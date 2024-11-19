Решение о едином часовом поясе в Казахстане пересматривать не будут

Правительство Казахстана окончательно поддержало решение о введении единого часового пояса. Как заявил премьер-министр Олжас Бектенов, логика заключается в том, что пятый часовой пояс географически охватывает всю территорию страны.

«Правительство поддерживает это решение. Мы перешли на единый часовой пояс неслучайно. Логика в том, что пятый часовой пояс географически охватывает большую часть территории страны. Поручаю министерствам торговли и информации провести более понятную информационно-разъяснительную кампанию», - заявил Бектенов.

Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев напомнил, что решение о едином часовом поясе было принято 19 января «с учетом многочисленных обращений граждан Костанайской и Кызылординской областей, которые в течение нескольких лет поднимали этот вопрос». А при принятии решения были использованы «научно-обоснованные доводы, отраженные в отчете специально созданной межведомственной рабочей группы по порядку исчисления времени».

«Международный альянс сторонников природного времени дал положительное заключение на решение правительства об установлении для центральных и восточных областей Казахстана часового пояса UTC+5, который соответствует географической долготе и является оптимальным решением для населения», - добавил глава Минторговли.

В качестве аргумента Шаккалиев привел историю формирования системы исчисления времени в Казахстане, которая, по его мнению, показывает, что прежний часовой пояс UTC+6 был введен в 1930–1931 годах «путем использования декретного времени», несмотря на то что «большая часть территорий уже фактически находится в 5-м часовом поясе».

«Таким образом, UTC+5 не является новым поясом для нашей страны, а является возвратом к исторически оправданному времени», - заявил Шаккалиев.

Он также обвинил отдельных граждан в консолидации в соцсетях «общественного мнения, аргументируя удобствами для своих повседневных нужд», но при этом они не понимают «долгосрочные негативные последствия для экономики и здоровья граждан».

«Рабочей группой по рассмотрению петиции дополнительно изучены все бытовые аргументы и не установлены причинно-следственные связи, негативно влияющие на здоровье и экономику. В результате рассмотрения петиции были даны четкие рекомендации, направленные на создание условий максимальной адаптации к стандартному часовому поясу. Таким образом, принятое решение об изменении часового пояса является научно обоснованным и экономически целесообразным», - заключил министр.

Напомним, в ночь с 29 февраля на 1 марта Казахстан перешел на единый часовой пояс UTC+5. Ранее страна жила в двух часовых поясах: UTC+5 и UTC+6. При этом в XX веке было время, когда страна была поделена на четыре часовых пояса, два пояса установили в 2000 году. Казахстанские ученые и эксперты, по данным правительства, предлагали установить единый часовой пояс, чтобы большинство регионов использовали время, наиболее близкое к естественному. Эксперты считали, что это устранит временные барьеры между жителями разных регионов, улучшит координацию транспортных и других коммуникаций, благоприятно скажется на ведении бизнеса, взаимодействии государственных органов и экстренных служб.

Многие жители страны остались недовольны введением единого часового пояса, из-за которого теперь в восточной части страны рано светает и рано темнеет. Инициативная группа подала петицию «Вернем время назад», однако министерство торговли и интеграции ее отклонило. А 6 сентября группа депутатов мажилиса опубликовала обращение с критикой о переходе на единый часовой пояс. Депутаты назвали это решение необдуманным и пообещали провести парламентские слушания по этой теме.

10 сентября заместитель премьер-министра Тамара Дуйсенова заявила, что правительство еще раз изучит вопрос перевода времени, так как этот вопрос подняли депутаты мажилиса.

На прошлой неделе глава министерства науки и высшего образования заявил, что министерство здравоохранение направило им заявку на проведение отдельного научного исследования по влиянию перевода времени на казахстанцев. Саясат Нурбек пообещал, что к этому исследованию подключат лучшие институты страны, из которых создадут консорциум. Он также заверил, что «в скором времени» эту тему вынесут на обсуждение комиссии и после одобрения сразу объявят конкурс и начнут исследование.