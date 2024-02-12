Суд над журналистом Думаном Мухаммедкаримом пройдет в закрытом режиме

В понедельник, 12 февраля, начался суд над журналистом Думаном Мухаммедкаримом, которого обвиняют в «участии в запрещенной организации» и «финансировании экстремизма». На суде прокурор Сакен Кенесов попросил провести суд в закрытом режиме из-за «вопросов безопасности». Судья удовлетворил его ходатайство, сообщает masa.media.

Сторонников и журналистов не пустили в зал суда из-за того, что «в зале нет места». Представителям СМИ отвели в отдельную комнату с монитором, объяснив это тем, что журналистам позволят участвовать в процессе только в том случае, если это разрешит судья.

Адвокаты выступали за проведение открытого суда и просили изменить меру пресечения на домашний арест.

«У меня престарелые родители, не знаю, смогу ли я после того, как меня осудят, проводить их в последний путь. Не уверен, что они смогут меня похоронить, если я не выйду живым из тюрьмы. Поэтому хочу это время провести с ними», - цитирует Мухаммедкарима издание «Республика».

Он также ответил на вопрос о том, доверяет ли он суду тем, что «у него нет выбора, а приговор по отношению к нему уже вышел».

Адвокаты были против решения провести суд в закрытом режиме.

«Этот суд - цирк. Прошу не опускаться ниже цирка!», - заявил Мухаммедкарим.

Следующее заседание суда назначено 19 февраля. До этого срока адвокатам и Думану Мухаметкариму дали возможность ознакомиться с материалами дела в полном объеме.

Автор Youtube-канала Ne Deidy и журналист Думан Мухаммедкарим находится под стражей с июня 2023 года. Срок его заключения неоднократно продлевали.

8 февраля Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала прекратить необоснованное дело против него, заявив, что власти в Казахстане ужесточают преследования критиков правительства по аналогичным обвинениям.

В Human Rights Watch напоминают, что обвинения, предъявленные Мухаммедкариму, основаны на видеоинтервью с беглым банкиром Мухтаром Аблязовым, главой оппозиционного движения «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), которое признано в Казахстане судом экстремистским. В проведенной по заказу государства психолого-филологической экспертизе интервью было установлено, что некоторые слова Мухаммедкарима «пропагандируют экстремистские идеи и взгляды» и «демонстрируют признаки участия в деятельности экстремистской организации ДВК».

Однако также делается вывод, что Аблязов и Мухаммедкарим говорили о том, что «политические перемены должны осуществляться мирным путем» и что «представленный для анализа материал не содержит призывов организовать митинг и захват власти силой». Выводы были изложены в обвинительном заключении, копия которого имеется у HRW.

Власти также утверждают, что Мухаммедкарим «финансировал экстремистскую деятельность», разместив в комментарии под видео информацию, связанную с призывом Аблязова о пожертвованиях, очевидно, для покрытия его судебных издержек. HRW отмечает, что в обвинительном заключении также упоминаются два других видеоролика, снятых Мухаммедкаримом 29 и 30 апреля 2023 года о предстоящем митинге 1 мая. Государственная экспертиза установила, что слова журналиста «содержат признаки пропаганды экстремистских идей и взглядов».