Минторговли отклонило петицию о переводе времени

Министерство торговли и интеграции решило отказать в удовлетворении петиции «Вернуть время назад». Решение озвучил глава ведомства Арман Шаккалиев, его обращение опубликовано на странице министерства в Facebook.

«На основании всех аргументов и рекомендаций, а также главное – принимая во внимание отсутствие научно-обоснованных данных о негативных последствиях перевода времени, министерство торговли и интеграции приняло решение отказать в удовлетворении петиции, – сказал министр. – Уважаемые граждане, мы уверены, что принятое решение взвешенное и обоснованное».

Шаккалиев заявил, что часовой пояс UTC+5 соответствует естественным солнечным циклам на большей части территории Казахстана, что «подтверждено научными данными и рекомендациями министерства здравоохранения».

«В перспективе действующий часовой пояс положительно скажется на здоровье наших граждан, поскольку их биологические ритмы будут лучше согласованы с природным циклом день-ночь», – также сказал министр, добавив, что период адаптации может занять определенное время.

Шаккалиев, как и представители госорганов, участвовавшие в публичном обсуждении петиции в пятницу, сказал, что с момента перевода времени прошло всего пять месяцев, и еще рано делать какие-либо выводы по оценке или подтверждению влияния на здоровье населения. Он также повторил тезис представителей Минэнерго о том, что перевод часов не повлиял на общее потребление электроэнергии в стране, что, по его словам, подтверждают и данные Миннацэкономики.

«Рабочая группа рекомендовала министерствам здравоохранения, образования и науки изучить влияние единого часового пояса на здоровье населения в течение следующих трех лет», – также сказал министр.

По его словам, министерству труда и социальной защиты населения также предлагается «совместно с акиматами разъяснить организациям и предприятиям возможность корректировки рабочего графика с учетом светового дня региона».

В пятницу на общественном обсуждении петиции «Вернуть время назад» вице-министр торговли и интеграции Кайрат Балыкбаев озвучил предварительное решение ведомства об отказе в удовлетворении петиции.