев заявляет о том, что в Казахстане отсутствует политзаключенные, у нас не должно быть закрытых судов. Здесь в основе всего лежит политическая составляющая, здесь абсолютно нет криминала, здесь нет состава преступления. Поэтому публичность – это одна из форм юридической защиты», – заявил адвокат.

Журналист находится под стражей с июня 2023 года. Срок его заключения неоднократно продлевали. Мухаметкарима подозревают в участии в экстремистской организации (часть 2 статьи 405 уголовного кодекста) и финансировании экстремизма (часть 1 статьи 258 уголовного кодекса).

За прошлый год Думана Мухаметкарима арестовывали несколько раз — за «нарушение порядка проведения мирного собрания» из-за протестов против результатов парламентских выборов и за «скрытые призывы» участвовать в митингах. 22 июня он должен был быть освобожден после очередных 25 суток ареста, однако этого не произошло. Его задержали на 48 часов по делу о «финансировании экстремизма», по которому он проходил подозреваемым. В тот же день его арестовали на два месяца по делу об участии в запрещенной экстремистской организации.