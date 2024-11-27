«Мы будем делать тесты всем подряд, когда увидим непонятный рост заболеваемости»

Сейчас в Казахстане циркулирует свиной грипп

Как вы отслеживаете птичий грипп в Казахстане? Что делается для того, чтобы не пропустить его появление?

Мы работаем совместно с министерством сельского хозяйства, потому что то, что циркулирует среди животных, это его компетенция. Со стороны здравоохранения у нас ведется постоянный мониторинг.

Сейчас в Казахстане эпидемический сезон по острым респираторным вирусным инфекциям и по гриппу. После пандемии 2009-2010 года мы внедрили дозорный эпиднадзор, он проводится круглый год, независимо от того, сезон гриппа или ОРВИ. Круглый год в девяти регионах отслеживаем заболеваемость по ОРВИ. Почему это делается? Вдруг летом появится высокий рост заболеваемости? Так мы можем своевременно его выявить и узнать, в чём причина этого роста. Это называется система мониторинга.

Допустим, у нас был случай падежа среди птиц, и если минсельхоз говорит, что это произошло из-за гриппа, то мы сразу начинаем мониторить в этом регионе заболеваемость среди людей, чтобы понять, произошла передача к человеку или нет.

Минсельхоз проводит свои мероприятия: вакцинацию птиц, утилизацию зараженных туш, обязательно должна быть вакцинация среди работников, которые ухаживали за этими птицами.

У нас ещё есть пороговые значения по заболеваемости, и если происходит их превышение, мы объявляем карантин. Говорим носить маски, не ходить в больницы, чтобы люди дополнительно не инфицировались вирусом.

У нас есть такое понятие как гриппоподобное заболевание, есть тяжелая острая респираторная инфекция. Когда они увеличиваются, мы выясняем в чем причина, кто болеет и как протекает заболевание.

С середины октября в Казахстане идёт циркуляция вируса гриппа H1N1, его называют «свиной грипп», он был причиной пандемии 2009-2010 года. С 2011 года он переведен в разряд сезонных вирусных инфекций.

Параллельно с ним циркулируют другие вирусные инфекции: респираторно-синцитиальный вирус, риновирус, аденовирус, парагрипп, и мы тоже определяем какая их доля в циркуляции.

С 2021 года эпиднадзор за коронавирусной инфекцией тоже интегрирован в систему эпиднадзора за гриппом.